2019-06-10T11:26:21+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске все-таки пройдет концерт запрещенной группы IC3PEAK

Однако требование властей - возрастное ограничение в 18+
АННА ЛАВРЕЦКАЯ
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В Минске все-таки выступит запрещенная группа IC3PEAK Фото: instagram.com/ic3peakВ Минске все-таки выступит запрещенная группа IC3PEAK Фото: instagram.com/ic3peak
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25 июля в столичном клубе RE:PUBLIC выступят молодые электронщики из Москвы - группа IC3PEAK. Напомним, необычный дуэт планирует концерт в Минске уже не в первый раз. В декабре прошлого года музыканты должны были выступить в клубе «Брюгге», но за пару часов до начала его отменили. Как рассказывали тогда организаторы, в клуб просто «позвонили и порекомендовали не проводить концерт». Тогда группа выступила подпольно.

В этот раз новым организаторам удалось согласовать концерт с управлением культуры Мингорисполкома, учитывались и ошибки.

- Мы нашли большую площадку, и, оплатив пошлиной его полную вместимость (что и послужило формальным основанием на отмены прошлого концерта в декабре 2018), - рассказал «Комсомолке» организатор концерта. - Вместо противостояния, мы построили конструктивный диалог с лицами, принимающими решения. Даже заказали и приложили экспертизу альбомов «Сладкая жизнь», «Сказка» о соответствии репертуара группы 16+.

Группа выступит в клубе RE:PUBLIC Фото: организаторы

Группа выступит в клубе RE:PUBLIC Фото: организаторы

Тем не менее, ограничение концерта - 18+. Стоимость билетов – от 25 до 55 рублей.

Последний клип IC3PEAK «Смерти больше нет» набрал более 26 миллионов просмотров.

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Лицемерие - не разрешить концерт, на который достаточно поставить значок «18+», зная, что любой и каждый может услышать эти песни (и гораздо больше!) в интернете. Лицемерие - говорить, что с 18 лет человек может голосовать, или сесть в тюрьму, или взять в руки автомат и (теоретически) умереть за страну, но при этом запрещать ему слушать музыку, которая ему нравится. (читайте далее)

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