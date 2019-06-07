2019-06-07T17:02:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко посетил «Нафтан»: «Не надо орать и наступать, но свои интересы надо блюсти»

Президент рассказал о грязной российской нефти и ценах на нее
Геннадий МОЖЕЙКО
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Фото: БелТАФото: БелТА
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В пятницу Александр Лукашенко посетил новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». О визите президента городские власти знали накануне, поэтому в последние дни активно приводили город в порядок. В соцсетях появились фотографии, на которых работники чистят асфальт щетками и шампунем. В день приезда президента традиционно меры безопасности жесткие. На центральных улицах появились сотрудники в штатском.

Президент появился на заводе в рубашке с коротким рукавом, без галстука, и в солнцезащитных очках. Его сопровождала большая делегация чиновников, среди которых - глава администрации президента, председатели комитетов госбезопасности и госконтроля, глава Витебского облисполкома.

«От грязной российской нефти мы пострадали больше всего»

Директор «Нафтана» рассказал президенту о положении дел на заводе. В центре внимания - новая установка первичной переработки нефти и строящаяся установка замедленного коксования нефтяных остатков. Это оборудование позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%. То есть на выходе - больше готового топлива, меньше отходов. Цена оборудования - миллиард долларов, 88% уже профинансировано.

Дальше разговор пошел о ситуации с грязной нефтью, которая недавно пришла из России. Она дошла до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» успели среагировать, правда, работа завода была почти приостановлена.

- Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, - сказал Александр Лукашенко гендиректору «Нафтана» Александру Демидову, - для тебя должен быть максимальный эффект, неважно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба. Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Там же дураков нет. Их же не обманешь. Так как и они нас обойти не могут - у нас тоже мозги в голове есть. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать.

«Надо научиться торговать своим продуктом»

Потом все перешли в зал для совещаний, где обсуждение добычи нефти и нефтепереработки продолжилось:

- Мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше двух миллионов тонн, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития.

А еще президент привел в пример один из случаев в Украине. Находясь там с визитом, он спросил, насколько популярны у соседей белорусские нефтепродукты.

- Оказалось, что местные водители недовольны отсутствием на рынке топлива из Беларуси. Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим, в частности нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим.

После этого Александр Лукашенко встретился с работниками завода. Во время беседы высказался о:

...будущем «Нафтана»

«Государство и впредь будет всячески способствовать работе этого предприятия. Но конечно, будем давить на вас до последнего, чтобы вы эффективно работали. Но и помогать будем. Если вы будете шевелиться, мы всегда будем помогать. Вы эту позицию должны знать - я десятилетиями о ней говорю, и вы видите, что я от нее не отступаю».

«Если у вас бродит мысль в голове, что мы нефтеперерабатывающие заводы продадим кому-то за бесценок - выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия - не только стратегические, но и другие - мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал - и даже не вы. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами».

...российском налоговом маневре и ценах на нефть

«Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры - старший брат на востоке. Это налоговый маневр и прочее поставило наши предприятия в очень серьезную ситуацию. Цены на нефть постоянно изменяются. Основные игроки - Америка, Россия, саудовцы - вы знаете, как себя ведут. То «ОПЕК плюс», то «ОПЕК минус». Все пытаются свое счастье найти то ли индивидуально, то ли объединившись»

По материалам БелТА.

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