Перед «Славянским базаром» в Минске прошла бесплатная тренировка по танцам с Дудинским и Раецкой

В этом году ««Славянский базар» в Витебске» будет не только петь, но и танцевать! Впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest. Прием заявок был завершен досрочно, организаторы называют цифру участников более тысячи человек, это представители различных хореографических направлений из разных стран. Но танцевать белорусы начали уже сейчас: за месяц до события в Минске объявлено несколько танцевальных тренировок по субботам - абсолютно бесплатно и для всех желающих!

Танцам все возрасты покорны

Первую тренировку провели лица «Славянского базара» - ведущие конкурсной программы, солисты группы «Да Винчи» Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center. В Красном дворике в Минске собрались десятки любителей танцев, которые именно так решили начать свой выходной день.

Денис Дудинский (слева) и Катерина Раецкая дали танцевальный мастер-класс.

- Денис, а ну-ка твое любимое танцевальное движение бедрами покажи! - Екатерина чувствует себя как рыба в воде, поскольку занималась танцами. И благодарит собравшихся. - Каждый хореограф и танцор начинал с первой тренировки, надеемся, что наша разминка не подкачала.

- Не думайте, как вы будете выглядеть, просто приходите и выучите пару движений, это легкость и настроение на весь день! - доволен экспериментом Денис. - Кстати, меня хореография как раз на «Славянском базаре» и застала! В прошлом году режиссер Александр Дмитриевич Вавилов поставил перед нами с Катей задачу - станцевать на церемонии закрытия фестиваля прощальное танго! Мы ответственно ходили на репетиции, тренировались с балетмейстером-постановщиком, но, кажется, на сцене все равно устроили легкую импровизацию!

Денис Дудинский и Екатерина Раецкая подготовили танцевальный номер на сцене "Славянского базара" в прошлом году - танго.

Потанцевать в центре города пришли и подростки и взрослые люди, один из участников тренировки признался, что специально приехал с дачи, чтобы не пропустить событие, а в следующий раз приведет и супругу. Сами организаторы ажиотажу рады, признаются, что не загадывали заранее возраст и количество участников.

14 июня танцевальную эстафету примет Витебск.

- Сегодняшняя наша встреча - это активный призыв танцевать, - объясняет автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович. - Танцы - это ведь не просто спорт, а радостное времяпрепровождение в непринужденной атмосфере. Мы делаем этот проект из большой любви к танцам и верим, что достаточно мечты научиться танцевать, азарта и удобной одежды, чтобы стать одним из людей, навсегда влюбленных в танец. Ну а 14 июля в танцевальном батле встретятся уже профессиональные танцоры, которые будут танцевать 12 часов подряд. Мы насчитали уже 126 конкурсных номеров, и подсчеты еще продолжаются!

Пусть это лето будет не только жарким, но и танцевальным!

Следующую тренировку 15 июня проведет титулованная гимнастка и тренер Любовь Черкашина. Сборная по гимнастике как раз готовится к II Европейским игра и поделится несколькими фишками своей разминки. Поможет ей коллега и одна из участниц«Танцев» на ТНТ Юлия Сувалова. Подробности и программу танцевального события можно найти на сайте festivali.by и в социальных сетях проекта.

ГДЕ И КОГДА?

15 июня, 10.00, Красный дворик - танцевальная тренировка с гимнасткой, тренером Любовью Черкашиной и участницей «Танцев» на ТНТ Юлией Суваловой.

14 июля, весь день - Витебск, пл. Победы. Вход бесплатный. В программу танцевального фестиваля войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные батлы.