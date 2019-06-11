МВД возглавил Юрий Караев. До этого он был замом Шуневича, командующим внутренними войсками

11 июня президент рассмотрел кадровые вопросы. И назначил нового министра внутренних дел. Напомним, накануне Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Игорем Шуневичем, на которой обсудил подготовку к Европейским играм и принял его рапорт об отставке. Шуневич возглавлял МВД с 2012 года – пробыл на должности семь лет.

К слову, по традиции последних десятилетий, новый главный милиционер страны – не родился в Беларуси. Юрий Хаджимуратович Караев родом из Северной Осетии.

Он учился в Саратовском высшем военном командном краснознаменном училище Внутренних войск МВД РФ им. Дзержинского. В Беларусь попал в 1987 году по распределению. Имеет большой опыт управления спецбригадами. В июле 2008 году Караев был назначен командиром минского спецназа, в 2009 году он занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.

Назначая Юрия Караева на должность главы МВД Александр Лукашенко сказал, что нужно обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. До настоящего времени Юрий Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

- Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь, - сказал президент, его слова приводит belta.by.

КСТАТИ

Юрий Захаренко был последним министром, рожденным в Беларуси

Юрий Караев уже пятый министр внутренних дел, который родился не в Беларуси.

Напомним, Игорь Шуневич (был министром в 2012 - 2019) родился в Украине в Луганской области.

Анатолий Кулешов (руководил МВД в 2009 - 2012) – родился в Али-Байрамлы, в Азербайджане.

Владимир Наумов (глава МВД в 2000 - 2009 годах) – родился в России, в Смоленске.

Юрий Сиваков (министр в 1999 - 2000 годах) – родился деревне Аноры, Сахалинской области России.

А вот первый руководитель МВД суверенной Беларуси Владимир Егоров (1990 - 1994) – родился в деревне Речица, Чериковского района, Могилевской области. Как и следующие три министра.

Владимир Данько (1994) родился в деревне Сервечь, Гродненской области.

Валентин Аголец (1995 - 1999) родился в Озеринах, Гомельской области.

Юрий Захаренко (1994-1995) – родился в поселке Василевичи, Гомельской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко – новому главе МВД о цыганах: «Обидели людей ни за что»

Юрию Караеву президент посоветовал быть поближе к народу (читать далее)

«Сам подал рапорт об отставке, президент не возражал». Наталья Эйсмонт объяснила, почему глава МВД лишился должности

Игорь Шуневич был главным милиционером страны с мая 2012 года (читать далее)

Форма НКВД на параде и предложение продавать спиртное с 21 года: чем запомнился Игорь Шуневич

Глава МВД написал рапорт об отставке 10 июня (читать далее)

Лукашенко – Шуневичу: «Начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси» (читать далее)