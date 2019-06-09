Легендарный Чингачгук Гойко Митич знает, что у Михалка есть песня о нем

Дмитрий Рубежин закончил юрфак Белорусского института правоведения. Но еще во время учебы с другом Егором Климовичем (внук народной артистки СССР, звезды Купаловского театра Галины Макаровой, который теперь работает с американским режиссером Оливером Стоуном – Ред.) устроился на канал СТВ монтировать международные новости. Ремесло друзья изучали по книгам, хотя бабушка Дмитрия работала как раз в монтажном цеху на «Беларусьфильме».

- Года через три ТВ поднадоело, а вот киномонтаж привлекал: ты своим пониманием создаешь ту картину, которую снял режиссер, - объясняет Дмитрий. - Отец познакомил меня с режиссером монтажа «Беларусьфильма» Юрием Будько, он взял меня на стажировку.

Дмитрий вместе с коллегой и другом еще с минских времен Егором Климовичем. Фото: Личный архив

Потом Дмитрий переехал в Москву, стал выпускающим режисером новостей. Но монтаж не оставлял, работал на картинах «Мосфильма». А потом перешел на продюсерскую стезю. Говорит, переход дался легко - ему всегда было интересно понять, как работает индустрия изнутри.

Его первые продюсерские работы – телефильм «Эйнштейн. Теория любви» с Александром Балуевым, Ольгой Будиной и Дмитрием Певцовым, российско-французский документальный проект «Нормандия-Неман. Монолог». С актером Анатолием Белым несколько лет воплощается проект «Кинопоэзия» - это возрождение жанра поэтических мини-фильмов, некогда популярных во Франции. Там снимались знаменитые артисты, начиная с Сергея Безрукова и Максима Виторгана. И это не говоря об участии в нескольких сезонах сериала «Земский доктор». А скоро выйдет в эфир сериал «Блудный сын», срежиссированный гардемарином Владимиром Шевельковым. Последние работы выходят под маркой продюсерского центра «Кедр», созданного Дмитрием с тем самым Егором Климовичем и российским продюсером Владимиром Дубровиным.

Дмитрий (слева) с актером Андреем Соколовым и режиссером Владимиром Шевельковым на съемках картины "Блудный сын". Фото: Личный архив

Первым международным проектом Рубежина стал военный боевик «Балканский рубеж», нашумевший в прокате.

- Поначалу эту военную драму предлагали снимать Эмиру Кустурице. Но тогда, задолго до реализации, режиссера не устроил бюджет. Тем не менее, «Балканский рубеж» получился за довольно скромные деньги при масштабах картины. Кстати, Кустурице фильм понравился, и он сыграл у нас эпизод – таксиста.

Есть в картине и еще одна балканская звезда – Гойко Митич, великий Чингачгук. Он сыграл начальника полиции маленького сербского городка.

Команда фильма "Балканский рубеж" на премьере. Фото: Личный архив

- Когда с Гойко Митичем договаривались о съемках, предлагали ему лететь из Берлина, где он живет. Но тот отказался – сказал, что приедет сам. И правда, он сел в свою машину и приехал из Германии в горные районы Сербии, - говорит Дмитрий. – Вроде человек в возрасте, но как бывалый каскадер он дрался без дублеров.

Дмитрий признается: не удержался и рассказал актеру, что у группы «Ляпис Трубецкой» есть песня «Гойко Митич». К удивлению белоруса, актер сказал, что знает ее и вообще о нем уже с полдесятка песен наберется.

Дмитрий говорит, что звезды соглашались играть сразу – их привлекала показанная история нападения войск НАТО на Сербию, которую они видели своими глазами в 1998-м. С сербскими актерами общался прежде всего Милош Бикевич – актер и продюсер с сербской стороны. Именно он, к примеру, заехал в знаменитую деревню-музей Кустурицы и привез его оттуда прямо на площадку. А потом оказалось, что в один из съемочных дней, когда киношники снимали там первый блок, именно Кустурица, не знавший о приезде группы, кружил над ними на собственном вертолете.

Дмитрий Рубежин говорит, что самым сложным на съемках "Балканского рубежа" было управлять колоннами военных. Фото: Личный архив

Что касается продюсерской работы, то в этом проекте, признается Рубежин, было сложно управлять огромными армейскими подразделениями на съемках.

- У нас есть сцена, где освобождается аэропорт. На полосу приходит после марш-броска колонна российских десантников в составе 200 человек и 30 БТР. Нам помогала российская армия (общение с ней взял исполнитель одной из главных ролей и генпродюсер Гоша Куценко), но взаимодействие людей кино и людей в форме – дело специфическое. Тем не менее, удавалось колонну разворачивать не раз и не два, и она проходила по кадру так, чтобы получился нужный дубль.

Сбылась у Дмитрия и мечта сделать кино на родине. Сейчас в Минске снимается детектив, где снимается Илья Носков и много белорусских артистов. Теперь, взаимодействуя с «Беларусьфильмом», он хочет снять у нас фильм «Витька» о ребятах, которые сбежали из дома в лес накануне войны.

- Такой военной-исторической базы, как в Беларуси, нет ни в одной стране мира. А тема для меня личная. Мой дедушка – один из самых молодых партизан Беларуси, начал войну в 12 лет, кавалер ордена Славы и ордена Мужества. Когда он был в Минском гетто, смог вывести оттуда 40 человек...

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