2019-06-10T16:19:37+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Как отличить бешеного ежика от здорового?

Парня из Лепеля покусал бешеный еж
Наталья ПАРТОЛИНА
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Молодой человек принес в дом ежа, а тот оказался бешеным. Фото: wildlife.byМолодой человек принес в дом ежа, а тот оказался бешеным. Фото: wildlife.by
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Молодой человек в Лепеле нашел на своем участке ежа. Решил показать его маленькому племяннику и принес в дом. Еж укусил молодого человека за палец. Он не счел это опасным и к врачам не пошел, но родственники убедили хотя бы показать ежа специалистам.

- Молодой человек отнес ежа ветеринару, через два дня еж умер, экспертиза подтвердила, что он был заражен бешенством, - рассказала завотделом эпидемиологии Лепельского ЦГИЭ Наталья Поборцева.

Сейчас молодой человек проходит курс антирабических прививок, его жизни ничто не угрожает. К счастью, с ежиком больше никто не контактировал. В районе, где это произошло, объявлен карантин, специалисты обходят каждый двор, дополнительно вакцинируют домашних животных от бешенства.

Укус бешеного ежа - случай для Беларуси редкий, с начала года зарегистрирован только один. А в Лепельском районе, где это произошло, бешеные ежи не кусались уже лет двадцать.

- Были случаи, когда людей кусали бешеные волки, лисы, домашние животные. С ежом мы столкнулись впервые, - говорит Наталья Поборцева. - Но ежи как переносчики бешенства очень опасны! У них это заболевание протекает дольше, чем у крупных млекопитающих, инфицированная ежиха может передать его потомству.

Человека еж заразит бешенством, если укусит или если человек каким-то образом соприкоснется с его слюной - например, погладит по мордочке. Если просто прикоснуться к колючкам, заражение маловероятно - ежи колючую шубку не вылизывают.

Как отличить бешеного ежика от здорового? Он будет отказываться от воды и пищи, бояться света, но совершенно не будет бояться людей. Если протянуть к нему руку, в клубок не свернется, а наоборот, вытянет лапы, может наброситься и искусать. У зараженного ежа может быть нарушена координация движений. Но при бешенстве все эти признаки проявляются не сразу, так что лучше не трогать и не приносить в дом никаких ежей.

В этом сезоне ежей в Беларуси очень много. С начала июня в соцсетях писали о нашествии ежей в Гродно. Их часто видят в скверах и в жилых районах.

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