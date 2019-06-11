Впервые за 8 лет в стране подешевел бензин

Мало кто из автовладельцев назовет нынешнюю точную стоимость бензина или солярки. Все уже давно привыкли, что каждую субботу автомобильное топливо дорожает на 1 копейку - так повелось с августа прошлого года. Подорожание топлива каждый раз объясняли растущей ценой на нефть, из которой на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях производят бензин и дизельное топливо. По идее, так должно было быть и в этот раз. Но произошло невероятное: 95-й бензин и солярка подешевели - на 1 копейку, но все же!

- В связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, - так объяснили снижение цены в концерне «Белнефтехим». Теперь бензин 95-й бензин и дизельное топливо стоят 1,68 рублей за литр. Цена на 92-й бензин пока остается прежней – 1,58 рублей.

Интересно, что последний раз автомобильное топливо дешевело аж в 2011-м, кризисном году. Тогда произошло несколько скачков цен на топливо: сначала на 300, а потом на 650 и 1150 неденоминированных рублей. Это вызвало недовольство автовладельцев, они устроили серию акций «Стоп-бензин» - в вечерний час пик сотни автомобилей выезжали на проспект Независимости и полностью на несколько часов блокировали движение в центре города. Протестующие были услышаны: на следующий день Александр Лукашенко распорядился снизить цены на топливо. Правда, позже на пресс-конференции президент сказал журналистам, что узнал про акцию «Стоп-бензин» уже после своего решения. Через четыре месяца после череды небольших повышений цен стоимость топлива снова достигла прежней отметки.

Напомним, еще весной, когда литр 95-го стоил 1,61 рубля, в Минфине заявили: цены остановятся, когда топливо вырастет в цене еще на 9-13 копеек. Вероятно, этот момент уже наступил, и если стоимость сырья больше расти не будет, прекратится и рост цен на автомобильное топливо. Кстати, в этом году цены на топливо менялись 16 раз. А в прошлом – 27! Интересно, что прошлой весной дизельное топливо немножко подешевело – тогда цены на него приравняли к стоимости 95-го бензина. А самый стабильный период был с 2015 по 2017 год - тогда цены на топливо не росли 788 дней.