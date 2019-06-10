Рассказываем, как быть стильным интеллигентом-очкариком

На помощь Никите пришла столичный стилист Екатерина Гордеева. Встреча прошла в рамках социального проекта «Я вижу!» Белорусского детского фонда и компании velcom | A1 в магазине оптики «Золушка» (пр. Независимости, 16).

- Как только мне понравилось читать книги, сразу пришлось надеть очки. Ношу их с 11 лет! Совершенно не стесняюсь быть очкариком, это часть меня. Если с утра не надену пару, сразу врежусь в шкаф и вспомню про них, - смеется Никита, присматриваясь к аксессуарам. - Единственный минус - неудобно заниматься спортом. Помню, играл в футбол и разбил одну пару в полете за мячом. В фехтовании все время боялся сломать очки, надевая шлем.

- Как вы обычно подбираете очки? - спросили мы.

- Как правило, советуюсь с консультантом в магазине оптики. Пока у меня в арсенале две пары: одни круглые, другие прямоугольные. А сейчас хочется выбрать очки, чтобы быть крутым парнем, - улыбается Никита. - Вот, например, нравятся оправы ярких выразительных цветов. Но не знаю, осмелюсь ли…

- Никите повезло: ему идут практически все модели, так как у него овальная форма лица. Поэтому вначале хотелось бы обозначить, что Никите не идет, - вступила в диалог стилист Екатерина Гордеева. - Мелкие круглые очки будут делать его скулы слишком выразительными. Мелкие очки продолговатой формы - тоже не вариант Никиты: они добавляют ему возраст.

Прежде чем предлагать подходящие для Никиты модели, Екатерина уточнила предпочитаемый стиль героя.

- Чуть причесанный раздолбай, - развеселил всех Монич. - Футболки, джинсы, байки, иногда шляпы. Не ношу ничего из аксессуаров. Люблю только подворачивать рукава, чтобы были видны мои тату.

- Если бы вы носили металлические часы, мы бы подбирали оправу под цвет ремешка. В вашем случае будем искать что-то движовое, спортивное. Вам нужны очки, где ширина равна скуле, а высота - линии бровей.

Екатерина подобрала для Никиты две пары очков из дорогого сегмента. Обе сели идеально.

- Мне нравится, что круглая, слегка вытянутая книзу линза удлиняет лицо Никиты. Оно становится более выразительным. А 80% успеха зависит от портретной зоны. В этом случае получается образ интеллигента-романтика, разбирающегося в моде, - объяснила свой выбор стилист.

К овальной форме лица, как у Никиты, подходят многие модели, считает Екатерина Гордеева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Необычно, - удивился Никита и одобрил выбор Екатерины.

- Эта пара с квадратными линзами мне нравится еще больше, - продолжила эксперт. - Модель похожа на стильные авиаторы, и это заново прочтенная модель классических очков.

Эта пара идеально подходит Никите по мнению стилиста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Никита оценил выбор Екатерины, но посчитал, что 600 рублей за новую пару очков - трата необоснованная для музейного сотрудника. Поэтому остановил свой выбор на другой не менее достойной паре.

- Вы выбрали классную модель. Она повседневная, хорошо вам подходит, миксуется с разными комплектами одежды. В тех парах была изюминка, в этой - достойная простота, - резюмировала Екатерина Гордеева.

В этих очках Никита создает образ романтика, разбирающегося в моде.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Как подобрать цвет оправы мужчинам:

1. Если мужчина предпочитает классический стиль, стоит выбирать цвет оправы к костюму. Черная оправа плохо смотрится с костюмами коричневого цвета. В этом случае лучше остановить свой выбор на коричневой или синей оправе.

2. Берегитесь моделей с красными заушниками. Красный цвет будет притягивать внимание к нездоровому румянцу.

3. Универсальная оправа - металлическая. Металл хорошо сочетается со всеми цветами. Но нужно помнить, что узкие заушники подойдут только людям с деликатными чертами лица.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Какие линзы лучше: пластиковые или стеклянные?

- Весь мир уходит от стеклянных линз, потому что они тяжелые и травмоопасные. По оптическим свойствам пластик (полимер) не уступает стеклу. Стекло меньше царапается - это единственный его плюс, - рассказывает консультант салона Елена.

- От полимерных линз болят глаза?

- Это миф. От полимерных линз никогда не будут болеть глаза. Возможно, сами очки подобраны некорректно. Владельцам очков с полимерными линзами нужно помнить: нельзя класть очки линзами вниз даже на чистую поверхность. Линзы нужно протирать только чистой и мягкой салфеткой.

СПРАВКА «КП»

«Я вижу!» - благотворительный проект по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности в Беларуси. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom | A1 при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Уже четвертый год подряд проект помогает спасать детское зрение там, где нет возможности получить экспертную офтальмологическую помощь.

Мобильные бригады врачей-офтальмологов на безвозмездной основе проводят осмотры школьников. Каждый год - новая область, чтобы проверить как можно больше детей в удаленных регионах страны.

За три года в рамках проекта «Я вижу!» специалисты осмотрели 36 800 школьников в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. Общее число осмотренных детей к концу 2019 года составит около 50 000.

Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где реализуется проект. С марта по май 2019 года в восьми районах Витебской области осмотрены 5 462 ребенка, у 31% выявлены различные патологии зрения, из них у 43,41% патологии выявлены впервые.