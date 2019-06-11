Анна Канопацкая: До зарплаты депутата я могла позволить себе больше нарядов

Вечером 10 июня в Falcon Club Cinema Boutique посольство Франции в Беларуси и партнеры мероприятия презентовали выставку известного французского фотографа Франсуазы Югье «Великолепные».

В Минске открылась выставка знаменитого французского фотографа Франсуазы Югье.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Выставка посвящена индустрии высокой моды и будет проходить до конца июня (вход свободный). Вернисаж вместе с сестрой Дарьей посетила и депутат парламента Анна Канопацкая, которая рассказала «Комсомолке» о своих первых впечатлениях, моде и красивых нарядах.

Депутат Анна Канопацкая (на фото - слева) с сестрой Дарьей.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

- Анна, вы пришли на выставку в эффектном платье. Если не секрет, от какого дизайнера? - первым делом поинтересовалась «Комсомолка».

- Мне в этом плане проще, я очень часто бываю за границей. Это платье из дорогого масс-маркета, по-моему, Marks & Spencer, я купила его в Лондоне в прошлом году. Платье достаточно новое, но сейчас я могу позволить себе нарядов меньше, чем это было еще лет 5 - 7 назад (тогда Анна руководила юридической фирмой. - Ред.).

- Депутатская зарплата настолько мала?

- Да, 2 тысячи рублей, это выше среднестатистической по Беларуси, но несравнима с доходами, которые у меня были раньше. И, конечно, она не соответствует статусу и ответственности депутата Палаты представителей.

- Насколько эта зарплата несравнима с вашими предыдущими доходами?

- В 2014 году я была самым состоятельным кандидатом в депутаты, а в 2016-м - самым состоятельным кандидатом у себя в округе. Я занималась бизнесом, поэтому доход был плавающим, но у меня действительно был доход. Да, сейчас здорово, когда два раза в месяц зарплата приходит на карточку…

- По тысяче рублей каждые две недели?

- Нет, с учетом налогов она приходит, например, 730 рублей и 900 с копейками.

- И вы не всегда можете позволить себе красивое платье?

- Думаю, я могу себе позволить красивое платье, но сейчас эти покупки более осознанные, менее частые и менее спонтанные. Что касается моды, она близка каждой настоящей женщине. И очень приятно, что люди, которые близко с ней соприкасались, могут привезти ее в Минск и рассказать об этом.

Я пользуюсь произведениями белорусских дизайнеров, недавно была на показе мод, но все равно это немножко не то. Когда ты видишь высокое искусство, саму моду, плюс фотографии - здесь говорилось, что это пленка, и это действительно искусство - это впечатляет. Хочется, чтобы эту выставку увидели как можно больше белорусов. Может, стоило разместить ее ближе к центру города? Наш ленивый белорусский народ сюда не доедет, а это действительно очень красиво.

- Очень хочется, чтобы таких мероприятий было побольше и чтобы они становились все ближе белорусским женщинам.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Очень хочется, чтобы таких мероприятий было побольше и чтобы они становились все ближе белорусским женщинам.

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