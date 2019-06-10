2019-06-10T14:38:22+03:00
Политика
КП Беларусь

«Сам подал рапорт об отставке, президент не возражал». Наталья Эйсмонт объяснила, почему глава МВД лишился должности

Игорь Шуневич был главным милиционером страны с мая 2012 года
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Игорь Шуневич отправлен в отставкуИгорь Шуневич отправлен в отставкуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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10 июня Игорь Шуневич был освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Это произошло во время рабочей встречи, на которой обсуждалась подготовка к Европейским играм.

- Да, так и есть. Игорь Шуневич сам подал рапорт об отставке главе государства. Во время рабочей встречи президент ознакомился с рапортом, согласился с ним и не стал возражать. Причины своего желания уйти с поста министра Игорь Шуневич отразил в этом рапорте. Это объясняется и его внутренними мотивами. А так же тем, что, по его мнению, ведомству нужен свежий взгляд на работу. Президент не стал возражать. Ничего чрезвычайного в этом нет, - рассказала «КП» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

После встречи с Александром Лукашенко Игорь Шуневич рассказал журналистам, что его решение об уходе с должности является «выверенным, правильным и своевременным».

- Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным, - сказал он, объясняя причины такого шага, его слова приводит belta.by. - Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился.

Игорю Шуневичу задали вопрос о возможном новом месте работы. экс-министр сообщил, что пока конкретных предложений нет.

- Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности, - сказал он.

КСТАТИ

Игорю Шуневичу 52 года. Он был назначен на должность министра внутренних дел Беларуси в мае 2012 года.

До этого был первым замом министра внутренних дел – начальником криминальной милиции. До этого работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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