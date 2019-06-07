Купоны от «Комсомолки»: моем машину и переобуваем резину с пользой для семейного бюджета

Хоть и стоят эти услуги вроде и не очень дорого, но все равно в итоге каждый месяц набегает приличная сумма. Посмотрим, как за все это можно заплатить меньше.

От езды за рулем я получаю большое удовольствие и машинку свою очень люблю и трепетно о ней забочусь. Надо ремонт - никаких денег не жалко. Надо навести чистоту - значит, будет блестеть как новая. Если резина - то только лучшая. Но, как и большинство практичных белорусов, никогда не отажусь от возможности воспользоваться скидкой. Поэтому берем “Комсомолку”, находим страничку со скидочными купонами от slivki.by, вырезаем, созваниваемся - и едем в назначенное время выгодно менять шины и мыть автомобиль.

Шиномонтаж: работа любой сложности без выходных

Первое, что надо знать об этом шиномонтаже на Твердом переулке, 7 - номер телефона. Чтобы случайно не свернуть к конкурентам, которые попадаются по пути.

Второе - это оборудование. Я вот заметила, что резина у них очень легко снимается с диска. Ее не подковыривают монтировкой, и с работой справляется один человек. Оказывается, у него есть классное приспособление - “третья рука”. Она и работу мастера облегчает и ускоряет, и не царапает диски.

По купону от «Комсомолки» можно выгодно менять шиныФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас современное итальянское оборудование, - говорит Игорь, хозяин сервиса. - И мы не смотрим, какая машина приехала: “Мазерати”, “Мерседес” или “Жигули”. Потому что в любом случае работа будет выполнена аккуратно и на совесть.

Кстати, перечень работ здесь впечатляет: меняют резину до 24-го радиуса, правят диски литые и железные, устраняют “восьмерки”, делают ремонт шин и камер любой сложности, балансировку. Работают без выходных с 8 утра до 8 вечера.

Перечень работ здесь впечатляет: меняют резину до 24-го радиуса, правят диски литые и железные, устраняют “восьмерки”, делают ремонт шин и камер любой сложности, балансировку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока я узнаю эту полезную информацию, все четыре колеса переобуты в новую резину, снятые шины упакованы в новые пакеты, аккуратно уложены в багажник. И за все - 20 рублей (в среднем по городу это стоит 40 руб.). По 5 рублей за колесо - фантастика!

Мойка: машина блестит больше, чем новая, а капли дождя отскакивают от кузова

После поездок на дачу на машину больно смотреть: грязная, в прилипших мошках, а с утра еще и птицы обильно «пометили» крышу. На мойку срочно! По купону от «Комсомолки» за 20 рублей обещают комплекс услуг премиум-люкс: мойка, сушка, покрытие кузова воском, уборка салона и отбеливание дисков. И это все недалеко от работы, в центре, - на улице Короля, 88.

По купону от «Комсомолки» за 20 рублей обещают комплекс услуг премиум-люкс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Записи нет, но живая очередь движется быстро - одновременно моют четыре машины. И вот моя красавица преображается на глазах. Сбита первая грязь, потом ее два раза купают в шампуне, специальным средством мягко удаляют точки от битума, стекла, моют изнутри, диски натирают отбеливающим составом щеточкой, пылесосят салон. Минут через 30 - 40 машина сияет, как будто только из салона.

Вернем автомобилю прежний блеск!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Можно нанести полимерное покрытие, - предлагает Вячеслав, управляющий автомойки. - Оно защитит кузов от выгорания и загрязнений, а во время дождя вода будет стекать с него вместе с грязью. Такого покрытия хватает на 2 - 3 месяца.

Уборка салона пылесосом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спустя время я могу подтвердить, что это действительно так. Кузов все еще блестит, дожди действительно с него стекают, как вода с гуся. Вот это мойка!

ИТОГО

Воспользовавшись скидочными купонами от «Комсомолки» и slivki.by, на шиномонтаж, уборку салона и мойку я потратила 40 рублей. Сравниваю: без скидки такое удовольствие обошлось бы в 74 рубля. Сэкономленных денег хватит на романтический ужин на двоих в кафе «Скиф» за 29 рублей - купон с 50-процентной скидкой я тоже вырезала из «Комсомолки»!

БУДЬ В КУРСЕ

Купоны со скидками предоставлены сайтом slivki.by и выходят в каждом выпуске «Комсомолки»: по вторникам, средам, четвергам и субботам - по 4 заманчивых предложения, а по пятницам - аж 16 купонов. Важно знать, что каждый купон дает скидку на одну услугу или на один товар. Если вы, например, хотите помыть две машины, вам придется вырезать два купона или получить скидку с помощью промокода на сайте slivki.by.