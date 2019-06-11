2019-06-11T12:24:24+03:00
Общество
КП Беларусь

На этой неделе в Беларуси будет жарче, чем в Африке

С приходом лета страну накрыл изнуряющий зной [прогноз]
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Из-за изменения климата в Беларуси поселились теплолюбивые животные и насекомыеИз-за изменения климата в Беларуси поселились теплолюбивые животные и насекомыеФото: Павел МАРТИНЧИК
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В этом году лето началось на месяц раньше: май выдался почти на градус выше климатической нормы. Не менее жарким обещает быть и июнь. Только на первой летней неделе по стране можно было услышать звон бьющихся температурных рекордов. А 9 июня термометры в Брагине показывали 32,1 градус! Такого зноя в этих местах не было 30 лет.

Изнуряющая жара подтверждается статистикой. Белгидромет сообщает, что среднесуточная температура превышает климатическую норму на 4-5 градусов. И по прогнозам, зной только усилится: на этой неделе по стране прогнозируется до 34 градусов, преимущественно без осадков. К слову, даже в Африке будет немножко прохладнее. Например, термометр на африканском курорте в Марокко не покажет выше 23 градусов. Аналогичная ситуация складывается и на Мадагаскаре.

Несмотря на то, что лето только началось, погода уже успела наломать немало дров. Официально купальный сезон открылся 1 июня, но в стране с начала года уже утонуло 90 человек. В связи с теплыми неустойчивыми воздушными массами оранжевый уровень опасности объявлялся 5 раз за 10 летних дней. Из-за высокого уровня пожарной опасности в 13 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов. И это не предел.

- Неделя предстоит жаркая, а осадков будет немного. Поэтому вероятно, что под запрет попадет еще больше районов, - прокомментировал Алесандр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета.

НА ЗАМЕТКУ

В последние годы из-за изменения климата в Беларусь перебрались теплолюбивые животные и насекомые. В 2018 году Гомельщина била в набат из-за нашествия больших мохнатых пауков. Они гнездились неподалеку от детских площадок и заползали в дома в Лельчицком районе. Пауками оказались южнорусские тарантулы – местные жители Средней Азии.

Фото: ranak.by

Фото: ranak.by

Сразу в нескольких регионах Беларуси люди стали находить богомолов – выходцев из тропиков и субтропиков. Одним из последних нашумевших открытий стало доказательство существования золотистого шакала – зверя обнаружили в Кобринском районе.

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