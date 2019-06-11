Отец один управлялся с ружьем БТР, рассчитанным на двоих человек

В моей семье во время Великой Отечественной войны было двое защитников Родины: отец, Долголаптев Василий Макарович, и брат, Долголаптев Николай Васильевич.

Отец ушел на фронт после оккупации нашей территории и сразу попал на передовую. Он был приставлен к ружью БТР, который рассчитан на двоих бойцов, но отец справлялся с ним один. За время нахождения на поле брани был дважды ранен. От первого ранения у него остался осколок от снаряда в легком, он так и жил с ним до смерти.

Отец сражался самоотверженно, не раз было такое: прорыв фронта - и он со своим ружьем проявлял отвагу и сноровку, чтобы способствовать успеху. И фронт продвигался на несколько километров вперед. Но в одном из таких боев Василия Долголаптева тяжело ранило - оторвало ногу. Стоял июньский день, он кричал и звал на помощь, а санитары не успевали помогать раненым. И только к вечеру его подобрали. Отец истекал кровью, но благодаря крепкому здоровью и хорошим врачам города Серпухова он выжил.

Часть, в которой служил папа, потеряла его и отправила в семью похоронку. И, видимо, за тот бой он был награжден орденом Красной Звезды. Теперь награда - достояние внуков и правнуков.

Отец вернулся из госпиталя в 1946 году инвалидом, с протезом вместо правой ноги. Потом на общем собрании жителей деревни его избрали руководителем хозяйства. Отец работал на этом посту до войны и остался на нем до самой смерти.

Брат Николай в 1941 году окончил седьмой класс местной школы и собрался ехать учиться профессии. А тут началась война и перечеркнула все его планы. В 1942 году начали формировать отряды партизан, и брат не раздумывая вступил в их ряды. Как потом стало известно, он был подрывником в отряде Бумажкова.

В 1943 году Гомельщина была освобождена от фашистов, все партизаны ушли на фронт. Брат зашел проститься и сказал, что пойдет душить фашистскую гадину в ее логове - в Берлине. Он был горяч во всем, и планам его не пришлось сбыться. До Берлина он не дошел - погиб в неполных 20 лет. Но не напрасно: Николай никогда не жалел себя, проявлял героизм и был награжден медалью «За отвагу». За что именно, нам не известно: медаль нам не вручалась. О ней нам сообщили в военкомате. Николай Долголаптев похоронен в братской могиле около города Калинковичи. На месте захоронения сооружен мемориал и несколько плит с фамилиями бойцов. Под одной из них покоится наш брат.

Вечная им память! Сенчук Лидия Васильевна, а/г Глыбов, Речицкий р-н, Гомельская обл.

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