2019-06-10T18:26:25+03:00
Спорт
КП Беларусь

Беларусь готовится к матчу с Северной Ирландией: «Не хочется в двух домашних играх не взять очков»

Во вторник матч с Северной Ирландией. У нашей сборной в таблице последнее место с нулем очков и разницей мячей 1:8. Поражение может стоить дорого
Владимир КРИУЛИН
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Сборная Беларуси намерена взять реванш за поржение в Белфасте. Фото: abff.byСборная Беларуси намерена взять реванш за поржение в Белфасте. Фото: abff.by
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- Ребята будут стараться, приложат все свои силы, - говорил Игорь Криушенко после матча с Германией. - Будем надеяться, что наберем очки. С ирландцами, скорее всего, вернемся к другой схеме. И может плюс, что с Германией не играли фланговые игроки, которые будут свежее к следующей игре. Сыграем не просто - сыграем как нужно…Тем более соперник, с которым у нас получилась немного неоднозначная игра на выезде. Все хотят доказать, что поражение было немножко незаслуженное для нас.

Мартовское поражение от Северной Ирландии действительно получилось обидным - 1:2 (пропустили на последних минутах). Хотя и там мы больше сражались, чем играли.

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Британцы на старте турнира одержали две победы над Эстонией (2:0, 2:1) и одну над Беларусью.

- Для меня Северная Ирландия была по уровню как Голландия, Германия. Команда, которая участвовала в финальной части ЧЕ, по-моему, дошла до 1/8 финала. Многие игроки из той команды играют сейчас. То, что сейчас у них 9 очков – для меня не сюрприз, - отметил Криушенко.

По трансфертной стоимости игроков нынешнего состава Северная Ирландия побогаче нас: 18,75 млн евро и 47,10 млн евро. Самый дорогой у соперника - Джонни Эванс из «Лестера» (12 млн евро). В основном игроки «зелено-белой армии» представляют английские клубы середняки.

Северная Ирландия играет в силовой футбол, звезд с неба не хватает, но при этом в 2016 году вышла на чемпионат Европы и там дошла до 1/8 финала.

В понедельник на пресс-конференции Криушенко тактично ответил Бернду Штанге на критику за ужасную физическую форму.

- Если бы Бернд позвонил мне – я бы ему прокомментировал. Прилюдно отвечать смысла не вижу. Если для него оно ужасное – что делать. Есть Instat, который дает выкладки по физической активности во время матча. В общем пробеге мы не уступили немцам. Единственное, уступили в спринтах. И то незначительно. Я не вижу смысла что-то комментировать и отвечать на провокационные моменты. Да, может физически у нас получился не самый хороший матч, но много проделали черновой работы, которую сделали в отборе. Поэтому может чуть-чуть меньше сил хватило на быстрый выход в атаку.

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