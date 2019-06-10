2019-06-10T16:04:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Замминистра сельского хозяйства: «Отношения с Россельхознадзором дисциплинировали нас очень серьезно»

Игорь Брыло рассказал о налаживании диалога с российским ведомством, аудите предприятий европейскими специалистами и экспорте в Китай.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Игорь Брыло рассказал о налаживании диалога Россельхознадзором, аудите белорусских предприятий европейскими специалистами Фото: ctv.byИгорь Брыло рассказал о налаживании диалога Россельхознадзором, аудите белорусских предприятий европейскими специалистами Фото: ctv.by
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«Рынок России был, есть и будет премиальным»

Самым непростым вопросом остаются непростые отношения с Россельхознадзором. Ведомство то и дело ограничивает ввоз в Россию белорусской продукции - от мяса и молочки до овощей-фруктов.

- Понятно, что рынок России был, есть и будет премиальным. В последние встречи мы находим общий язык. С одной стороны, какая-то обида где-то в душе может таиться. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что отношения с Россельхознадзором дисциплинировали очень серьезно, - рассказал в программе «Неделя» телеканала СТВ замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло. - Сейчас мы, может быть, даже чрезмерно подходим к лабораторному контролю, качеству нашей продукции и так далее. То есть немножко они нас собрали в кулак.

По его словам, сейчас идет неплохой диалог.

- Я понимаю, что у нас часть предприятий закрытых, часть открывается, часть закрывается. Но тем не менее диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог. В ближайшее время планируется визит нашего министра к министру сельского хозяйства Российской Федерации.

«Европейские специалисты были удивлены, посещая наши предприятия»

В мае 2019-го европейские специалисты проводили аудит ветеринарного контроля. Проверяли производство рыбных и молочных продуктов.

- Порядка 10 дней они инспектировали наши не только предприятия (затронули предприятия молочной отрасли, мясной, рыбной), они еще смотрели лабораторный наш контроль на остатки вредных веществ животноводческой продукции, - заявил Игорь Брыло. - В целом положительная оценка. Я хочу сказать не кривя душой: они были удивлены, посещая наши предприятия. Помимо предприятий они еще смотрели сырьевые зоны, то есть они были у нас и на молочно-товарных фермах. Предварительно оценку они дали нам хорошую. Сейчас ждем пакет документов, уже официальный ответ от европейской миссии.

«За прошлый год мы экспортировали в Китай на 82 млн долларов»

Стратегическим направлением в плане поставок является Китай.

- На высоком политическом уровне были решены вопросы сертификации наших предприятий. Ни одна страна мира не прошла за 2 года - так быстро - сертификацию, как прошли наши предприятия. Мы сертифицировали все 54 молочных предприятия, два мясокомбината, пять крупнейших наших птицефабрик... Смотрится логистическое плечо, логистика, транспорт, доставка продукции, - говорит замминистра. - За прошлый год мы экспортировали на 82 миллиона долларов и практически более чем в четыре раза увеличили уровень экспорта к уровню 2017 года. Начало этого года у нас тоже идет нормально, положительно. Первые четыре месяца - порядка 22 миллионов долларов поставлено, около 125% роста экспорта. Хотелось бы 100 миллионов нам перешагнуть, должна быть положительная динамика с этой страной однозначно.

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