Горжусь своим отцом

Хочу рассказать о своем отце, которым я очень горжусь. Мой папа, Гавриил Иванович Котяш, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, прожил долгую, сложную, но интересную жизнь, которую посвятил железнодорожному транспорту. А это без малого 53 года.

Он родился в Могилеве, в семье кочегара. Работал с 15 лет, был учеником телеграфиста на станции Могилев, учился в Институте железнодорожного транспорта. За 10 лет до начала войны был помощником начальника железнодорожной станции Могилев, старшим диспетчером, а затем и начальником Витебского отделения движения Западной железной дороги.

Великую Отечественную войну встретил в 37 лет в должности начальника службы движения Западной железной дороги (позже - Белорусской). Война стала особой страницей в его биографии, ведь в эти годы отец оказывался на самых решающих участках борьбы за победу. А действовал он под непосредственным руководством народного комиссара путей сообщения Л.М. Кагановича.

Будучи вторым лицом в Центральном управлении Народного комиссариата путей сообщения СССР и уполномоченным НКПС, Гавриил Котяш находился на железнодорожной передовой. Он координировал действия всех служб и звеньев в части обеспечения нужд фронта в перевозках. Вылетая в горячие точки прифронтовых зон, на месте решал транспортные вопросы, налаживал работу станций, железнодорожных узлов, участков, организовывал железнодорожные потоки с техникой, боеприпасами и людьми.

Фото: личный архив

Не секрет, что от грамотно организованных перевозок армии и вооружения зачастую зависел исход боевого сражения. Так было под Москвой, Ржевом, Сталинградом, Орлом, Курском, а также в ходе операции «Багратион». Тогда же проявились выдающиеся организаторские способности и человеческие качества Гавриила Котяша.

В 1945 году Советом Министров СССР ему было присвоено звание генерал-директора движения III ранга, а в 1949-м - генерал-директора II ранга.

После освобождения республики отец возглавил Западную железную дорогу. В послевоенное время активно участвовал в восстановлении и родной Белоруссии, которую поднимали буквально из руин. Возрождались железнодорожные предприятия магистрали, которыми он руководил. За 25 послевоенных лет на Белорусской магистрали были восстановлены или отстроены заново депо и станции, усиливались и электрифицировались пути, внедрялись новейшие устройства управлением движения поездов и передовые методы работы, проводилась реконструкция паровозных депо и многое другое.

Выдающиеся успехи Гавриила Котяша и заслуги перед страной и железной дорогой в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время были оценены тремя орденами Ленина и золотой медалью «Серп и Молот», орденом Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета». В наградном списке также медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», знак «Почетному железнодорожнику». Большим признанием его заслуг в развитии железнодорожного транспорта стало присвоение ему в 1959 году высокого звания Героя Социалистического Труда».

Фото: личный архив

На заслуженном отдыхе отец активно участвовал в жизнедеятельности железнодорожной отрасли - был советником Комитета Организации международного сотрудничества железных дорог в городе Варшава (Польская Народная Республика), инспектором Министерства путей сообщения СССР по контролю пограничных станций Прибалтийской, Белорусской и Львовской железных дорог. А еще его отличали порядочность, доброта, чувство справедливости, за что его любили и руководители, и рядовые железнодорожники.

Прожил Гавриил Иванович 95 лет. Благодарная Беларусь простилась с ним со всеми военными почестями - почетными караулом и прощальными залпами. В Минске на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. Имя отца носит пассажирский тепловоз ТЭП 70 локомотивного депо Орша.

В нашей семье бережно хранятся награды и фотографии Гавриила Ивановича, передаются из поколения в поколение рассказы о его ратном труде и заслугах. И, конечно же, для правнуков он - настоящий герой.

Галина Голубева, архитектор

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