В классе только девушки! На сельском выпускном вальс танцевали с отцами, а директор пел на сцене

Необычный выпуск был в этом году в Терюхской средней школе. В 11-м классе всего шесть учеников, причем все - девчонки! Каждая выглядела не хуже Мэрилин Монро в знаменитом фильме «В джазе только девушки». Примечательно, что классный руководитель - тоже девушка. Молодая учительница, хотя живет в городе, пришла работать в сельскую школу и сразу стала классной. На особенном выпускном вечере побывал корреспондент «Комсомолки».

ПЕРВЫЙ РАЗ НАКРАСИЛАСЬ НА ВЫПУСКНОЙ

Одна из шести выпускниц - Ангелина Колосова, она из приемной семьи Натальи и Юрия Ермольчик. Ангелину взяли из приюта, она появилась в семье, когда шла еще в первый класс. А сейчас - прощается с домом, ставшим родным.

Старшая приемная дочь делала Ангелине чистку лица скрабом собственного приготовления: из кофе и кремаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

У Натальи с мужем двое своих детей, когда-то она работала в детском доме, а вскоре после того, как его расформировали, ей пришлось взять на воспитание девочку. Потом - еще и еще. Сейчас в семье снова двое маленьких приемных дочерей. Наталья показывает бант, который хранится в почетном месте - с ним в первый класс шли все девочки в большой семье!

Старшие девушки делали прическуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Главное, о чем я забочусь, - чтобы дети научились ухаживать за собой, заботиться о чистоте и порядке, быть хозяйками в доме. Посмотрите - мы все загоревшие. Это говорит о том, что мы часто работаем на грядках. Еще каждый получает личную ответственность - кто-то должен о собаке заботиться, кто-то о кошке, о курочках. Муж хорошо зарабатывает, но хозяйство, конечно, сильно выручает, - признается Наталья.

С этим бантом все девочки по очереди шли в первый классФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ангелина - красивая от природы, и до сих пор никогда не красилась и не делала маникюр. Впервые - на выпускной. Девушку наряжали всей семьей. Приемная мама заказала пошив платья, а ее родная и приемная дочери - обе Анны - делали Ангелине макияж, маникюр и прическу. Пока выпускницу наряжали, на плите в большом котелке тушились голубцы - на праздничный ночной стол.

Котел с голубцами - на общий столФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ангелина будет поступать в кулинарный колледж. Сначала хотела стать ветеринаром, но потом тяга к кулинарии пересилила. Больше всего девушка любит готовить жареную картошку, а дома чаще всего варила супы - семья-то большая. Совсем скоро она переселится в общежитие при колледже. Своего жилья у нет, поэтому с самого начала приемная мама поставила ее в райисполкоме на очередь на социальную квартиру.

Выпускницу наряжали всей семьейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Надеюсь поселиться на окраине города, чтобы быть ближе к Терюхе и приезжать сюда - не хочу отрываться от семьи, - говорит Ангелина.

Ангелина покидает дом, который стал для нее роднымФото: Павел МИЦКЕВИЧ

СЕЛЬСКАЯ ОТЛИЧНИЦА: УРОКИ, ОГОРОД И КРОЛИКИ

Сразу трое девчонок из класса будут поступать в медицинский колледж, еще одна - в художественный колледж, а лучшая ученица - Евгения Володько - метит в БГУ. Она - почти полная отличница и хочет поступить на факультет географии и геоинформатики, чтобы стать специалистом по геоинформационным системам. Девушку тянет к этому, к тому же, она не хочет иметь какую-то банальную профессию. А быть отличницей в деревне не так-то и просто:

- У нас большое хозяйство, и сразу после школы мне нужно было кормить кроликов, огород прополоть. Делала домашнее, потом решала задачи по ЦТ. Успевала даже на секцию по волейболу ходить. А на соцсети у меня уходило в день часа два, - рассказывает Евгения.

Девчонки нарядились не хуже Мэрилин МонроФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жене нравилось учиться в чисто женском коллективе:

- Когда нет мальчиков - меньше отвлекаешься и больше сосредоточен на учебе. И то что класс маленький - большой плюс, учителя каждому могут уделить время. Я готовлюсь к ЦТ без репетиторов, ведь они мне просто не нужны, достаточно работы с учителями.

Кстати, мальчики в классе раньше были, но все решили поступать в колледжи, получив базовое образование, - так девчонки и остались одни.

В классе только девушки - и даже классная!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ ГОРОДА: «СЕЛЬСКИЕ ДЕТИ БОЛЕЕ АКТИВНЫЕ»

25-летняя Елена Бужан - учитель французского языка и классная выпускниц - каждый день приезжает на работу в деревню из города:

- Мне кажется, что сельские дети более воспитанные, чем городские. Они более активные, творческие, стараются. Многих городских ребят кроме интернета ничего не интересуют, а наши дети ходят в кружки, на секции, участвуют в соревнованиях. И родители более простые, - заметила учитель.

Классная - учитель французскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ей очень нравится работать в сельской школе:

- Компактные классы, поэтому больше внимания можно уделить детям, пообщаться, даже в интернете попереписываться - помочь разобраться в личных проблемах. Что касается класса - тяжело работалось. Девушки - непростые люди, к каждой нужен индивидуальный подход. И я сама еще молодая, у всех нас какие-то свои заморочки, поэтому были и ссоры, все мы показывали свои «зубки», «когти». Но все, конечно, решалось и в итоге мы очень сблизились. Порой даже я чувствовали себя для них старшей подругой - девчонки спрашивали, какую тушь лучше использовать, как бы я поступила в их ситуации… На классных часах часто обсуждали взаимоотношения, я свой опыт рассказывала. А когда после линейки мы отправились в парк, сели вместе на лавочке и начали просто по-женски, как подружки, сплетничать!

Младшая сестра одной из выпускниц поет на сценеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выпускной вечер был очень душевным, семейным. Собрались все в небольшом «зале-трансформере», как шутят в школе: столовая, он же актовый зал. Напутственную речь произнес председатель сельсовета, конечно, выступили и педагоги. А директор Сергей Матышев сам спел для выпускниц вместе с коллегой!

Младшие девушки зажигали на сценеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но самым особенным и трогательным моментом был традиционный вальс: его девушки танцевали вместе со своими отцами - парней-то в классе нет!

После официальной части выпускной продолжался тоже по-семейному: дети и родители собрались вместе в одном доме и там ждали рассвета, который выпускницы встречали на родной речушке.

Директор лично поздравил выпускниц песнейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выпускницы танцевали вальс с отцамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ