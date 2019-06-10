Бабушки и дедушки угоняют в Минске электросамокаты для внуков

Минские улицы все больше напоминают европейские, где любой турист да и просто городской прохожий может доехать на арендованном электросамокате до нужного места и без лишней головной боли оставить его в конечном пункте назначения.

Кикшеринг- сервис по краткосрочной аренде самокатов, работающий по принципу самообслуживания. Белые воротнички на черно-желтых самокатах частенько подъезжают на них до места встреч, не переживая, что, как с машиной, полчаса нужно будет искать место для парковки, а девушки в красивых платьях все чаще эффектно прикатывают на таких самокатах на свидания… Весело, удобно, хоть и не бесплатно. Оплата: 2 рубля за старт, а дальше по 30 копеек за каждую минуту. Деньги списывают с банковской карты после поездки.

Прокатные самокаты можно найти возле остановки, офиса и даже посреди тротуара в центре городе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У милиции, кстати, с началом работы кикшеринга появился новый вид преступлений, главными фигурантами которых нередко становятся… бабушки и дедушки.

История из последних. Жила-была бабушка. И однажды увидела, как у подъезда ее дома стоит… ничейный самокат. Смотрит бабушка на него час, смотрит второй. Никто за ним не приходит. Стало быть, никому и не нужен. Понаблюдав еще немного, решила: любимому внуку самокат бы точно пригодился! Спустилась. Кое-как дотянула самокат до квартиры. Не успела нарадоваться, как в дверь звонит милиция. Факт налицо - самокат украден. Женщина в слезы. Мол, и знать не знала, что сервис такой есть. Знала бы - ни в жизни б не присвоила. Вопрос, конечно, спорный. Знала или нет, но вещь чужую забрала. И тянет это на уголовную статью.

Чтобы законно взять электросамокат в аренду, нужнно скачать специальное мобильное приложение и зарегистрироваться в нем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, за такое вот присвоение электросамоката можно получить до трех лет лишения свободы плюс возмещение причиненного ущерба кикшеринговой компании в случае, если самокат будет поврежден. Рыночная стоимость такого двухколесного коня - примерно 500 долларов. Ремонт электроники - не из дешевых.

Кстати, в истории с бабушкой служба кикшеринга над ней сжалилась. Объяснили суть сервиса и не стали доводить дело до суда.

- Для Беларуси - аренда электросамокатов - новая услуга, - рассказывает руководитель направления по работе с клиентами кикшеринговой компании Владимир Галузо. - Взять и оставить самокат можно в любом удобном месте в центре города. Для пользования достаточно скачать приложение, привязать к нему свою банковскую карту для оплаты и найти при помощи приложения ближайший самокат. Для начала поездки нужно активизировать транспорт при помощи QR-кода, а для окончания - нажать кнопку «Завершить» и выслать фотографию самоката в службу кикшеринга, подтвердив тем самым, что с ним все в порядке. К парковкам или зарядным станциям они не привязаны. Именно поэтому самокаты в центре города можно увидеть на остановках, возле дома и даже на тротуаре. И многим действительно может показаться, что они ничейные. В связи с этим у нас уже был не один прецедент. Угнать и присвоить самокаты пытались неоднократно.

За кражу кикшерингового самоката отвечать придется по уголовной статьеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- И все думают, что самокаты ничейные?

- В случае с пожилыми людьми, да. Думают, что их кто-то забыл. Поэтому с ними стараемся разбираться максимально лояльно. Но были и такие пожилые люди, которые умудрялись вскрыть навигационную систему. К примеру, одного дедушку милиция застала в его доме за разборкой противоугонной системы.

Оказывается, в каждом электросамокате встроена GPS-антенна, которая передает информацию о его местоположении, заряде батареи. С ее помощью служба поддержки сервиса отслеживает также, лежит самокат или стоит. А если его пытаются укатить в заблокированном состоянии, он подает сигналы и тормозит.

- Некоторые пытались вывезти самокат даже за город, обрезать провода, - дополняет Владимир Галузо. - Но GPS-антенна работает даже в том случае, если целостность проводов нарушена. Если видим, что самокат находится в квартире или не на том месте, где его оставил предыдущий пользователь, обращаемся в милицию.

- Наверное, пожилых людей среди угонщиков больше всего?

- Скажем так, они почему-то чаще молодежи наивно думают, что останутся незамеченными. Может, потому что не в курсе новейших технологий и наивно продолжают верить в то, что если никто вещь не привязал, значит, она ничья. Был у нас случай, когда уголовное дело все же завели на пожилую женщину. Это было уже не первое ее уголовное преступление. И там она присваивала самокат умышленно. Молодые люди совершают более сложные преступления. Были случаи, когда приложение устанавливали на фейковую сим-карту и привязывали на пустую банковскую карту. И это уже может квалифицироваться как мошенничество.

Как рассказали в УВД Мингорисполкома, по делу о краже электросамокатов в Минске уже возбуждено три уголовных дела.