1084 медалей и 30 тысяч туристов: что будет на Европейских играх?

1. Что такое Европейские игры?

Первые подобные Игры прошли в 2015 году в Азербайджане по инициативе Европейских олимпийских комитетов. По замыслу, это Олимпиада в европейской миниатюре, которая тоже проводится раз в четыре года. Правда, по уровню внимания и ажиотажа соревнования пока несравнимы. Среди кандидатов на проведение вторых Игр на разных этапах были Голландия, Польша, Турция, Россия, Великобритания, но в итоге выбор пал на Беларусь.

Юлия Нестеренко первой приняла факел с огнем Европейских игр на территории Беларуси. Фото: minsk2019.by

2. Какие виды спорта будут представлены?

В программе - 15 видов спорта (всего 23 дисциплины): акробатика, аэробика, бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (шоссейные гонки, трековые велогонки), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, пляжный футбол, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, стрельба (пулевая, стендовая), стрельба из лука, самбо, художественная гимнастика.

Соревнования по велотреку на велодроме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Турниры по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

В еще восьми видах спорта соревнования станут квалификационными к Олимпиаде 2020 года в Токио (велосипедный спорт, гребля на байдарках и каноэ, каратэ, легкая атлетике, стрельба из лука, пулевая и стендовая стрельба, настольный теннис, баскетболе 3х3).

Всего приедут более 4000 атлетов из 50 стран и разыграют 200 комплектов наград.

3. Кто из звезд к нам приедет?

Одно из центральных мест в программе займет королева спорта - легкая атлетика. Причем соревнования пройдут в необычном формате «Динамичная новая легкая атлетика» (Dynamic New Athletics - DNA). Он предполагает проведение матчей (около 120 минут) между смешанными командами-участницами: 24 сборные будут распределены по группам и начнут борьбу с квалификационного раунда. В каждом матче будут состязания в девяти видах. Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня 23 июня, когда состоятся матчи квалификационного раунда. Последний, десятый комплект наград будет вручен 28 июня по итогам финала.

- Это новый формат соревнований, его придумала Европейская ассоциация легкой атлетики, - рассказал нам председатель БФЛА Вадим Девятовский. - Интересно, что в прыжках в высоту соперники не будут знать, кто какую высоту планки заказывает. Для зрителей это будет интригующе и зрелищно. В том числе от Европейских игр зависит, будет ли дальше развиваться такой формат соревнований.

- Кого из звезд увидят зрители?

- Сегодня белорусы - звезды мирового класса. Большая удача, что на Европейских играх будут как раз те дисциплины, где сильны наши атлеты. Татьяна Холодович - чемпионка Европы в метании копья, Эльвира Герман - чемпионка Европы в беге с барьерами, Максим Недосеков - серебряный призер чемпионата Европы в прыжках в высоту, Анастасия Мирончик-Иванова - серебряная призерка чемпионата Европы в прыжках в длину.

2. Соревнования по легкой атлетике пройдут в новом форме в виде матчей. На фото Анастасия Мирончик-Иванова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легендарный Владимир Самсонов редко выступает в Минске, но у любителей настольного тенниса будет шанс увидеть нашего 43-летнего титулованного спортсмена. Среди бадминтонистов выступит Виктор Аксельсен - чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2016.

В игровых видах спорта внимание привлечет пляжный футбол, где мячи забивают каждые 3-4 минуты. К нам приедут многократные чемпионы мира и Европы: Испания, Италия, Португалия, Швейцария, Россия, а также команды Украины и Румынии.

Пляжный футбол - зрелищный вид спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В заявке на турнир по борьбе много олимпийских чемпионов 2016 года: Владимир Хинчегашвили, Абдулрашид Садулаев, Артур Геворгович. В составе нашей команды выступят бронзовый призер Олимпиады-2016 Ибрагим Саидов, Мария Мамошук, которая тогда выиграла серебро, призерки чемпионатов мира Василия Марзалюк, Ванесса Холодинская.

В художественной гимнастике зрители увидят признанных лидеров. Наша Екатерина Галкина претендует на золото.

Наши олимпийские чемпионы и призеры выступят в прыжках на батуте (Владислав Гончаров) и гребле на байдарках и каноэ (Роман Петрушенко, Андрей Богданович, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и другие).

Билеты на соревнования стоят от 7 до 58 рублей.

1. Огонь Европейских игр зажгли в Риме, подняли на высшую точку Европы, гору Монблан, затем эстафета «Пламя мира» прошла через семь стран Европы и регионы Беларуси. Фото: minsk2019.by

Альпинисты подняли огонь игр на Монблан. Фото: minsk2019.by

4. Какие будут околоспортивные события?

21 июня на открытии Игр хедлайнерами среди исполнителей станут звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко (ей будет аккомпанировать Игорь Крутой), а также певец из Казахстана Димаш Кудайбергенов, слава к которому пришла после победы на «Славянском базаре» в 2015 году. Часть программы будет построена на ностальгических воспоминаниях об Олимпиаде-80. Во время церемонии зрители на стадионе «Динамо» смогут оценить технологию дополненной реальности - нужно установить на свои смартфоны или планшеты бесплатнoе мoбильное приложение, и на экране появится дополнительная картинка. Билеты на церемонию открытия стоят от 75 до 300 рублей.

19 и 21 июня откроются 10 фан-зон: три - в Минске, а также в областных центрах, в Молодечно и Бобруйске. Там будут транслировать на большом экране самые интересные события, пройдут выступления артистов, мастер-классы, интеллектуальные викторины.

В минском парке «Дримлэнд» с 21 июня по 2 июля будет открыта фестивальная зона: каждый вечер с концертами будут выступать белорусские и зарубежные исполнители (ЛСП, Akute, «Без Билета», «Лигалайз» и другие). Билеты на один день от 11 до 16 рублей, абонемент на все дни - 56 рублей.

5. Ждать ли наплыва иностранные туристов?

Организаторы ожидали, что к нам приедет около 50 тысяч туристов - примерно столько же, сколько было в Баку в 2015-м. Позже за ориентир как нижнюю планку взяли цифру в 30 тысяч. Для сравнения: в 2014 году во время чемпионата мира по хоккею Минск посетили 70 тысяч болельщиков. Для туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года предусмотрен безвизовый въезд в Беларусь на любом виде транспорта, главное, чтобы при себе, кроме документов, был билет на соревнования или церемонию открытия/закрытия Европейских игр.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Минске будут перекрыты улицы для велогонки

Во время соревнований по шоссейным велогонкам в Минске будет перекрыто движение транспорта в центре города: 22 июня с 9.30 до 16.30, 23 июня - с 9.00 до 17.30, 24 июня с 7.30 до 13.30, 25 июня - с 7.00 до 17.00.

Организаторы обращают внимание: по маршруту гонки не должно быть припаркованного транспорта. Изменятся некоторые маршруты движения общественного транспорта.

Участники групповой гонки будут передвигаться по кругу длиной 15 км, проезжая по пр. Независимости, ул. Янки Купалы, Куйбышева, Коммунистической, Киселева, Первомайской, Ленина, Ульяновской, Маркса, Энгельса и др. Место старта и финиша - Октябрьская площадь.

Информация о корректировке маршрутов транспорта в это время будет на сайте «Минсктранса».

КСТАТИ

Медаль Европейских игр: папараць-кветка и квадриллион наноалмазов

Медали Европейских игр. Фото: minsk2019.by

Центральный элемент медалей - волшебный цветок папараць-кветка, символ Игр. Корпус медалей выполнен из специального сплава - томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы - золото 24К, серебро 999-й пробы и бронза. Для упрочнения драгоценного покрытия используются также наноалмазы: для одной медали высшей пробы - квадриллион наноалмазов. Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает порядка 20 часов. Вес медали - около 540 г, диаметр - 9,5 см, толщина - около 1 см.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не спортом единым

Те, кто совсем далек от спорта, возможно, в Европейских играх видят тяготы и лишения. Зато есть плюсы, которые останутся надолго:

- к Играм парк «Минсктранса» пополнили 60 электробусов и 328 автобусов;

- на некоторых станциях метро сделали косметический ремонт и обновили скамейки, а во всех тоннелях метро заработала мобильная связь;

Говорить по телефону, постить фото в Инстаграм. Между станциями метро в Минске заработала связь

- спортсмены будут проживать в Студенческой деревне, на время учащимся пришлось потесниться, зато там сделали капитальный ремонт;

- на улицах и во дворах высадили еще больше растений - всего 2,2 млн цветов.

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