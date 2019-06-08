Белоруска Дарья Жук снимет второй сезон «Содержанок»: «Это первый российский сериал, который я посмотрела»

Первый сезон драматического сериала снимал известный российский театральный режиссер Константин Богомолов. Дебютная работа Богомолова получила противоречивые отклики, но точно не осталась незамеченной. На протяжении 8 серий зрители наблюдали как провинциальная тихоня-галерист Дарья (ее играет жена Константина Эрнста Софья Эрнст) и принципиальный следователь Елена (Дарья Мороз) оказываются в мире денег и власти. Второй сезон, съемки которого планируют начаться в августе, снимет режиссер драмы «Хрусталь» Дарья Жук. Напомним, за эту картину она получила премию «Ника» как лучший русскоязычный дебют года - «Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии».

Стать частью команды сериала «Содержанки» в качестве режиссера Дарью пригласили генеральные продюсеры проекта Эдуард Илоян и Ирина Сосновая, а также креативный продюсер Дарья Мороз.

- До получения этого прекрасного предложения, я много слышала о сериале, созданном видеосервисом START, поэтому приняла его с радостью. Сериал «Содержанки» - первый многосерийный фильм, спродюсированный в России, который я посмотрела. С одной стороны, он очень качественно и дорого сделан, а с другой - имеет определенный авторский взгляд. Работа над продолжением предоставит мне как режиссеру возможность расти. Мир содержанок меня всегда завораживал, они поражали своей смелостью и четким осознанием того, что они делают и какой цели хотят достичь. Этим мне интересны и персонажи в «Содержанках» - они всегда идут до конца. Меня очень порадовал персонаж Кир Сомов, которого играет Александр Кузнецов. Это неожиданный персонаж-перевертыш, потому что не ожидала, что содержанкой может быть мужчина, - рассказала «Комсомолке» Дарья Жук.

- Дарья, «Хрусталь» - ваш первый полнометражный фильм, но при этом его сразу выдвинули на премию «Оскар». Как изменилась ваша жизнь после такого успеха?

- «Хрусталь» действительно был выдвинут Беларусью на премию Оскар от страны, но в номинацию он, к сожалению, не попал. Думаю, если бы он оказался в числе одного из пяти фильмов, моя жизнь изменилась бы гораздо круче. Но фестивали, внимание к фильму, чудесные отзывы кинокритиков позволили мне развиваться и работать над своими идеями, находить партнеров, причем не только в России, но и на Западе. Моей следующей работой, о которой я смогу рассказать уже очень скоро, будет масштабный международный проект, бюджет которого превышает «Хрусталь» в десять раз.

ДОСЬЕ «КП»

Дарья Жук родилась в Минске, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов. Один из них, «Настоящая американка», отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году. Родители Дарьи - известные журналисты: мама Елена Молочко работает в «Народной воле», папа Виктор Жук был одним из основателей и главным редактором журнала «Дело».