В Гомеле судят наркокурьеров, перевозивших из Доминиканы кокаин, растворенный в вине

Дело о международном канале торговли кокаином рассматривают в суде Гомельского района. За решеткой - двое мужчин, правда, на первое заседание привезли только одного обвиняемого. Второго фигуранта не смогли доставить в суд из-за проблем со здоровьем, поэтому рассмотрение перенесли.

Но кое-что об этом незаурядном деле известно. Организованная группа поставляла кокаин из Доминиканской Республики в Россию. Замешаны в этом шестеро уроженцев деревни, что под Гомелем. По версии следствия, украинец, который жил в Доминикане, договорился с местными наркоторговцами о постоянной покупке у них крупных партий кокаина.

- Затем мужчина создал организованную группу для незаконного приобретения, перемещения через границу и сбыта наркотика в России. В состав группы вошли супруга организатора, пара россиян, шесть белорусов и другие неустановленные лица, - рассказывали в Следственном комитете.

Организатор обеспечивал наркокурьеров деньгами и турпутевками на курорт в Доминикану. Приехав на остров под видом туристов, они получали там кокаин. Интересно, что наркотик был растворен в спиртосодержащей жидкости, и так, в бутылках в виде вина, курьеры перемещали кокаин через все границы.

Наркотик растворяли в вине и так везли через все границы. Фото: СК

Но что-то дало сбой, и у правоохранителей появилась оперативная информация о международной преступной сети. Часть наркокурьеров задержали в Германии и там судили, часть находятся под следствием в России. А двоих мужчин поймали в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе, когда они въезжали на родину на авто.

- Во время досмотра багажа были изъяты две бутылки из-под вина с сомнительным содержимым. При этом мужчины попытались уничтожить их, - добавили в СК.

На следствии оба не признавали вину и отказались от дачи показаний, утверждая, что ничего не знали о кокаине в вине. До задержания белорусы уже много лет жили и работали в России.