2019-06-09T02:13:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Горько, если здоровые, общительные собаки будут убиты». Помощница Брижит Бардо тайно посетила «Фауну города»

Мадам Брижит Олой рассказала, как фонд знаменитой актрисы предложит правительству Беларуси решать проблему беспризорных животных [фото]
Таисия САВИНА
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Условия содержания животных Брижит видела и похуже, чем в Беларуси.Условия содержания животных Брижит видела и похуже, чем в Беларуси.Фото: Таисия САВИНА
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Представителей фонда Брижит Бардо ждали еще в марте, но только 7 июня помощница французской актрисы и зоозащитницы Брижит Олой прилетела в Беларусь. Напомним, Бардо написала письмо президенту Александру Лукашенко о ситуации с бродячими животными, и тот ответил актрисе, признав ее авторитет в этом вопросе (см. ХРОНИКА СОБЫТИЙ).

Встреча с властями пройдет в правительстве в понедельник. До нее француженка решила изучить ситуацию изнутри, и 8 июня заехала в приемник временного содержания животных "Фауна города", к которому среди любителей животных отношение, мягко скажем, очень разное. Решено было нагрянуть без предупреждения, под видом посетителей.

Вместе с француженкой, волонтерами и организатором визита, председателем "Зоосвет" Аламьяр Натальей, там побывала и корреспондент «Комсомолки».

О проблеме с животными в Беларуси Брижит Олей узнала от наших зоозащитников. Фото: Таисия САВИНА

О проблеме с животными в Беларуси Брижит Олей узнала от наших зоозащитников.Фото: Таисия САВИНА

«Весной разбирают собак, дачи охранять. А осенью возвращают… Как можно?!»

В субботу вечером в приемнике немноголюдно - две работницы, администратор, ветеринар и девушка-волонтер пришла сделать котам прививки. Негусто, учитывая, что сейчас там около 90 собак и 30 кошек. Пахнет соответственно, но Брижит это не смущает.

На входе нас спрашивают, кого хотим смотреть: котов или собак.

- У нас пока одни сучки, мальчиков всех разобрали, - предупреждает администратор.

Нас записали в журнал и повели к животным, которым грозит усыпление. Собаки встречают громким лаем. Брижит направляется к вольерам - ей приглянулся огромный пёс. Тот начинает вилять хвостом.

- А почему он с ошейником - у него есть хозяин? – спрашивает Брижит, гладя собаку по носу.

- Чернушка недавно беспризорный, его привезла сюда милиция после того, как умерла его пожилая хозяйка. Очень активная собака! - отвечает работница.

- Жаль, что ветпаспорт быстро не сделать, Брижит бы наверняка забрала его с собой во Францию, - шепотом говорит белорусская зоозащитница.

Пес Чернушка сразу привлек внимание известной зоозащитницы. Фото: Таисия САВИНА

Пес Чернушка сразу привлек внимание известной зоозащитницы.Фото: Таисия САВИНА

На клетках – таблички: номер животного, пол, дата поступления, как попал в приемник. Большинство прибыло за последний месяц из отлова. Сотрудницы говорят, что часто домашних питомцев привозят хозяева, объяснения как под копирку - пес вдруг стал агрессивным, у ребенка аллергия…

- Люди виноваты, что животные оказываются здесь. Знаете, как делают? По весне забирают собак на дачи, охранять, а по осени возвращают нам. Не первый год за этим наблюдаю, ну как так можно?! – задает вопрос работница «Фауны города».

"Фауну города" многие горожане недолюбливают. Фото: Таисия САВИНА

"Фауну города" многие горожане недолюбливают.Фото: Таисия САВИНА

Сотрудники начинают подозревать, что мы не просто гости. Спрашивают, будем ли брать кого, или поглазеть пришли. Пришлось сознаться.

- Здесь не то, чтобы удовлетворительное состояние, но я много где побывала, видела настоящий шок. Мне есть с чем сравнивать. Шокируют не условия, я чувствую горечь от того, что эти животные будут убиты. Ведь есть собаки породистые, общительные, с хорошим здоровьем. Большая часть не агрессивна, они уже были с людьми, и могут быть с ними дальше. Было бы отлично, если бы их могли оставлять там же, где взяли, но при этом стерилизовать, - говорит Брижит Олой.

Мы уходим от вольеров в здание, и лай стихает.

Вокруг стоял оглушительный лай. Фото: Таисия САВИНА

Вокруг стоял оглушительный лай.Фото: Таисия САВИНА

«Животных нужно стерилизовать, бесплатно или по низкой цене»

В приемнике на улице - взрослые собаки, в помещении в клетках щенки, в соседних комнатах – кошки. Брижит с грустью рассматривает животных, гладит и фотографирует на телефон, спрашивает откуда они.

Волонтеры наперебой рассказывают о проблемах зоозащиты, переводчица едва поспевает за всеми.

- Тут бесконтрольное усыпление, в статистике одни данные, а на самом деле – другие! Говорят, что усыпляют только больных и агрессивных животных, а остальных содержат годами. Да какое там, места не хватит, их просто убивают и отвозят на скотомогильник! – эмоционально говорит одна из волонтеров, у нее самой дома 17 котов.

- Нужно не усыплять животных, а стерилизовать. Давно доказано, что отлов не помогает сократить количество бездомных животных, - предлагает зоозащитница.

Дальше все превращается в сплошную какофонию. Работницы доказывают, что животных здесь не убивают – только если отловленный зверь агрессивный или больной. Зоозащитники уверяют, что видели, как убивают дротиками с лекарством.

Брижит внимательно выслушала взгляды сторон на проблему. Фото: Таисия САВИНА

Брижит внимательно выслушала взгляды сторон на проблему.Фото: Таисия САВИНА

Брижит предлагает кардинальное решение:

- Нужно проводить другую государственную политику, переделать этот приют. Собак нужно стерилизовать, причем по низкой цене, чтобы люди, у которых есть животные, могли это сделать. Безнадзорных собак также нужно стерилизовать, крепить на ухо специальный значок и выпускать обратно. Можно ли сделать так, чтобы деньги, которые тратят, на усыпление животных, отправляли на их стерилизацию? – спрашивает она.

Среди всех проходит тяжелый вздох. Одна из работниц озвучивает общую мысль:

- Все решается на высшем уровне, мы не может это делать. Одно скажу: за все время количество безнадзорных собак не уменьшилось, - говорит она.

Из кабинета выходит молодой ветеринар. Брижит спрашивает его, возможно ли вместо усыпления проводить стерилизацию.

- Думаю, да. Пока мы не имеем права проводить здесь стерилизацию животных от частных лиц. Но открыть здесь такой пункт, думаю, теоретически возможно. Привлекать студентов-ветеринаров на практику, чтобы было дешевле, но под контролем опытных врачей, - делится мыслями ветеринар.

Женщина не боялась гладить беспризорных животных, интересовалась их судьбой. Фото: Таисия САВИНА

Женщина не боялась гладить беспризорных животных, интересовалась их судьбой.Фото: Таисия САВИНА

«Мы смогли изменить ситуацию во многих странах. Надеюсь, получится и в Беларуси»

Волонтер говорит, что здесь есть адекватные работники, помогают, чем могут. У самих дома живут кошки-собаки. То, что порой они реагируют резко - издержки работы. Иначе как все это выдержать?

- Иногда сами звонят мне и говорят: «Таня, тут такую милоту привезли… Спасай», - делится с нами зоозащитница.

Выйдя из нелюбимого многими минчанами места, Брижит говорит, что работы предстоит много. Но она уверена, что все получится.

- У нашего фонда в Париже есть три собственных приюта с четырьмя тысячами животных, есть фермы. Мы работаем более, чем с 60 странами: Индия, Афганистан, Марокко, Румыния... Самый большой успех был в Индии. На севере еще 10 лет пристреливали животных, потом мы вместе с ассоциацией ветеринаров провели более 70 тысяч стерилизаций и прививок против бешенства. Теперь это единственный штат Индии практически без бешенства, они больше не убивают животных – таковы были условия сотрудничества. В индийском правительстве теперь есть отдел, который работает с защитой животных, это радикальные изменения! Они очень прогрессивны в принятии законов о защите животных. Есть такие, каких нет во Франции! Правительство и общество шли нам на встречу, иначе невозможно изменить ситуацию, - подытожила Брижит Олой.

Напомним, встреча с белорусскими властями пройдет 10 июня, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Брижит Олей и посол Беларуси во Франции (теперь уже бывший) Павел Латушко. Фото: facebook.com/FondationBardot

Брижит Олей и посол Беларуси во Франции (теперь уже бывший) Павел Латушко. Фото: facebook.com/FondationBardot

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В декабре 2018 года знаменитая французская актриса, а сейчас – известная зоозащитница Брижит Бардо по просьбе белорусских волонтеров написала открытое письмо Александру Лукашенко с просьбой защитить животных Беларуси от уничтожения. Об этом «Комсомолка» писала здесь.

Президент Беларуси признал авторитет французской актрисы в этом вопросе и пообещал «вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем».

23 января стало известно, что Брижит Бардо пришло письмо от министра иностранных дел Владимира Макея. Он выразил благодарность и готовность к сотрудничеству в вопросе защиты белорусских животных.

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