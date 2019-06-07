2019-06-07T15:01:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина с порезанными руками сидел на крыльце облисполкома в Гомеле

Что стало причиной отчаянного поступка, выясняют правоохранители
Павел МИЦКЕВИЧ
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Фото: gp.by / предоставлено очевидцамиФото: gp.by / предоставлено очевидцами
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В Гомеле разбираются со странным инцидентом. В пятницу утром на крыльце облисполкома дежурный заметил мужчину с порезами на руках, который сидел на ступеньках и вел себя странно. Дежурный вышел и увидел кровь, поэтому вызвал милицию.

- Одновременно была направлена и бригада скорой помощи. Медработники с помощью милиционеров поместили мужчину в автомобиль скорой и доставили в больницу с предварительным диагнозом «резаные раны обоих предплечий», - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Милиционеры выяснили, что госпитализированный мужчина - 34-летний житель Гомельского района. По сведениям правоохранителей, сельчанина уже не раз привлекали к административной ответственности, а еще судили - за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Что случилось возле облисполкома и зачем мужчина резал вены, в милиции пока выясняют.

Крыльцо здания отмыли вскоре после инцидента, а на ступеньках еще долго лежала улика - обойный нож. Видимо, им мужчина и резал себе руки. Пострадавшего сразу отвезли в областную клиническую больницу. В администрации клиники «Комсомолке» рассказали, что жизни мужчины ничего не угрожает:

- Повреждения обоих предплечий неглубокие. Раны промыли и зашили. Пациент получил консультацию психиатра. Ожидается, что его направят на лечение в психиатрическую больницу. Такие действия называются парасуицид - когда человек демонстративно наносит себе раны, угрожая убить себя. Подобными случаями занимаются психиатры.

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