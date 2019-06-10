«Я каждый день благодарю судьбу, которая свела меня с таким врачом!»

Сколько теплых и добрых слов уже пришло в адрес врачей и медсестер от наших читателей! Мы начинаем публиковать ваши поздравления с Днем медработника на сайте kp.by сейчас, потому что их традиционно будет очень много. А накануне профессионального праздника медицинских работников, 15 июня, самые трогательные истории будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии».

Напоминаем, что каждый медработник, которого поздравят наши читатели, получит персональный подарок от «Комсомолки» и партнера нашей акции - сети «Зеленая аптека» - на адрес медицинского учреждения, где он работает.

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Поздравляю с Днем медицинского работника врача Крупу Светлану, медицинскую сестру Наталью Безинсон и эмбриолога Инну Можарову, работающих в ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Благодарю их за возможность стать мамой! Желаю им долголетия, здоровья и счастья!

Феклистова Ирина.

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Поздравляем нашего любимого медицинского работника и по совместительству самую лучшую мамулечку и бабушку на всем свете - Мороз Елену Васильевну.

Она работает в Военно-медицинском управлении КГБ Республики Беларусь. До этого много лет была фельдшером на скорой медицинской помощи и всю жизнь посвятила медицине и спасению чужих жизней и здоровья!

С Днем медика, мамулечка, тебя

От всей души сегодня поздравляю!

Ты самый лучший доктор. Мамочка моя,

Тебе здоровья очень крепкого желаю.

Пусть будет каждый день наполнен светом,

Пусть все всегда сбываются мечты.

Тепло в душе пусть будет, словно летом,

И поражают всех пускай твое сиянье красоты.

Муж, дочки и зять с внуком.

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Поздравляю с профессиональным праздником Татьяну Борисовну Людчик, челюстно-лицевого хирурга стоматологической клиники DentHealth!

Наталья Тамбовцева.

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Поздравляем врача-онколога Минского городского клинического онкологического диспансера Анну Васильевну Цивис с профессиональным праздником! Пусть каждый день дарит вам улыбки благодарности пациентов, приятные сюрпризы от любимых, радостные новости и невероятные силы для свершения всех планов.

С уважением семья Дайлид.

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Поздравляю врача-гинеколога Ивацевичской районной больницы Гулис Ирину Михайловну. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

С уважением Ольга Дайлид.

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По воле случая довелось мне провести полмесяца в городской инфекционной больнице Минска, в отделении, которое возглавляет Светлана Владимировна Крапивина - профессионал высокого класса и обаятельная женщина. Каждый пациент выходит от нее с точным, проверенным диагнозом и последующим алгоритмом лечения.

Атмосферу и уют в отделении создают медсестры: Елена Викторовна Старовойтова, Татьяна Александровна Пшеничникова, Елена Николаевна Чечко, Елена Александровна Филипеня, Лариса Александровна Улисень, Анастасия Бурачевская. Строгие и обязательные, выдержанные и спокойные, располагающие, они всегда приходят на помощь в нужный момент. Для них не бывает мелочей - проверено на себе. Пациенты для них - главное на дежурстве. В образцовом порядке поддерживают чистоту в отделении санитарки. Крепкого здоровья всем и низкий поклон! Спасибо!

Дечканец Вячеслав Брониславович.

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С большой благодарностью и от всего сердца поздравляю настоящих профессионалов, врачей от Бога, людей, которые делают все возможное и невозможное, чтобы мы и наши дети были здоровы. Личное спасибо врачу Елене Викторовне Федоровой (27-я поликлиника г. Минска, 1-я женская консультация) за ведение беременности, чуткую заботу и круглосуточную готовность прийти на помощь, за профессионализм и отношение к беременным женщинам. Врачу Оксане Веремеевой (1-й роддом, отделение патологии беременных) - за рождение моего малыша и легкие роды. Завотделением 3-й детской больницы Елене Валерьевна Ляшевич - за абсолютную преданность работе, безграничную любовь к детям и поддержку здорового материнства. Труд этих врачей заслуживает уважения и благодарности!

Еще поздравляю свою бабушку Раису Антоновну Миронову - медсестру УЗ «Городской наркологический диспансер», которая уже более 50 лет спасает жизни людей, помогает им обрести веру в себя, не сбиться с пути и сохранить здоровье. У нее нет ни одного пропущенного дежурства! Она до сих пор работает и является образцовой медсестрой!

Рыжанкова Анастасия.

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Благодарим медицинский персонал Клецкой центральной районной больницы - смену отделения интенсивной терапии и реанимации, бригаду скорой медицинской помощи, хирурга, заведующего отделением неврологии Закруту В.Н., дежуривших в ночь с 6 на 7 июня нынешнего года. Спасибо заместителям главврача Ирине Михайловне Мостович и Инне Владимировне Новицкой, врачу анестезиологу-реаниматологу Дарье Григорьевне Гарелик за проявленную заботу о нашей дочери Анастасии и проведенную рядышком с ней всю ночь и весь следующий день после суточного дежурства. Пусть каждый день в ваших домах царит тепло и доброта, любовь близких вам людей и родных. Огромного терпения, карьерного роста и благополучия, побольше благодарных людей, которым вы помогли!

С уважением, семья Лазуковых.

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Поздравляю Леонида Анатольевича Семичковского - врача-онколога-хирурга высшей категории Республиканского клинического медицинского центра, профессионала и чудесного человека с Днем медика!

То, что вы сделали для меня, невозможно переоценить! Вы спасли мне жизнь, помогли и поддержали! Благодаря вам я вот уже 20 лет живу полноценной жизнью! Огромное спасибо за все!

Желаю больших успехов в вашем благородном и таком необходимом труде, уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

Елена Давидович.

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В 2017 году мне был поставлен страшный диагноз (узнать это в 46 лет - шок), и я оказалась пациенткой Минского городского клинического онкологического диспансера. Какие грамотные и сердечные люди там работают! Заведующий онкологическим отделением малоинвазивной хирургии Владимир Иванович Литохин с первых минут общения смог настроить меня на борьбу с болезнью, вселить уверенность. Благодаря ему стало понятно, что я в надежных руках. После необходимых обследований я попала в руки еще одного замечательнейшего доктора - заведующего онкохирургическим отделением №2 Юрия Григорьевича Цемахова. Долгих два месяца он, используя все свои знания и умения, боролся за мою жизнь. Помогали ему в этой борьбе замечательные хирурги Антон Геннадьевич Тур и Илья Игоревич Ролевич. А еще в этом отделении замечательные медсестры, очень добрые и отзывчивые. Прекрасный доктор встретился мне и в отделении химиотерапии - Анна Александровна Тараченко, добрый, чуткий, внимательный человек и грамотный специалист.

Сложно словами выразить мою благодарность этим людям, которых я не забуду никогда.

Желаю им всем здоровья и терпения. Пусть рука будет точна, диагнозы верны и пациенты возвращаются только поблагодарить за помощь. Удачи во всем!

Дроздова Наталья Валентиновна.

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Уважаемая Наталья Викторовна Рунова! Спасибо за вашу умную голову, за вашу врачебную проницательность, за ваши годы трудов с нами, иногда тяжелыми и капризными пациентами.

Я каждый день благодарю судьбу, которая свела меня с таким прекрасным врачом!

Желаю вам здоровья, достатка, сил и безграничных возможностей. Большое спасибо за ваши старания и знания, за ваши усилия и советы, за вашу доброту и понимание, за профессионализм и мастерство. Желаю вам помочь еще многим людям. Вы врач от Бога.

С уважением, Маковец И. Н., 22-я взрослая поликлиника Минска.

Поздравления можно оставить, заполнив форму, или отправить поздравление на электронную почту doc@phkp.by - по 14 июня 2019 года.