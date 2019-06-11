Первую семью моего отца немцы сожгли за связь с партизанами...

Перед войной отец проживал со своей семьей в деревне Казимировка Мозырского района Гомельской области. Во время войны сначала был связным в партизанском отряде Мозырской бригады, а затем замкомандира разведки отряда №3. В нашей семье бережно хранятся документы из партизанского отряда.

Его семью - любимую жену Настю, дедушку и детей - сожгли немцы, как и всех жителей деревни. В мемориале «Хатынь» вписано ее название. Причина - «за связь с партизанами».

После освобождения отец ушел из армии. Был ранен, и по состоянию здоровья его оставили на партийной работе в г. п. Дятлово Гродненской области. Папа поднимал сельское хозяйство. Много лет проработал председателем колхоза. Кроме военных у него много и трудовых наград. Орден Красного Знамени, орден «Знак Почета». Всего 16 наград. Наша мама сдала их в Дятловский музей. Мы - вторая семья Александра Эдвардовича. Два сына, дочь, шесть внуков и правнуки - помним и гордимся нашим отцом и дедушкой. Каждый год на День Победы мы едем со своими семьями на Дятловщину, на могилу отца. Мы уже давно там не проживаем, но эта поездка стала традицией.

Мой отец ушел из жизни 1 августа 1985 года после тяжелой болезни.

Дочь Емельянчик Тамара Александровна.

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