Рекорд на бирже труда: 90 тысяч вакансий. Но всего 16% - с зарплатой от 1000 рублей

Дефицит работников в стране продолжает расти. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено без малого 90 тысяч вакансий. Хватило бы на всех жителей Полоцка и еще осталось бы! Месяцем ранее вакансий было на 10 тысяч меньше.О чем это говорит?

- Количество рабочих мест в республиканском банке вакансий совсем не говорит об их качестве. Если копнуть глубже, выясняется, что часть якобы свободных рабочих мест занята. Не секрет, что некоторые вакансии (на вид очень даже привлекательные) там появляются только потому, что работодатель формально обязан подавать сведения. Естественно, специалиста высокого уровня никто не надеется найти через банк вакансий, их ищут совсем по другим каналам. Еще часть вакансий – не на полную ставку. Поэтому к рекордной цифре нужно относиться спокойно. Точно можно сказать лишь о том, что рост количества вакансий не связан с ростом экономики страны. Скорее наоборот. Люди уезжают на заработки, поскольку не могут найти работу за приличную зарплату, и внутри страны возникает перекос в сторону предложения, - объясняет HR-эксперт Валерий Кичкаев.

Банк вакансий действительно не показывает реальные цифры спроса-предложения работы. Дело в том, что большинство нанимателей предпочитают искать работников на других платформах по поиску работы или просто через знакомых. Хотя о появлении вакансий должны в течение 5 дней сообщать все наниматели, удалось обязать это делать пока только госпредприятия.

При этом резюме на сайте банка вакансий разместили менее 3 тысяч человек, что подтверждает невостребованность данной платформы. На популярных сайтах по поиску работу количество вакансий и соискателей в разы больше. Например, цифры на одном из них: 600 тысяч вакансий и 20 тысяч резюме. Интересно, что соотношение не меняется: на 1 работника приходится 30 вакансий, как и в государственном банке вакансий. Это вполне объяснимо: многие потенциальные работники присылают резюме напрямую работодателю, минуя сайт.

Через банк вакансий, как правило, ищут не самых квалифицированных сотрудников: в начале мая, по официальной статистике, рабочих профессий было 63% от числа всех вакансий в стране. Зарплаты, как правило, предлагают невысокие. Всего 5,6 тысячи вакансий обещают более 1 тысячи рублей, а вот зарплату до 400 рублей могут предложить аж 34,5 тысячи вакансий (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ).

Востребованы медсестры, уборщики помещений, учителя. Дефицит понятен, учитывая, что им предлагают обычно не выше от 400 рублей в месяц. Много вакансий для водителей, продавцов и строителей, зарплаты там чуть повыше - от 500 рублей.

При этом в банке есть и 11 предложений с зарплатой свыше 7 тысяч рублей. Например, ищут директора иностранной косметической фирмы со свободным владением английским и шведским языками и опытом работы на руководящих должностях. Зарплата - 8,6 тысячи рублей, и, судя по предложению, найти его не могут с февраля. Отечественный авиаперевозчик ищет пилота на зарплату от 12 тысяч рублей.

Хотя некоторые из вакансий с высокой зарплатой наталкивают на мысль, что наниматель ищет что-то уж очень специфическое. Так, предполагаемый кандидат должен идеально владеть литовским и английским, знать самые разные сферы законодательства, 15 лет быть руководителем и 5 лет - директором строительной фирмы, успеть поработать за рубежом и глубоко понимать строительную отрасль… Платить такому разностороннему управленцу готовы 3,5 тысячи долларов в месяц.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие зарплаты предлагает белорусский банк вакансий?

До 400 рублей - 34,5 тысячи вакансий

400 - 600 рублей - 37,3 тысячи вакансий

700 - 1000 рублей - 18 тысяч вакансий

1000 - 2000 - 5,5 тысяч вакансий

Свыше 2000 рублей - 356 вакансий

Свыше 7000 рублей - 11 вакансий