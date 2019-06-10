Форма НКВД на параде и предложение продавать спиртное с 21 года: чем запомнился Игорь Шуневич

10 июля Александр Лукашенко принял рапорт Игоря Шуневича с просьбой об отставке. Напомним, главным милиционером страны Шуневич был с 2012 года. Напомним, его громкие поступки и заявления.

1. Гордился формой НКВД

Глава МВД несколько раз публично появлялся на людях в форме НКВД. Впервые он в такой форме вышел на военный парад в Минске по случаю 70-летия Дня Победы в 2015 году. Как он сам рассказывал, эту форму он сшил на заказ и за свои деньги.

Шуневич в форме сотрудника НКВД.

- Я надеваю ее каждый год 9 Мая. А моя супруга - общевойсковую форму времен Великой Отечественной. В этой форме они работали в тяжелое послевоенное время, боролись с вооруженными бандами, защищали людей от уголовников и нацистских недобитков. Поэтому я горжусь тем, что у меня есть абсолютно точная копия этой формы. Она скроена по подлинным старым лекалам. Даже пуговицы отлиты на том же монетном дворе, где их делали в те годы. Более того, у меня есть и полный комплект экипировки - начиная от офицерского планшета и заканчивая компасом времен войны. Только сапоги - новодел, зато из настоящей юфтевой кожи. При этом я не увлекаюсь военной реконструкцией, форму для себя сшил по внутреннему побуждению, за собственный счет, - рассказал Игорь Шуневич в интервью «СБ Беларусь Сегодня».

2. Защищал скульптуру городовому

В 2018 году напротив здания МВД появилась скульптура городовому. Но широко о ней стало известно после того, как 16-летний парень ударил городскую скульптуру. За это на него составили протокол о мелком хулиганстве и сняли видео, на котором он извиняется за свой поступок. К слову, это было не единственное задержание за подобный поступок.

Скульптуру открыли в честь 100-летия белорусской милицииФото: Павел МАРТИНЧИК

Игорь Шуневич поделился своим взглядом на эту ситуацию.

- Всякое проявление неуважения к общественному порядку - а наличие скульптурной композиции и все, что происходит вокруг нее, охраняется законом - также является недопустимым. Это говорит только о бескультурье тех, кто это делает, не более и не менее, - сказал Игорь Шуневич. - Все, что является недопустимым, нарушает мораль и общественный порядок, будет пресекаться.

- Чья была идея с роликом с извинениями? - уточнили журналисты.

- Моя, - признался Игорь Шуневич.

- А зачем? Это же странная идея…

- А затем. (подробнее)

3. Сам отказался просить прощение у цыган

После масштабных и достаточно жестких задержаний цыган в Могилеве в мае Шуневич отказался просить прощение. Напомним, к представителям цыганской диаспоры пришли после резонансной смерти сотрудника ГАИ. Первоначально сообщалось об убийстве, лишь после похорон СК сообщил, что приоритетная версия – самоубийство.

В Могилев приехала глава Администрации президента Наталья Кочанова. Вместе с представителями местной власти они обсудили ситуацию с цыганами.

Главным милиционером страны Шуневич был с 2012 годаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А вот Игорь Шуневич в этот же день отреагировал иначе.

- У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган. Понятно?, - так объяснил задержания в Могилеве. По словам главы МВД, если прокуратура найдет нарушения, «готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения». (подробнее)

4. Позволял себе гомофобские высказывания

Традиционно 17 мая (в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией) посольство Великобритании в Минске вывешивает радужный ЛГБТ-флаг. МВД всегда реагирует.

- Мы - за подлинное, они не пройдут!, - говорилось в заявлении на сайте МВД.

Игорь Шуневич и лично высказывался по теме.

- Существует определенная категория граждан (извините меня за, может быть, определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция). Я их называю дырявыми, - сказал Шуневич в интервью ОНТ. - Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые - действительно дыра, в образовании и в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна - это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и, естественно, получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго.

К слову, за такие высказывания правозащитники пытались привлечь Шуневича к ответственности. Но и Генпрокуратура, и СК посчитали, что оснований для привлечения к ответственности нет.

5. Боролся с продажей алкоголя

Не раз Игорь Шуневич высказывался за то, чтобы ограничить продажу спиртного. По данным МВД, ограничение продажи алкоголя ночью влияет на снижение уровня преступности в стране.

Звучали предложения увеличить возраст, с которого можно купить спиртное – с 18 лет до 21 года. Были и предложение не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00.

Не раз Игорь Шуневич высказывался за то, чтобы ограничить продажу спиртного.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На пару месяцев даже ввели запрет на продажу спиртного ночью в Минске в 2015 году. Но после совещания у президента по вопросам оборота алкогольной продукции – запрет был отменен.

Осенью 2018 года была еще одна попытка запретить продавать алкоголь после ночью, а именнно с 23.00 до 7.00. Своего рода эксперимент был рассчитан на год. Но не прошло и двух дней с введения запрета, как его решили отменить.

- Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения, - заявили тогда в Администрации президента. (подробнее)