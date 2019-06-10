2019-06-10T13:55:07+03:00
Общество
КП Беларусь

17 человек судят по делу о 14 тоннах наркотиков

Смеси мака и маковой соломы отвозили на секретный склад, расфасовывали по пакетикам и искали покупателей
Алеся ДОБЫШ
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Суд начал рассматривать дело крупной преступной организации, которую обвиняют в обороте наркотиков.Суд начал рассматривать дело крупной преступной организации, которую обвиняют в обороте наркотиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Минский городской суд 11 июня начал рассматривать дело крупной преступной организации, которую обвиняют в обороте наркотиков - следствие считает, что они привезли в Беларусь 14 тонн смеси мака и маковой соломы для продажи.

В суде за решеткой в два плотных ряда сидят 17 обвиняемых - 16 мужчин и одна девушка. Увидев родных, кто-то из них плачет, кто-то оживленно машет руками, улыбается. Обвиняемых защищает 17 адвокатов. Этот процесс можно назвать вторым «делом 17-ти» - три года назад в Минке рассматривали дело распространителей спайсов, обвиняемых было столько же.

В суде за решеткой в два плотных ряда сидят 17 обвиняемых - 16 мужчин и одна девушка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде за решеткой в два плотных ряда сидят 17 обвиняемых - 16 мужчин и одна девушка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

До того как оказаться за решеткой, обвиняемые занимали разные должности: здесь есть руководители предприятий, предприниматели, маляр, два актера, рабочий площадки. У многих высшее образование, семья. Большинство жили в Минске. Единственной девушке в клетке -– 22 года, у нее российское гражданство. До того как попасть в СИЗО, она нигде не успела поработать.

Следствие считает, что обвиняемые привезли в Беларусь 14 тонн смеси мака и маковой соломы для продажи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следствие считает, что обвиняемые привезли в Беларусь 14 тонн смеси мака и маковой соломы для продажи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кратко отвечая на вопросы судьи, некоторые обвиняемые уже сейчас уверенно заявляют, что не признают свою вину.

По версии следствия, преступная организация, в которую входил 41 человек, с марта 2015-го по сентябрь 2017-го занималась доставкой в Беларусь наркотиков и их оборотом внутри страны.

Обвиняемых защищает 17 адвокатов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обвиняемых защищает 17 адвокатов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть наркотиков, смеси мака и маковой соломы, доставляли из Украины и России. Через границу их перемещали сначала под видом пищевых добавок по фальшивым документам, а потом - в обход пунктов пропуска через лесные тропы. А дальше наркотики отвозили на законспирированный склад, расфасовывали на разовые дозы и подыскивали покупателей.

Единственной девушке в клетке -– 22 года, у нее российское гражданство. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Единственной девушке в клетке -– 22 года, у нее российское гражданство.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В гараже одного из обвиняемых нашли больше 70-ти мешков с семенами мака и маковой соломы. Всего в ходе обысков у обвиняемых нашли не меньше 14 тонн этой смеси.

Некоторые обвиняемые уже сейчас уверенно заявляют, что не признают свою вину. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые обвиняемые уже сейчас уверенно заявляют, что не признают свою вину.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В преступной организации каждому участнику была отведена своя роль. Руководителем, который распределял обязанности, регулировал цены и контролировал доход, был 48-летний мужчина. Остальные участники организации вовлекали в работу новых людей, создавали нижестоящие организованные группы и строили четкую иерархию внутри них, разрабатывали и обучали новичков приемам конспирации.

Все участники преступной организации под стражей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участники преступной организации под стражей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участникам преступной организации предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: создание преступной организации либо участие в ней, незаконный оборот наркотиков, совершенный организованной группой, незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотиков, совершенное организованной группой, незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, незаконное пересечение государственной границы. Все участники преступной организации под стражей.

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