Электрички за полцены и скидки на продукты: разбираемся, на чем может сэкономить белорусский пенсионер

Электрички и пригородные автобусы за полцены

Льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров отменили еще в 2008 году. А вот на электрички и пригородные автобусы они остались. Правда, только «на период проведения сезонных сельскохозяйственных работ» - то есть с 1 мая по 30 сентября. Скидка составляет 50%. Если, например, для всех билет на электричку из Минска в Крыжовку стоит 48 коп., то пенсионер заплатит 24 коп.

Отметим, что скидка на электрички и автобусы положена только тем, кто уже достиг общеустановленного пенсионного возраста. В нынешнем году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Тем не менее в стране много тех, кто выходит на пенсию досрочно. Скажем, те, кто работал с особо вредными или особо тяжелыми условиями труда, могут стать пенсионерами на 10 лет раньше, если накопили нужный стаж. За вредные или тяжелые условия труда можно получить «скидку» в 5 лет. Силовики, в том числе милиционеры и спасатели, в текущем году при нужной выслуге лет могут уйти на пенсию в 46,5 года. Получается, этим пенсионерам скидка на проезд в электричках и пригородных автобусах не положена, пока им не исполнится нужное количество лет. Недавно чиновники даже предлагали сделать обязательным для покупки льготных билетов еще и паспорт (сейчас достаточно пенсионного удостоверения), в котором есть точная дата рождения. Но пока не понятно, стоит ли ждать такого нововведения.

Можно не платить земельный налог

Речь идет о налоге на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (то есть о дачах) и об участках для строительства или обслуживания жилого дома (но только если в этом жилом доме, который должен быть расположен на этом же участке, не зарегистрирован никто в трудоспособном возрасте).

Скидки на продукты и не только

Многие торговые сети берут дело в свои руки и тоже предлагают скидки пенсионерам. Чаще всего это либо определенный день или время, в которое можно сэкономить на покупках, либо специальная дисконтная карта с увеличенной скидкой. В любом случае пенсионное удостоверение захватить с собой нужно. В большинстве случаев скидка не будет распространяться на те товары, которые уже продаются по акции, а также на сигареты и алкоголь.

Скидки для пенсионеров бывают не только в продуктовых магазинах. Например, в сети аптек «Белфармация» пенсионерам предлагают скидку в 10%. Дешевле получится купить билет в Ботанический сад (4 руб. вместо стандартных 8) или кинотеатр SilverScreen (5 руб. вместо 9). Например, для пенсионеров есть скидка на билет на выставку «Сальвадор Дали» в Национальном художественном музее в определенные дни: 16 руб. вместо 20. Но все эти скидки разбросаны очень хаотично, поэтому, если собираетесь куда-то, лучше заранее позвонить и уточнить, будет ли скидка по пенсионному.

БУДЬ В КУРСЕ!

Какие скидки для пенсионеров есть в белорусских магазинах?

«Гиппо»: каждый понедельник, среду и пятницу пенсионеры получают скидку 7%. Для этого нужна дисконтная карточка сети (ее можно оформить в инфоцентре в магазине).

«Евроопт»: можно оформить специальную дисконтную карточку «Е-плюс. Пенсионная». Тогда с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 на покупки будет скидка 3%, в остальное время - по обычным условиям дисконтной программы.

«Рублевский»: каждый день с 9.00 до 12.00 пенсионеры могут получить скидку 3%. Понадобится не только пенсионное, но и паспорт.

ProStore: каждый понедельник пенсионерам предоставляется скидка 10%.

Специальные банковские карточки и кредиты

Банки тоже предлагают специальные продукты для пенсионеров - кредиты по льготным условиям и карточки со специальными бонусами.

Кредит в Беларуси можно оформить вплоть до 65 лет, и у некоторых банков есть специальные предложения для пенсионеров с более низкой ставкой. Например, один из банков предлагает пенсионный кредит под ставку 19,99%, а обычный - под 27,9%. В другом банке пенсионное предложение еще выгоднее - 14%. Чтобы оформить такой кредит, понадобится пенсионное удостоверение. Кроме того, нужно помнить, что сумма кредита все равно будет зависеть от дохода - вашей пенсии.

Кроме этого в некоторых банках пенсионеры могут оформить специальные карточки, на которые можно получать пенсию и заодно некоторые бонусы. Например, в Беларусбанке можно открыть карту клуба «Бархат», на которую возвращается 3% с суммы расходов в некоторых сетевых продуктовых магазинах, 2,5% - в аптеках и до 12% на расходы по категории «Медицина». А у Белагропромбанка есть карточка «Забота» с повышенным кешбэком в некоторых аптеках и продовольственных магазинах, а также по расходам на категории «Дача» и «Досуг».

А КАК У НИХ?

- В России пенсионерам положены льготы на проезд в общественном транспорте, которые зависят от региона. Например, в Москве пенсионеры ездят в городском транспорте бесплатно. В некоторых городах пенсионеры получают дополнительные выплаты за счет местных бюджетов. Например, в Санкт-Петербурге эта доплата в нынешнем году составляет 600 российских рублей (около 20 белорусских).

- В Украине льготы действуют для тех, кому исполнилось 60 лет. Это бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное лечение в санаториях, возможность обменять жилье на то, что будет ближе к родственникам. А для ветеранов труда (это мужчины со стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет) есть возможность бесплатно установить зубные протезы.

- В Великобритании пенсионеры получают бесплатный проездной и лекарства.

- Во многих западных странах в музеях действуют скидки для пенсионеров, причем получить их может и турист. Правда, скидки предоставляют не по пенсионному удостоверению, а по достижении определенного возраста. Чаще всего это 65 лет.