«Горько, если здоровые, общительные собаки будут убиты». Помощница Брижит Бардо тайно посетила «Фауну города»

Представителей фонда Брижит Бардо ждали еще в марте, но только 7 июня помощница французской актрисы и зоозащитницы Брижит Олой прилетела в Беларусь. Напомним, Бардо написала письмо президенту Александру Лукашенко о ситуации с бродячими животными, и тот ответил актрисе, признав ее авторитет в этом вопросе (см. ХРОНИКА СОБЫТИЙ).

Встреча с властями пройдет в правительстве в понедельник. До нее француженка решила изучить ситуацию изнутри, и 8 июня заехала в приемник временного содержания животных "Фауна города", к которому среди любителей животных отношение, мягко скажем, очень разное. Решено было нагрянуть без предупреждения, под видом посетителей.

Вместе с француженкой, волонтерами и организатором визита, председателем "Зоосвет" Аламьяр Натальей, там побывала и корреспондент «Комсомолки».

О проблеме с животными в Беларуси Брижит Олей узнала от наших зоозащитников.Фото: Таисия САВИНА

«Весной разбирают собак, дачи охранять. А осенью возвращают… Как можно?!»

В субботу вечером в приемнике немноголюдно - две работницы, администратор, ветеринар и девушка-волонтер пришла сделать котам прививки. Негусто, учитывая, что сейчас там около 90 собак и 30 кошек. Пахнет соответственно, но Брижит это не смущает.

На входе нас спрашивают, кого хотим смотреть: котов или собак.

- У нас пока одни сучки, мальчиков всех разобрали, - предупреждает администратор.

Нас записали в журнал и повели к животным, которым грозит усыпление. Собаки встречают громким лаем. Брижит направляется к вольерам - ей приглянулся огромный пёс. Тот начинает вилять хвостом.

- А почему он с ошейником - у него есть хозяин? – спрашивает Брижит, гладя собаку по носу.

- Чернушка недавно беспризорный, его привезла сюда милиция после того, как умерла его пожилая хозяйка. Очень активная собака! - отвечает работница.

- Жаль, что ветпаспорт быстро не сделать, Брижит бы наверняка забрала его с собой во Францию, - шепотом говорит белорусская зоозащитница.

Пес Чернушка сразу привлек внимание известной зоозащитницы.Фото: Таисия САВИНА

На клетках – таблички: номер животного, пол, дата поступления, как попал в приемник. Большинство прибыло за последний месяц из отлова. Сотрудницы говорят, что часто домашних питомцев привозят хозяева, объяснения как под копирку - пес вдруг стал агрессивным, у ребенка аллергия…

- Люди виноваты, что животные оказываются здесь. Знаете, как делают? По весне забирают собак на дачи, охранять, а по осени возвращают нам. Не первый год за этим наблюдаю, ну как так можно?! – задает вопрос работница «Фауны города».

"Фауну города" многие горожане недолюбливают.Фото: Таисия САВИНА

Сотрудники начинают подозревать, что мы не просто гости. Спрашивают, будем ли брать кого, или поглазеть пришли. Пришлось сознаться.

- Здесь не то, чтобы удовлетворительное состояние, но я много где побывала, видела настоящий шок. Мне есть с чем сравнивать. Шокируют не условия, я чувствую горечь от того, что эти животные будут убиты. Ведь есть собаки породистые, общительные, с хорошим здоровьем. Большая часть не агрессивна, они уже были с людьми, и могут быть с ними дальше. Было бы отлично, если бы их могли оставлять там же, где взяли, но при этом стерилизовать, - говорит Брижит Олой.

Мы уходим от вольеров в здание, и лай стихает.

Вокруг стоял оглушительный лай.Фото: Таисия САВИНА

«Животных нужно стерилизовать, бесплатно или по низкой цене»

В приемнике на улице - взрослые собаки, в помещении в клетках щенки, в соседних комнатах – кошки. Брижит с грустью рассматривает животных, гладит и фотографирует на телефон, спрашивает откуда они.

Волонтеры наперебой рассказывают о проблемах зоозащиты, переводчица едва поспевает за всеми.

- Тут бесконтрольное усыпление, в статистике одни данные, а на самом деле – другие! Говорят, что усыпляют только больных и агрессивных животных, а остальных содержат годами. Да какое там, места не хватит, их просто убивают и отвозят на скотомогильник! – эмоционально говорит одна из волонтеров, у нее самой дома 17 котов.

- Нужно не усыплять животных, а стерилизовать. Давно доказано, что отлов не помогает сократить количество бездомных животных, - предлагает зоозащитница.

Дальше все превращается в сплошную какофонию. Работницы доказывают, что животных здесь не убивают – только если отловленный зверь агрессивный или больной. Зоозащитники уверяют, что видели, как убивают дротиками с лекарством.

Брижит внимательно выслушала взгляды сторон на проблему.Фото: Таисия САВИНА

Брижит предлагает кардинальное решение:

- Нужно проводить другую государственную политику, переделать этот приют. Собак нужно стерилизовать, причем по низкой цене, чтобы люди, у которых есть животные, могли это сделать. Безнадзорных собак также нужно стерилизовать, крепить на ухо специальный значок и выпускать обратно. Можно ли сделать так, чтобы деньги, которые тратят, на усыпление животных, отправляли на их стерилизацию? – спрашивает она.

Среди всех проходит тяжелый вздох. Одна из работниц озвучивает общую мысль:

- Все решается на высшем уровне, мы не может это делать. Одно скажу: за все время количество безнадзорных собак не уменьшилось, - говорит она.

Из кабинета выходит молодой ветеринар. Брижит спрашивает его, возможно ли вместо усыпления проводить стерилизацию.

- Думаю, да. Пока мы не имеем права проводить здесь стерилизацию животных от частных лиц. Но открыть здесь такой пункт, думаю, теоретически возможно. Привлекать студентов-ветеринаров на практику, чтобы было дешевле, но под контролем опытных врачей, - делится мыслями ветеринар.

Женщина не боялась гладить беспризорных животных, интересовалась их судьбой.Фото: Таисия САВИНА

«Мы смогли изменить ситуацию во многих странах. Надеюсь, получится и в Беларуси»

Волонтер говорит, что здесь есть адекватные работники, помогают, чем могут. У самих дома живут кошки-собаки. То, что порой они реагируют резко - издержки работы. Иначе как все это выдержать?

- Иногда сами звонят мне и говорят: «Таня, тут такую милоту привезли… Спасай», - делится с нами зоозащитница.

Выйдя из нелюбимого многими минчанами места, Брижит говорит, что работы предстоит много. Но она уверена, что все получится.

- У нашего фонда в Париже есть три собственных приюта с четырьмя тысячами животных, есть фермы. Мы работаем более, чем с 60 странами: Индия, Афганистан, Марокко, Румыния... Самый большой успех был в Индии. На севере еще 10 лет пристреливали животных, потом мы вместе с ассоциацией ветеринаров провели более 70 тысяч стерилизаций и прививок против бешенства. Теперь это единственный штат Индии практически без бешенства, они больше не убивают животных – таковы были условия сотрудничества. В индийском правительстве теперь есть отдел, который работает с защитой животных, это радикальные изменения! Они очень прогрессивны в принятии законов о защите животных. Есть такие, каких нет во Франции! Правительство и общество шли нам на встречу, иначе невозможно изменить ситуацию, - подытожила Брижит Олой.

Напомним, встреча с белорусскими властями пройдет 10 июня, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Брижит Олей и посол Беларуси во Франции (теперь уже бывший) Павел Латушко. Фото: facebook.com/FondationBardot

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В декабре 2018 года знаменитая французская актриса, а сейчас – известная зоозащитница Брижит Бардо по просьбе белорусских волонтеров написала открытое письмо Александру Лукашенко с просьбой защитить животных Беларуси от уничтожения. Об этом «Комсомолка» писала здесь.

Президент Беларуси признал авторитет французской актрисы в этом вопросе и пообещал «вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем».

23 января стало известно, что Брижит Бардо пришло письмо от министра иностранных дел Владимира Макея. Он выразил благодарность и готовность к сотрудничеству в вопросе защиты белорусских животных.