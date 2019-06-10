«Мадам Брижит Бардо с нетерпением ждет результатов нашего визита в Беларусь»

Руководитель Фонда защиты животных имени Брижит Бардо в понедельник, 10 июня, встретилась с чиновниками, чтобы убедить их ввести запрет на убийство беспризорных животных в законодательство. Напомним, в конце 2018 года Александр Лукашенко отреагировал на открытое письмо Брижит Бардо с просьбой защитить животных Беларуси и пообещал взять ситуацию под свой контроль.

Поделиться опытом пришли также зоозащитники соседних стран, сотрудники нашего Министерства ЖКХ, Минсельхозпрода, МИД и «Фауны города».

- Мадам Брижит Бардо сейчас не совершает таких поездок (актрисе уже 84 года. - Ред.), иначе она была бы здесь, но она с нами душой и сердцем, ждет с нетерпением результатов нашего визита в Беларусь. Мы рады, что письмо получило ответ и много откликов. Безнадзорные животные часто представляются как проблема, но проблема - это отсутствие ответственности со стороны общества и владельцев животных. Беларусь - современная страна... Но есть и темная сторона - это отношение к животным. Надеюсь, наша встреча поможет изменить это, - говорит Брижит Олой.

- Мы ознакомились с письмом Брижит Бардо. Уверены, ваш опыт будет полезен для всей страны, - ответил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Брижит Олой проведет в Минске неделю, она уже поговорила с зоозащитниками, волонтерами и ветеринарами, посетила приюты для животных и «Фауну города».

«Эвтаназия должна применяться только для больных и агрессивных собак»

Мадам Олой привела статистику о том, как стерилизация сокращает численность бездомных животных. И в случае замены убийства животных на их стерилизацию предлагает Беларуси любую помощь фонда: обучить ветеринаров, помочь с распространением информации. В подтверждение Брижит приводит факты о том, что отстрел не решает проблему, это подтверждает и опыт соседних стран.

- Мы приняли закон об охране животных в 1990 году, 10 лет проводим стерилизации. Это дает результат и деньги в бюджет, у нас нет бродячих собак. С 2017 года у нас обязательное чипирование собак, и если хозяин бросит ее, мы это увидим. У нас есть база, в которой сейчас 30 тысяч собак, регистрирует их Министерство сельского хозяйства. Да, мы сидели годами над этой базой, но я могу дать все контакты, провести обучение. Малоимущим даем средства на стерилизацию. Уверена, за 5 - 10 лет и Беларусь решит эту проблему, - делится опытом Солвита Виба из Латвии.

- Во Львове проводили убийства собак, а в 2015 году сделали центр стерилизации. И за 4 года в городе осталось всего 400 бездомных собак. Как украинка, я знаю, насколько сложно запустить бюрократическую машину, но я думаю, что у зоозащитных организаций Минска и фонда Брижит Бардо хватит сил начать этот процесс, - говорит Алеся Лисчишина.

Чтобы воплотить решение в жизнь, нужны изменения в законодательстве. Закон и постановление о защите животных у нас давно в разработке, но их проекты зоозащитникам не нравятся. Брижит ознакомилась с ними.

- Пункты постановления, где речь идет об убийствах животных, для нас неприемлемы. Мне бы хотелось, чтобы была принята новая стратегия, без убийства животных. Чтобы эвтаназия применялась только для больных и агрессивных собак, - говорит она.

Многие из представителей власти смотрят с недоверием. Директор «Фауны города» Тамара Цариковская уверена, что у каждого животного должен быть хозяин, который должен прививать его раз в год (на самом деле ветеринары советуют делать это раз в три года. - Ред.). Она также просит Брижит Олой объяснить, как понять потом, какое животное на улице уже стерилизовано, а какое - нет. Про чипирование животных и тату в ухе она, похоже, не слышала.

Чиновники: «Любой законодательный акт у нас принимается путем согласований»

Есть у фонда и другие претензии к проекту постановления. Во-первых, он предусматривает намордники для всех собак, даже чихуа-хуа. Во-вторых, она просит снять запрет на посещение кафе и ресторанов с собаками, ведь «собаки - неотъемлемая часть семьи, а не вещь вроде бутылки». В-третьих, нужно контролировать торговлю животными, выдавать лицензии на их разведение.

Фото: страница Брижит Олой в Фейсбук.

Чиновники в ответ рассказывают, что у нас многое делается для безнадзорных животных. Даже на госканалах рекламируют животных, чтобы они нашли хозяев.

- В проекте закона, который мы разрабатываем, нашли отражение моменты, о которых вы говорите. Он был одобрен всеми заинтересованными органами, но было приняли решение доработать его с учетом того, что в цепочке задействовано много министерств. Нужно определить конкретный орган, в компетенцию которого это должно входить. К тому же постановление касается только кошек и собак, которые содержатся дома, закон будет шире и выйдет после постановления. Как любой законодательный акт, он требует согласования со всеми заинтересованными госорганами, - отмечает Геннадий Трубило.

Ответ Брижит не устроил, она еще несколько раз спросила, что конкретно готовы сделать власти. «Фауна города» в итоге согласилась предоставить кабинет для стерилизаций зоозащитному обществу «Эгида», в части изменения законодательства чиновники попросили отсрочку.

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