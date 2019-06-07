Сергей Гуренко вернулся в минское «Динамо»

В стане динамовцев продолжается переходный период. Клуб от «Трайпла» в лице Юрия Чижа отошел к Мингорисполкому. В должность гендиректора вступил Андрей Толмач, на посту спортивного директора Виталия Булыгу сменил Юрий Поклад. В четверг состоялось назначение, которое больше всего ждали болельщики: главным тренером вновь стал Сергей Гуренко.

Он пришел на смену Роман Пилипчуку, который работал с января. Самое интересное, что тренер, в свое время сыгравший видную роль в чемпионстве московского «Спартака», в начале межсезонья сменил как раз Гуренко - тогда кандидатура белорусского тренера была неугодна для прежних руководителей.

Сергей Гуренко и футболисты основы покинули минское «Динамо»

Уход Пилипчука можно объяснить как глобальными переменами в клубе (по сути, он был протеже оставившего пост Булыги), так и финансовыми: в «Динамо» три месяца были задержки с выплатами зарплат.

В минском «Динамо» три месяца не платят зарплату: «Хочу поклониться игрокам - честно делают работу»

Да и игра не впечатляла: болельщики даже вступали в перепалку с легионерами после поражений прямо на стадионе.

Ранее Гуренко дважды возглавлял «Динамо» как тренер, еще работал спортивным директором. Из достижений - два серебра и бронза. Причем в 2017-м динамовцы на последних секундах упустили золото, когда БАТЭ в параллельно матче сравнял счет с «Городей»: при равенстве очков борисовчане получили преимущество по дополнительным показателям и стали чемпионами.

Сейчас динамовцы идут на пятом месте, отставая от третьей строчки на пять очков, от первой - на семь. Пока задача - попасть в тройку, что гарантирует участие в еврокубках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Киевское "Динамо" продлило контракт с Хацкевичем

Белорусский специалист будет у руля "бело-синих" еще два года. Хотя за прошедших два сезона команда завоевала всего лишь один трофей - Суперкубок Украины в 2018 году. Зато команда значительно омолодилась и в составе стало играть еще больше динамовских воспитанников.

В этом же сезоне "Динамо" сумело дойти до 1/8 финала Лиги Европы, заняло второе место в Премьер-лиге. Задачи перед Хацкевичем поставили такие: попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок.