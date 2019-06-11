Фотограф Юрий Иванов: Америка ждала фото Корбут с женихом, и ради него Борткевич мчался на такси 600 км

Многие события и личности истории Беларуси с начала 1960-х оживают в памяти благодаря снимкам Юрия Иванова. К 80-летию мастера в Университете культуры и искусств, где он работает, выходит книга воспоминаний Иванова «Это мы».

«Комсомолка» полистала мемуары фотографа сразу после их выхода из типографии.

Съемка подписания Беловежских соглашений в Вискулях облетела весь мир в конце 1991 года. Фото: Юрий ИВАНОВ

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Иванов, 79 лет, долгие годы работал фотокорреспондентом всесоюзного Агентства печати «Новости» по Беларуси, какое-то время был руководителем минского бюро организации. В 1987 году вошел в сотню лучших фотографов мира, стал лауреатом World Press Photo. В 1991 году его снимок «Летучка» признана «Лучшей фотографией мира за 10 лет». 17 июня, в день 80-летия мастера, в Музыкальном театре состоится его творческий вечер и откроется персональная выставка.

Юрий Иванов вспомнил эпоху к своему 80-летию в мемуарах "Это мы".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие страницы книги фотографа посвящены встречам с известными персонами. Так, Юрий Иванов вспоминает: зимой 1971 года в филармонии при аншлаге выступал Андрей Вознесенский. «Андрей Андреевич читал стихи, отбивая такт рукой, как бы подчеркивая значение каждого слова. В фотоаппарате Nikon есть функция, позволяющая сделать многократную экспозицию на один кадр. Когда я слушал «Антимиры» в исполнении автора, мне захотелось на один кадр скомпоновать несколько изображений Вознесенского. Получилось забавно. Подарил снимок Андрею Андреевичу. Он улыбнулся:

- Вот это - я, - он показал на снимке на свое изображение справа, - а это - Вознесенский озорно улыбнулся, - а это мои сперматозоиды…»

Про этот снимок Андрей Вознесенский и пошутил: «Я и мои сперматозоиды», но чисто технически все дело в экспозиции фотоаппарата. Фото: Юрия ИВАНОВА

Осенью 1976-го Иванова пригласили сделать снимки белорусских писателей для энциклопедии. С некоторыми литераторами фотокор уже был знаком. Например, с драматургом Андреем Макаёнком - он порой приглашал Иванова сотрудничать с журналом «Неман», который редактировал.

После съемки Иван Шамякин пригласил Юрия Иванова (а с ними пошел и друг Шамякина Макаёнок) к себе домой, чтобы подарить новую книгу «Атланты и кариатиды».

Андрей Егорович предложил отметить этот день визитом в ресторан.

- Отметим достойно, Иван.

Макаёнок улыбался, а Шамякин смутился и, похлопав себя по карманам, показал рукой в сторону двери в соседнюю комнату:

- Понимаешь, Андрей, я все деньги жене отдал…

- Не беда, Иван! - Макаёнок улыбнулся. - Будешь расплачиваться автографами на салфетках!

Юрий Иванов с коллегами-фотографами на плошади Победы в Минске в 1965-м. Фото: Архив Юрия ИВАНОВА

«УЗНАЙ, СВАДЬБА КОРБУТ И БОРТКЕВИЧА - ПРАВДА ИЛИ УТКА»

Порой ради кадра Юрию Сергеевичу доводилось собирать героев с разных концов СССР. Так было, когда Иванов попробовал хлеб светского хроникера.

30 декабря 1977 года Иванову позвонили из Москвы и сообщили: в газетах США прошла информация о том, что Ольга Корбут и Леонид Борткевич приняли решение создать семью:

- Узнай, правда это или утка.

С Борткевичем фотокор был знаком, о Корбут знал из газет. «Песняры» оказались на гастролях в Ташкенте. Иванов узнал, что ансамбль уже в аэропорту, и уговорил дежурную вызвать артиста к телефону по громкой связи. Прямо в окошке аэропорта Юрий Сергеевич узнал, что свадьба - не утка, а сделать снимок можно запросто. Но, во-первых, Минск не принимает, самолет полетит через Киев. Во-вторых, Корбут - на малой родине, в Гродно.

«Ольга, узнав, что завтра прилетит Борткевич, согласилась приехать в Минск. 31 декабря рано утром я на вокзале, ищу пятый вагон, зимнее утро, на перроне горят фонари, пассажиры идут толпой. Среди толпы идет по перрону шуба, а сверху шубы белая шапка с длинными ушами. Корбут!

Одна из самых известных фотографий "Песняров". Фото: Юрий ИВАНОВ

- Оля?

- Привет, - будто мы давно знакомы.

Едем ко мне домой.

- Можно, я с дороги ванну приму?

- Конечно!

Звонят из Москвы.

- Как дела?

- Все в порядке, - отвечаю, - Корбут у меня дома в ванной, Борткевич летит из Ташкента. Ждем.

- Вся Америка ждет фото Корбут с женихом. Срочно на фототелеграф...

Самолет из Ташкента приземлился в Киеве.

- Леонид! Мы с Ольгой ждем тебя.

Я звоню в Киев и нахожу Борткевича в зале ожидания аэропорта «Борисполь».

- Минск не принимает. Ждем.

Как можно ждать. Москва на проводе. Америка в ожидании. Работа остановилась. Слезно упрашиваю другую дежурную, уже киевского аэропорта «Борисполь», позвать к телефону Борткевича.

- Леня! В Минске снег, аэропорт закрыт, хватай такси. Минск - Киев - всего 580 км.

В три часа дня мы с Ольгой на въезде в Минск у милицейского поста ГАИ встретили такси с киевскими номерами. Из машины вышел Борткевич и, пошатываясь, обнял Ольгу... Смеркалось, когда я фотографировал Ольгу и Леонида у новогодней елки на площади Ленина. Так мир узнал о предстоящей свадьбе Корбут и Борткевича», - пишет Юрий Сергеевич.

Чтобы успеть сняться для американской прессы, Леонид Борткевич не остался ждать в Киеве летной погоды, а поехал в Минск на такси. Фото: Юрия ИВАНОВА

«ПИЖАМА НАКЛОНИЛАСЬ И ПОКАЗАЛА ЛИЦО СЕРГЕЯ ФИЛИППОВА»

Как-то начинающим фотокором Юрий Иванов приехал к родственникам в Ленинград. Параллельно решил сделать для газеты «Знамя юности», где тогда работал, беседы с популярными артистами и сфотографировать их. Прежде всего - с Сергеем Филипповым, тем самым подвыпившим лектором из «Карнавальной ночи».

«На «Ленфильме» разыскал номер домашнего телефона. В трубке прозвучало неповторимое: «Алло, слушаю!». Я представился. Собеседник был любезен и согласился принять меня у себя дома - канал Грибоедова, 9. Его квартира была на третьем этаже в середине длиннющего коридора, по обе стороны которого было дверей, пожалуй, сорок. Я нажал кнопку дверного звонка, дверь отворилась, и я увидел полосатую пижаму. Пижама наклонилась и показала лицо Филиппова. Высота двери была меньше роста хозяина. В нос пряно ударил аромат хорошего коньяка. Я вспомнил фразу «Масик хочет водочки» из фильма «Девушка без адреса» и улыбнулся».

Скульптор Иван Миско лепит портрет олимпийского чемпиона Александра Медведя, а слева – фигуры космонавтов. Фото: Юрий ИВАНОВ

Иванов признается в книге: пока объяснял Филиппову цель визита, «волновался, путал слова и заикался, чего со мной никогда не было». Тем временем супруга артиста, писательница Антонина Голубева, прочла письмо, написанное Филиппову шестиклассниками. Сперва ребята сообщали, что очень любят актера и не пропускают фильмы с его участием. Затем шло: «У нас в классе есть девочка, она некрасивая. Она очень переживает от этого. Однажды хотела броситься с обрыва в реку. Мы хотим ей помочь. Дорогой Сергей Николаевич, мы вас любим, очень любим, напишите, пожалуйста, Кате письмо, расскажите, как вы добились того, что вас все любят? Ведь вы - урод…»

После интервью Филиппов пообещал подписать гостю свою книгу, но у него закончились авторские экземпляры. Иванов отыскал один на складах Ленинградского дома торговли и перед отъездом в Минск снова заглянул на Грибоедова, 9.

«Мои вещи, включая аппаратуру, помещались в небольшом чемодане из фибры оранжевого цвета. Когда желанная дверь квартиры на канале Грибоедова открылась, я вошел в комнату, оставив чемодан перед дверью в коридоре.

- Ты говорил, что сегодня уезжаешь, а где вещи? - Сергей Николаевич взял из моих рук книжку.

Иванов снял установку звезды на монумент Победы в Минске. Событие было знаковым, потому и съемка цветная. Фото: Юрий ИВАНОВ

Я сказал, что оставил чемодан за дверью.

- Уведут, - заметил Сергей Филиппов, подписывая книгу каллиграфическим почерком.

Я промолчал. Мне не верилось, что в Ленинграде, городе очень сердечных людей, могут быть воры... А уже держа в руках книжку и выйдя в коридор... чемодана за дверью не обнаружил.

- Сергей Николаевич, вы были правы, увели, - выдохнул я.

В тот же миг в конце коридора мелькнул силуэт человека. Мне показалось, в руках у него был мой чемодан. Я кинулся вслед. Конечно, не догнал... Раздосадованный поднялся по лестнице на четвертый этаж. То, что я увидел, мне и сейчас кажется кадром из фильма с Сергеем Филипповым. В середине коридора маячила знакомая фигура, а в руках… мой чемодан.

- Куда же ты делся! Я тебя ищу! - Сергей Николаевич улыбался, моя радость тоже была безмерной. - Сосед, сосед мой возвращался домой, видит, чемодан, думал, что я пришел в подпитии, и забрал чемодан на сохранение».

За снимок «Летучка» Иванов получил много международных наград. Фото: Юрий ИВАНОВ

«ДАЙТЕ ЭТОМУ СУМАСШЕДШЕМУ ФОТОКОРУ «РАФИК» - В НЕМ БУДЕТ МЕДВЕДЬ ЕЗДИТЬ»

К Олимпиаде-80 Юрий Иванов придумал репортаж, который опубликовали во всех странах, кроме США, где не признали эти Игры. Юрий Сергеевич провез по Минску, готовящемуся к Играм, циркового медвежонка - их символ. Герой нашелся в гастролировавшем в БССР аттракционе дрессировщицы Эльвиры Подчерниковой. Она даже сделала Мишутке пояс с пятью олимпийскими кольцами.

«Транспорт для медведя я получил под хохот первого зампреда Совмина, председателя Олимпийского комитета БССР Владимира Мицкевича. Когда я рассказал о путешествии медвежонка по олимпийским объектам, он пригласил помощника:

- Дайте этому сумасшедшему фотокорреспонденту «рафик» - в нем будет медведь ездить, да смотри, отвечаешь за жизнь всех».

Машеров и Тито в Минске. Фото: Юрий ИВАНОВ

В компании Подчерниковой, двух ее ассистентов, репортера, помощника первого зампреда Совмина и водителя Мишутка с Ивановым сначала приехали на стадион «Динамо». «Там строился второй ярус на центральной трибуне. Рабочие в касках обступили ковш экскаватора, а в него поместили Мишутку. Один из строителей предложил Мишутке надеть каску. Ассистенты водрузили каску на мохнатую голову, а сварщик протянул руку в брезентовой перчатке».

Приключения олимпийского мишки в Минске. Фото: Юрий ИВАНОВ

В бассейне медведя сняли с Александром Медведем - олимпийским чемпионом. А вот прыжку Мишутки в воду с вышки воспротивилось руководство бассейна. Правда, кадр на 10-метровой высоте все же есть. «В Стайках футболисты «Динамо» наотрез отказались позировать с живым медведем, - пишет Иванов. - Тренер Эдуард Малофеев объяснил: это будет психологической травмой для команды. Я не настаивал, и мы проследовали в спортивную парилку, где Мишутке дали в лапы черпак, и он, разомлев от жары, изобразил такое, что Подчерникова с ассистентами смеялись в голос. Потом я остался со зверем наедине. Выходя из парилки, увидел бледные лица ассистентов:

- Смело. Так даже мы не шутим. Один на один с медведем находиться опасно».

В кондитерском магазине «Ромашка» по просьбе Юрия Иванова изготовили два торта с олимпийской символикой.

«Мальчики, держите зверя покрепче», - Эльвира Подчерникова объяснила: здешние ароматы могут сделать его неуправляемым.

В кондитерском магазине «Ромашка» у олимпийского Мишки от ароматов сладостей закружилась голова, а специально изготовленный торт он сразу прибрал к лапам. Фото: Юрий ИВАНОВ

Внесли торт. Мишутка покрутил головой и… я едва успел нажать на спуск затвора. Изогнувшись, медведь вытянулся в диагональ, и, бросив левую лапу вперед, отхватил половину олимпийского торта. Смелая девочка-продавщица, державшая торт на подносе, не успела испугаться. От торта остались одни воспоминания».

А однажды Иванов едва не стал причиной международного скандала. На следующий день после открытия Игр в Минске, когда Александр Медведь зажег олимпийский огонь в чаше над стадионом «Динамо», фотограф уговорил знакомых пожарных пригнать туда машину с выдвижной 50-метровой лестницей. «Она подняла меня выше Олимпийского огня метров на семь, - вспоминает в книге Юрий Сергеевич. - На поле играли команды Испании и Алжира. Оптика фотоаппарата позволяла увидеть поле, стадион и две осветительные мачты. Зрелище впечатляющее. С высоты сорока восьми метров я любовался картиной, изредка нажимая на спуск затвора. Испанцы вели со счетом 1:0. Я дожидался второго гола. В это время в динамике раздался голос водителя:

Ради этого кадра фотограф нарушил правила Олимпийского движения - поднялся над Олимпийским огнем. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Тут пришли, ругаются.

- Президент Международного олимпийского комитета Лорд Килланин увидел, что кто-то поднялся над чашей с огнем, и сказал, что по олимпийским законам выше огня могут подниматься только птицы, - запыхавшийся милиционер прибежал с другой стороны стадиона от правительственной трибуны, на которой и находился Килланин. Но снимок уже был сделан»…

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