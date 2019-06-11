Чтобы определить примерную позицию снайпера, мы целый день поднимали приманку - манекен в офицерской форме

Мой отец Альфер Николай Георгиевич родился в Вилейском районе Минской области 25 мая 1925 года. В то время это была территории Польши. В армию его призвали в сентябре 1944 года, после освобождения Беларуси от фашистов. В период подготовки отец хорошо стрелял, и его отправили в снайперскую школу. Окончив ее, в начале 1945 года отец попал на фронт в Восточную Пруссию.

О своей военной работе говорил, что зря согласился пойти в снайперскую школу, т. к. снайпером служить было очень трудно. Во время обороны солдаты отдыхали, а снайперы затемно выдвигались на нейтральную полосу и целый световой день «охотились» за немецкими солдатами и офицерами. Возвращались только вечером, в темноте. Во время атаки отец участвовал вместе со всеми - был вторым номером пулеметчика и, соответственно, кроме винтовки нес еще и патроны к пулемету. По своей наивности я все допытывался у отца: сколько он убил фашистов? Вначале он отшучивался, но в конце концов сказал, что ни он, ни любой другой снайпер этого не знает. После выстрела по противнику снайпер сразу прячется в укрытие, иначе будет уничтожен. Попал он или нет, немцы не сообщали, траурные флаги не вывешивали. Все эти зарубки на прикладах снайперских винтовок - чушь. Может, кто-то и царапал, но, как бы теперь сказали, - понты.

Фото: личный архив

В феврале 1945 года на соседнем участке фронта объявился хорошо подготовленный немецкий снайпер, «охотился» в основном за советскими офицерами, убил нашего товарища. Было принято решение его уничтожить. Собрали трех снайперов из других подразделений и устроили на немца охоту. Чтобы определить примерную позицию врага, целый день поднимали манекены в форме. На другой день решили, что ровно в 14 часов выставят приманку в офицерской форме. Затемно заняли позиции на нейтральной полосе. Как только немец выстрелил, практически одновременно прозвучали три выстрела наших снайперов, и, видимо, враг был уничтожен. После этого фашисты открыли сильнейший минометный огонь по нейтральной полосе. Один из наших товарищей был убит, отца ранило осколком в бедро. Ему пришлось плотно перевязать рану и ждать темноты, чтобы попасть к своим. Рана была серьезной, папа потерял много крови, часто терял сознание, но все-таки добрался до своих траншей. Долго лечился, и в действующую армию его отправили только в начале мая. Пока добирался - война кончилась.

Николай Альфер был награжден медалью «За боевые заслуги». Потом служил возле нынешнего города Черняховска Калининградской области. Демобилизовался летом 1948 года. Жил в г. Вилейке, до пенсии работал в торговле. Воспитал двоих сыновей, в городе его знали и уважали. В последние годы был в Совете ветеранов.

Альфер Владимир Николаевич, г. Вилейка

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