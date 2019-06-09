Белорусов обыгрывал даже вратарь Германии: «Чего должно быть стыдно?»

Перед игрой мы прикидывали, за счет его наша сборная может обыграть Бундестим.

Есть ли шансы у сборной Беларуси обыграть Германию?

Надо сказать, что начало матча воодушевило. Наши развели с центра поля и побежали в атаку. Заработали перспективный штрафной удар, правда, пробить по воротам после подачи из сегмента рядом с угловым флажком не получилось.

Наши футболисты играли с полной самоотдачей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дальше немцы прибрали мяч к своим ногам и почти не выпускали нашу сборную со своей половины поля. Не сказать, что они создавали много голевых моментов, но постоянно оказывали давление на оборону. А наши оборонялись почти всей командой.

Лерой Сане открывает счет на 12-й минуте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда отбирали мяч, почти сразу гости накрывали прессингом – и снова приходилось обороняться. От того обиднее, что пропустили, когда сами начинали свою атаку – недопонимание при передачах привело к потере мяча на своей половине поля, а Бундестим быстро доставили мяч в штрафную, где Сане показал, как такие моменты решают игроки «Манчестер Сити».

Ну как так?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы понимали, что много контролировать мяч нам будет сложно, - сказал после матча Игорь Криушенко. - Понятно было, что соперник очень хорошо использует зоны перед линией обороны. И чем больше эта зона, тем легче вскрывается оборона. Постарались минимизировать это пространство. Немножко обидно, что первый гол пропустили из-за своей ошибки. А так плана придерживались, моменты были у нас. В первом тайме два хороших моментах, во втором подходы были, где можно было попробовать реализовать. К сожалению, затратили много сил перемещаясь, обороняясь. Возможно, где-то и не хватило в завершающей фазе.

Игорь Криушенко весь матч провел на ногах, так как LED-экраны (рекламные щиты) закрывали скамейку запасных.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

План на игру был такой. Пять защитников (три центральных и «коридорные» Шитов и М. Володько), мобильные центральные полузащитники Маевский, Драгун, Громыко, впереди орудовали шустрый Ковалев и верзила (в хорошем смысле слова) Лаптев. Но получилось, что очень много пришлось играть без мяча, после матча игроки даже шутили, что вместо бутс можно было надеть кроссовки – столько беговой работы. Кто-то упрекнет тренера в излишней осторожности, мол, дома надо играть смелее, пусть в соперниках гранд. С другой стороны, забей на исходе получаса Драгун или Наумов (те редкие голевые моменты в атаке), игра могла сложиться иначе и план действительно сработал бы.

Удар Наумова после подачи с углового...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... Нойер отбил - один из редкий голевых моментов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Весь матч сам собой напрашивался вопрос: почему даже на замену на вышли Кисляк, Стасевич, Нехайчик. Прямо сейчас это самые созидательные белорусские игроки с игровой практикой и в расцвете сил. Неужели их берегли для скорого матча с Северной Ирландией, где наши шансы повыше, чем в игре с Германией? Может, и рационально, но как отреагировали сами футболисты, им-то наверняка хотелось сыграть с Германией?

- Я уже говорил, что поменял схему и выбрал игроков, которые будут наиболее полезны в этой схеме, - сказал Криушенко по поводу отсутствия Стасевича и Кисляка. - Громыко обедни не испортил. Не разочаровал своими действиями, старался. Жаль, что получил микротравму, возможно больше времени сыграл бы. Поставил его в стартовый состав – процесс омоложения, хочешь, не хочешь, должен быть. И я его поставил, не потому что молодой, а потому что в последних играх он сыграл на хорошем уровне. Считаю дебют достаточно хорошим.

Игорь Шитов закрывал весь правый фланг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Гутор в игре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш старается убежать один на один с вратарем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Face to face.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джонатан Та и Никлас Зюле - чемпионы на синхронному поднятию правой руки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И всем наверняка запомниться, как вратарь Мануэль Нойер со своих ворот отправился в командировку к угловому флажку и там эффектно обыграл Юрия Ковалева, а потом под прессингом отдал пас, словно он заправский полузащитник.

Нойер обыгрывает Ковалева эффектным финтом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Криушенко спросили, не стыдно ли после такого эпизода?

- Игровой момент. Корейцы наказали (на чемпионате мира в 2018 году - KP.BY) – Юра не сумел. Чего должно быть стыдно? Человек пробежал 70 метров и еще пытался в углу отобрать мяч, - ответил тренер.

По большому счету, он прав. Нойер он один такой. И это просто игровой момент, когда-то что-то похожее показывали и наши вратари. Но этот эпизод словно символ нашего положения дел: вроде бы и что-то умеем в футболе, правда, если это сравнивать с мировыми масштабами…

Но был и еще один символ. После матча сборная Германии еще долго не покидала поле и в полном составе пошла благодарить болельщиков. Из Германии их приехало около тысячи. И перед игрой при объявлении составов команд на Бундестим реагировали живее и эмоциональнее.

Сборная Германии благодарит болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из секторов сборной Германии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После игры Нойер скажет:

- Безусловно, это очень приятно, и это имеет огромное значение для нас, что столько людей скандировали «Германия», гнали нас вперед. Если честно, то это было неожиданно. Я заметил, что многие болельщики были не немцами, но это не имеет значения. Да, поддержка была сумасшедшей, складывалось ощущение, что мы играем дома. Только я не понимаю одного – как можно болеть против своей страны?

Мы тоже не понимаем, Мануэль. Пусть на трибунах за Бундестим могли болеть еще и туристы из соседних стран, но твои слова да нашим болельщикам в уши.

Болельщица просит футболу Марко Ройса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легенды сборной Германии: Оливер Бирхофф и Юрген Клинсманн.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из Германии приехало около тысячи болельщиков. Не только мужчины. Не только тинейджеры. У нас так интересуются футболом?Фото: Святослав ЗОРКИЙ