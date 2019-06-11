Фотофакт: в США завершили сборку первого новейшего Boeing 737 MAX для «Белавиа»

О том, что «Белавиа» заказала в лизинг четыре новеньких Boeing 737 MAX 8 последнего поколения, стало известно прошлым летом. Первый борт прямо с завода в американском Сиэтле ждали уже в конце мая этого года. Однако 10 марта в Эфиопии разбился новенький Boeing 737 MAX 8, погибло 157 человек. Осенью прошлого года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших. Официальные результаты расследования еще не объявили, но уже понятно: в обоих случаях виновата неправильно сработавшая электроника, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. Авиакомпании Америки, Европы и Азии отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью.

Поставки уже заказанных самолетов – на паузе. Также поступили в «Белавиа»: поставки четырех Boeing-737 MAX 8 пока приостановлены до выяснения обстоятельств авиакатастроф. Сколько времени на это потребуется, пока непонятно. По некоторым данным, возобновление полетов и поставок произойдет не раньше августа. Тем временем, авиакомпании терпят убытки от простоев самолетов, и китайские перевозчики уже потребовали от Boeing компенсации.

Компания Boeing обещает оперативно решить все проблемы и строит уже заказанные борта. Фотографии отдельных частей новенького самолета для «Белавиа» «Комсомолка» показала 24 мая. На днях американские авиаспоттеры – фотоохотники за самолетами – показали новый снимок. Как видно, сборка самолета уже завершена. Часть хвоста – а именно вертикальный стабилизатор – уже окрашена, виден фирменный василек. Также сразу красят и крылья. Теперь борт ожидает первых тестовых полетов и окончательной окраски. Зеленый защитный антикоррозийный состав смоют, самолет покрасят в белый цвет, нанесут логотипы «Белавиа».

Параллельно «Белавиа» продолжает наращивать флот самолетами других моделей. Кроме трех уже прилетевших в Беларусь новых Embraer, авиакомпания продолжает получать бэушные самолеты. Уже оформлены в оперативный лизинг два самолета Boeing 737-800 NG - это самолеты предыдущего поколения. Первый прилетел в Беларусь 14 мая, и практически сразу приступил к работе – начал возить отдыхающих в Анталью и Хургаду. Самолету 8 лет, и до этого он летал только в турецкой авиакомпании. Второй борт прилетел в Минск 27 мая. Этому самолету 14 лет, раньше он эксплуатировался в испанской, турецкой и румынской авиакомпаниях. Сейчас он летает в Бургас, Анталью, Ларнаку, Хургаду и другие южные курорты.