Односельчане водителя, за которым ГАИ устроило погоню: «Он не первый раз садится пьяным за руль!»

- Мы не первый раз наблюдали, как он пьяный рассекал на машине! И в тот день их было несколько человек в машине. Они в дерево сначала врезались, потом заехали на тротуар - не могли припарковаться возле магазина. Мы решили уже вызвать милицию. Потому что ну куда уже! Обнаглели, средь бела дня ездят пьяные, - возмущается Александра, жительница деревни Заречье, что в Смолевичском районе. - Одна женщина вызвала милицию, а мы караулили - выглядывали, когда они сядут в машину. А потом им кто-то сказал, что их ищет милиция. Они спрятались где-то за магазином. Но милиция села в засаду. Те парни подождали, подумали, что все нормально, и пошли в магазин затариваться алкоголем. А потом сели в авто. Мы в милицию сразу позвонили. Сотрудники ГАИ за ними и погнались!

Впечатляющая погоня сотрудников Смолевичского РОВД за пьяным водителем красного Volkswagen Golf произошла 6 июня. Благодаря видеорегистратору, который был установлен на служебном авто стражей порядка, можно увидеть, каким захватывающим было это преследование!

Как сообщает УВД Миноблисполкома, водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и увеличил скорость. На видео, которое, кстати, уже собрало на YouTube больше 124 тысяч просмотров, зафиксировано, как красная машина оставляет за собой столбы песка.

Но то, что происходит дальше - настоящий экшен-фильм! Проехав 500 метров, мужчина снижает скорость. На полевой дороге из машины выпрыгивает мужчина. Второй пассажир выбирается с переднего пассажирского сидения, когда Volkswagen остановился. В этот момент к водителю подходит госавтоинспектор и пытается вытащить ключи из замка зажигания.

Но водитель внезапно рванул вперед. Сотрудник ГАИ пытается остановить машину во время движения, но в итоге водитель сбрасывает его. Инспектор садится обратно в машину, и наряд ДПС продолжает преследование. Заканчивается все тем, что машина съезжает в кювет. Водитель выбирается из авто через открытое окно и пытается сбежать. Но его все-таки задерживают.

Известно, что водителю 26 лет, он живет в деревне Заречье. Мало того что он никогда не получал водительских прав, так уже третий раз был задержан пьяным! Причем в конце мая его задерживали также с погоней! В этот раз медосвидетельствование выявило у него 2,1 промилле, побив майский рекорд с 1,5 промилле. Как говорят в родной деревне задержанного, лихач нигде не работает - гуляет. Догулялся.

- За оказание сопротивления сотрудникам ГАИ горе-автолюбитель отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. За эту поездку на него составили пять протоколов (в дополнение к шести за погоню 28 мая), - уточняет УВД Миноблисполкома. - Машину друга конфискуют, а за повторное пьяное вождение в течение года водителю грозит уголовная ответственность.