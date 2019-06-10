«Сам подал рапорт об отставке, президент не возражал». Наталья Эйсмонт объяснила, почему глава МВД лишился должности
10 июня Игорь Шуневич был освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Это произошло во время рабочей встречи, на которой обсуждалась подготовка к Европейским играм.
- Да, так и есть. Игорь Шуневич сам подал рапорт об отставке главе государства. Во время рабочей встречи президент ознакомился с рапортом, согласился с ним и не стал возражать. Причины своего желания уйти с поста министра Игорь Шуневич отразил в этом рапорте. Это объясняется и его внутренними мотивами. А так же тем, что, по его мнению, ведомству нужен свежий взгляд на работу. Президент не стал возражать. Ничего чрезвычайного в этом нет, - рассказала «КП» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
После встречи с Александром Лукашенко Игорь Шуневич рассказал журналистам, что его решение об уходе с должности является «выверенным, правильным и своевременным».
- Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным, - сказал он, объясняя причины такого шага, его слова приводит belta.by. - Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился.
Игорю Шуневичу задали вопрос о возможном новом месте работы. экс-министр сообщил, что пока конкретных предложений нет.
- Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности, - сказал он.
КСТАТИ
Игорю Шуневичу 52 года. Он был назначен на должность министра внутренних дел Беларуси в мае 2012 года.
До этого был первым замом министра внутренних дел – начальником криминальной милиции. До этого работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.