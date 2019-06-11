За три года белорусы чистыми сдали около 7 млрд долларов!

По данным Нацбанка, в мае белорусы снова остались продавцами валюты и сдали «чистыми» 153,3 млн долларов. Всего с начала года жители страны сдали 3 млрд 736 млн долларов, а купили – 3 млрд 465 млн. Разница, таким образом, составила 272 млн долларов в пользу продажи. В этих суммах учитывается как наличная, так и безналичная продажа. То есть не только те деньги, которые белорусы принесли в обменники, то и те, которые, например, переводили с валютных счетов на рублевые.

В целом же белорусы сдают больше иностранной валюты, чем покупают, уже с января 2016 года. Всего за это время жители страны «чистыми» отнесли в банки порядка 7 млрд долларов! А это уже практически золотовалютные запасы страны (они, по данным на 1 июня, составили 8,1 млрд долларов). Откуда у белорусов взялись такие суммы?

- Отчасти это сбережения, отчасти – деньги, заработанные за границей. Но, но мой взгляд, основная часть – это все-таки какие-то ранее сделанные заначки, - полагает Жанна Кулакова, руководитель проекта broker.by. – Далеко не все люди доверяют различным инвестиционным инструментам, и эта ситуация красноречиво показывает, сколько в нашей стране есть так называемых подматрасных сбережений. Это деньги, ни во что не вложенные и просто хранящиеся дома. Сколько еще времени белорусы продолжат оставаться чистыми продавцами валюты, никто не знает. Просчитать это невозможно. Но статистика говорит, что чистые продажи со стороны населения сокращаются, причем давно. Скорее всего, на эти процессы влияет рост доходов, дешевые кредиты и сокращение валютных сбережений.

- Что ждет нашу экономику, если жители страны начнут больше покупать валюты, чем продавать?

- Могут начаться трудности. У нас ведь есть еще и предприятия, которые чаще выступают чистыми покупателями валюты, чем чистыми продавцами. По сути, они и формируют спрос на валюту. И есть нерезиденты, которые, наоборот, чаще выступают чистыми продавцами. Если откинуть физлиц, то спрос и предложение валюты в лучшем случае будет сбалансированным, около нуля в зависимости от ситуации с внешней торговлей. Профицит формируется именно благодаря физлицам, и это те деньги, за счет которых в последние годы пополнялись золотовалютные резервы и обслуживались валютные долги. Без этого источника придется либо делать больше валютных заимствований, что негативно скажется на состоянии госдолга, либо продолжать закупать валюту на внутреннем рынке, но уже в ущерб курсу белорусского рубля. К тому же на носу второе полугодие, и в прошлом, и в позапрошлом году в это время население продавало меньше валюты. Конечно, нежелательно, чтобы эта тенденция менялась.