Есть ли шансы у сборной Беларуси обыграть Германию?

В субботу вечером «Белыя крылы» в матче отборочного турнира к Евро-2020 в 21.45 на «Борисов-Арене» встретятся со сборной Германии. Многократные чемпионы мира впервые приедут в Беларусь. Ранее наши сборные встречались лишь однажды: в 2008 году в товарищеском матче была ничья 2:2. Причем у немцев был оптимальный состав, который готовился к Евро-2008.

Год назад Германия с треском провалилась на чемпионате мира: два поражения в трех матчах и последнее место в группе. После этого Йохаим Лёв затеял омоложение и перестройку команды. Похоже, процесс продолжается. В Лиге наций бундестим в четырех матчах по два раза сыграла вничью и проиграла (последнее место в подгруппе след за Францией и Голландией). В товарищеских встречах тоже не все ладилось. Зато старт квалификации вселил оптимизм: победа над Голландией в гостях - 3:2.

Наша сборная в квалификации стартовала тоскливо: поражение от Голландии (0:4) и Северной Ирландии (1:2), всего четыре удара в створ за два матча. Есть ли шансы на благоприятный исход сегодня?

- Чтобы были шансы - нужно хорошо изучить соперника, места, где можешь оказать давление, заставить ошибаться, - говорит главный тренер Игорь Криушенко. - В то же время изучить сильные стороны: где соперник может это сделать и постараться закрыть эти зоны и этих футболистов. Что касается изменений - это естественный процесс. У некоторых игроков возраст был достаточно высокий. Смена поколений была необходима для Германии. Футболистов талантливых и сильных у них достаточно. Процесс прошел во время Лиги наций, сейчас состав и схема стабилизированы. Сейчас практически все игры они провели по схеме 3-4-4. Играют в три центральных защитника.

Наши козыри в том, что у большинства игроков сборной разгар сезона, тогда как у немцев вот-вот начнется пора отпусков. Хорошую форму набрали нападающий брестского «Динамо» Денис Лаптев, полузащитники «Шахтера» Валерий Громыко и Юрий Ковалев, как всегда, хорош Игорь Стасевич из БАТЭ. На них надежда в атаке. Но важно, чтобы вся команда сыграла слаженно, как единый механизм.

Британских болельщиков накануне поездки в Беларусь пугают радиоактивными продуктами. А Германия к матчам с нашей сборной готовится на надувных лодках

У Германии не будет главного тренера Йоахима Лёва. Это может стать дополнительной мотивацией, мол, сыграем на тренера, который в больнице и посвятим ему победу. Но есть вероятность, что как раз его опыта и строгости не хватит. Хотя определение состава за Лёвом.

Ассистент Лёва Маркус Зорг рассказал о нашей сборной:

- Мне знакомы условия в Борисове. Очевидно, что белорусы будут играть эмоционально, постараются взять смелостью. Их ставка будет на быстрые контратаки и стандартные положения. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы с самого начала были предельно бдительны и смогли навязать свою игру. По данным transfermarkt.com, общая трансферная стоимости игроков текущего состава сборной Германии - 922 млн евро (самый дорогой Лерой Сане - 100 млн евро), сборной Беларуси - 18,75 млн евро (самый дорогой Александр Мартынович - 3 млн евро). Если прикинуть ориентировочный стартовый состав, то получится, что один Мануэль Нойер стоит, как вся наша сборная, включая запасных.

У букмекеров сборная Германии безоговорочный фаворит, ставки на их победу принимают с коэффициентом 1,20, на Беларусь – 16, на ничью – 7.10.