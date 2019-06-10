Как аккордеон госпожи Черчилль спас от голодной смерти белорусскую семью
Бомбардировщик Юрия Метельского был подбит под Будапештом и, теряя высоту, шел на восток. Уже на своей земле самолет рухнул на вспаханное поле. Тяжело раненного Юрия привезли в госпиталь Пятигорска. А там шел ремонт. Часть госпиталя не успели подновить и огородили фанерной стеной. В начале апреля предупредили быть наготове. Через неделю к госпиталю подкатили легковые автомашины. Из одной вышла невысокая женщина в берете с красным крестом. Оказывается, это Клементина Черчилль привезла подарки госпиталю от англичан: медоборудование и постельные принадлежности. Высокую гостью сопровождала свита во главе с Жемчужной-Молотовой.
Гости вошли в палату, и госпожа Черчилль, поздоровавшись, спросила: «Уважаемые офицеры. Как вы думаете, когда война закончится?» Первым отозвался майор-танкист, задав контрвопрос: «А почему вы, союзники, так долго не открывали в Европе второй фронт?» Переводчик замялся, но тут в беседу вступил Юрий Метельский: «Война заканчивается, спасибо вам за визит. Будем и дальше жить в мире и дружбе с народом Англии».
Госпожа Черчилль поцеловала летчика в лоб, подняла два пальца - и на тумбочке у кровати Метельского появился аккордеон: пурпурный цвет мехов, перламутровое свечение, белые клавиши…
Раненые, отгороженные фанерной стеной, попытались разглядеть инструмент получше. Они просверлили в перегородке отверстия, и, видимо, надавили. Стена не выдержала, треснула. Конфуз погасили всеобщим смехом.
Врачи были вынуждены ампутировать Метельскому ногу, долечиваться отправили в московский госпиталь для эвакуированных, где он познакомился с моим отцом - Барановским Владимиром Петровичем. Папа и рассказал мне эту историю.
После войны Юрий вернулся в белорусскую деревню. И чтобы спасти от голода свою семью, был вынужден продать на рынке аккордеон и купить коровку-кормилицу: тут и молоко, а потом и мясо. Спустя время после окончания Великой Отечественной войны Юрий Поликарпович Метельский, как и мой отец, Владимир Петрович Барановский, получили бессрочные паспорта от Сталина, поселились в Минске. Оба художники, они дружили семьями.
К сожалению, обоих уже нет в живых. Сын Юрия Поликарповича, оператор белорусского телевидения, трагически погиб. Дочь, Ирина Юрьевна Метельская, ныне Нагорная, живет в США.
С уважением, Наталия Алейникова, г. Минск.
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