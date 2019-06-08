2019-06-08T23:14:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Фестиваль уличной еды «Vulitsa ezha» в Минске: лекции про раздельный мусор, улитки в раковинах и певица Palina

В этом году городской пикник прошел в Ботаническом саду
Ольга ШИЛАК
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В этом году Фестиваль уличной еды «Vulitsa ezha» прошел в Ботаническом садуВ этом году Фестиваль уличной еды «Vulitsa ezha» прошел в Ботаническом садуФото: Ольга ШИЛАК
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Фестиваль уличной еды «Vulitsa ezha» проходит в Минске уже Фестивалю 5 лет. Его главная фишка - в обилии блюд, которые вряд ли найдёшь в каждом кафе. Но чтобы их отведать, нужно заплатить за вход, и это вызывало у минчан недоумение, мол, платишь сначала за вход, а потом ещё и за еду. В этом году организаторы решили выйти за рамки только фестиваля про еду, добавив разных активностей: от лекций до концертов. А также разделив такой городской праздник на два дня - 8 и 9 июня. Мы посмотрели, что из этого вышло.

Несмотря на обилие точек с едой, очередей избежать не удалось Фото: Ольга ШИЛАК

Несмотря на обилие точек с едой, очередей избежать не удалосьФото: Ольга ШИЛАК

Первая в этом году «Vulitsa Ezha» прошла в Ботаническом саду. Так что по соседству с цветами, уникальными кустарниками и деревьями расположились точки с едой.

Ассортимент действительно широкий: от фаршированных улиток в раковинах до бургеров и пиццы. Сет из трёх улиток обойдётся в 4.50 рубля. Бургеры есть разные: с говядиной, фалафелем и т.д, ценник - примерно 10-12 рублей. Копченые колбаски с картофелем стоят 7 рублей, пита с курицей - 6 рублей, вок (китайская лапша с курицей, фалафелем, креветками) - 12-13 рублей.

Людей на фестивале было довольно много Фото: Ольга ШИЛАК

Людей на фестивале было довольно многоФото: Ольга ШИЛАК

Вообще можно было найти блюда разных народов мира. Например, в палатке с индийской кухней предлагают попробовать самосы (это такие овощные конвертики), 3 такие штучки стоят 6 рублей. Или адыгейский сыр в кляре за 5 рублей за 4 штуки. В палатке с израильской кухней можно взять хумус за 6 рублей, суп харира за 5 рублей.

Израильская кухня Фото: Ольга ШИЛАК

Израильская кухняФото: Ольга ШИЛАК

Любители сладкого оккупируют палатки с трдельниками за пять рублей, эклерами по 3,50 и вафлями. Чтобы все это спокойно можно было поесть, на площадках установили столики со стульями. При этом многие продуманные посетители брали с собой пледы и покрывала, чтобы уютно расположиться на траве и отдохнуть.

Чтобы гостям спокойно можно было поесть, на площадках установили столики со стульями Фото: Ольга ШИЛАК

Чтобы гостям спокойно можно было поесть, на площадках установили столики со стульямиФото: Ольга ШИЛАК

-Я бывала в прошлом году на этом фестивале, но тогда расстроилась, что заплатила за вход, считай, ни за что. В этом же узнала, что он пройдет в Ботаническом, сразу решила, что приду. Потому что люблю это место. И по цене выходит оптимально, потому что входной билет обычно стоит 8 рублей, а на фестиваль сегодня – 10. Но при этом, и на цветы посмотреть могу, и потусоваться, и поесть, - делится с нами минчанка Ирина.

Точек с едой было действительно много Фото: Ольга ШИЛАК

Точек с едой было действительно многоФото: Ольга ШИЛАК

Точек с едой действительно много, но избежать очередей не получается. Особенно много людей у палаток с пивом, бургерами. Причем, бургеры приходилось ждать и по 20 минут.

Также на фестивале можно было не просто поесть готовое, но приготовить самим или научиться у других. На одной проходил мастер-классе по приготовлению вегетарианской запеканки. На импровизированной кухне- барабанщица группы Akute Виктория Лютыч со своим мужем Алесем, лидером и вокалистом группы :B:N: (Бяз Назвы).

-Я не ем мясо уже 14 лет по идейным соображениям. Все остальные в семье мясо едят, конфликтов не происходит. Поэтому выбрали такое блюдо, - говорит Виктория.

Пара признается, что рецепт запеканки, можно сказать, народный. Правда, вместо печи – духовой шкаф, а «шкварки» заменили на грибы. Когда блюдо было готово, все зрители смогли его попробовать.

Барабанщица группы Akute Виктория Лютыч со своим мужем Алесем проводили мастер-класс по приготовлению вегетарианской запеканки Фото: Ольга ШИЛАК

Барабанщица группы Akute Виктория Лютыч со своим мужем Алесем проводили мастер-класс по приготовлению вегетарианской запеканкиФото: Ольга ШИЛАК

Но еда – не единственное развлечение фестиваля в этом году. На разных площадках проходили лекции, например, по фотографии, раздельному сбору мусора. Также там было много разных конкурсов от брендов с призами. Задания были разные: выложить фото в соцсети, пройти квесты, покататься на аттракционе «родео на быке» и т.д.

Еда – не единственное развлечение фестиваля в этом Фото: Ольга ШИЛАК

Еда – не единственное развлечение фестиваля в этомФото: Ольга ШИЛАК

Отдельное место организаторы отвели для детей и родителей. Подальше от шумной сцены в центре установили детский городок: с каруселями, горками, площадками для рисования. Там же работали аниматоры в костюме героев мультика «Алиса в стране чудес» и т.д.

Первая в этом году «Vulitsa Ezha» прошла в Ботаническом саду. Фото: Ольга ШИЛАК

Первая в этом году «Vulitsa Ezha» прошла в Ботаническом саду.Фото: Ольга ШИЛАК

Ближе к вечеру заметно оживилась главная площадка, где установлена сцена. Сперва там выступила джазовая группа AMSTERDAM, затем электронщики Parade of Planets. Хедлайнером первого дня стала романтичная Palina, больше известная как Рэспубліка Паліна.

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