2019-06-11T00:51:13+03:00
Общество
КП Беларусь

У Александра Глеба родилась вторая дочь: «Ушел в декрет и счастлив быть отцом трех дочек»

Известный футболист и его жена назвали новорожденную девочку Арина
Татьяна ШАХНОВИЧ
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У Александра Глеба родилась вторая дочь: «Саша - настоящий лидер, девочки у нас получаются отличные!» Фото: личный архив.У Александра Глеба родилась вторая дочь: «Саша - настоящий лидер, девочки у нас получаются отличные!» Фото: личный архив.
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Днем 10 июня в 6 роддоме столицы супруга Светлана родила знаменитому футболисту Александру Глебу вторую дочку.

- Мы с Сашей заранее придумали имя для нашей девочки, решили назвать ее Арина,- вскоре после родов рассказала «Комсомолке» счастливая мама. - Мы снова выбрали 6 роддом, в котором ранее появилась Сашенька, и где нам очень понравилось. Для меня было важно, чтобы муж все время – и во время родов, и после – находился рядом. Плюс здесь квалифицированные, опытные врачи, я очень довольна – и в человеческом, и в профессиональном отношении. Мы очень благодарны Людмиле Николаевне Кеде и Антонине Антоновне Мороз, которые принимали роды. Все прошло хорошо, - улыбается Светлана. К появлению третьей дочери семья подготовилась заранее (Анастасия – дочь Светланы от первого брака, которую Александр тоже называет дочкой. – Ред.)

- На кого похожа малышка?

- Если сравнивать, то и младшая Ариша, и средняя Сашенька – очень похожи на меня в детстве. Но поскольку Сашенька светленькая – сейчас все говорят, что она похожа на Сашу. (в декабре девочке исполнилось два года. – Ред.) Во время родов Саша был в соседней комнате, он первый взял дочь на ручки. Наш папа настоящий ювелир - девочки у нас получаются отличные. Теперь главное, чтобы росли здоровенькие!

- У Арины отдельная комната или она будет вместе с Сашенькой?

- Отдельная: у Сашеньки есть своя комната, и для Арины мы тоже подготовили детскую.

- Старшая Настя и средняя Сашенька уже видели Аришу?

- Старшая Настюша уже приезжала, подержала Аришу на ручках. Она с мужем - единственные, кто пока брал дочь на руки.

На несколько вопросов «Комсомолки» ответил и счастливый отец Александр Глеб.

- Александр, после рождения Сашеньки, вы говорили, что думаете и про наследника. Как отреагировали после узи, когда узнали, что на этот раз тоже девочка?

- Я по-настоящему счастлив, что у меня три дочки. Для меня неважно – мальчик, девочка, главное, чтобы росли здоровенькие. Я уже немножко по-другому смотрю на эти вещи, Бог так распорядился. И мне нравится быть папой – это трогательно и незабываемо.

- Еще попытку сделаете?

- Достаточно. Для женщины беременность тоже стресс, это огромное счастье, но и испытание.

- А кто в футбол играть будет? Кому талант передавать?

- Думаю, папа сыграл за всех (улыбается). А игроки всегда найдутся.

- Некоторые ваш уход из БАТЭ связывали с грядущим пополнением в семействе. Признайтесь – ушли в декрет?

- Да – ушел в декрет и счастлив быть отцом трех дочек (улыбается). А если серьезно, не спешу загадывать - жизнь все расставит по своим местам.

- Ариша очень похожа на нашу вторую доченьку – маленькую Сашеньку, - радуются счастливые родители. Фото: личный архив.

- Ариша очень похожа на нашу вторую доченьку – маленькую Сашеньку, - радуются счастливые родители. Фото: личный архив.

Днем 10 июня в 6 роддоме столицы супруга Светлана родила знаменитому футболисту Александру Глебу вторую дочку. Фото: личный архив.

Днем 10 июня в 6 роддоме столицы супруга Светлана родила знаменитому футболисту Александру Глебу вторую дочку. Фото: личный архив.

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