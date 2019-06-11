Лукашенко – новому главе МВД о цыганах: «Обидели людей ни за что»

11 июня президент рассмотрел кадровые вопросы. И назначил нового министра внутренних дел. Напомним, накануне Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Игорем Шуневичем, на которой обсудил подготовку к Европейским играм и принял его рапорт об отставке. Шуневич возглавлял МВД с 2012 года – пробыл на должности семь лет.

Юрий Хаджимуратович Караев родом из Северной Осетии. Назначая Юрия Караева на должность главы МВД Александр Лукашенко сказал, что нужно обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел.

А так же президент посоветовал министру быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах.

- Не надо, как вот произошло с цыганами, - Наталья Ивановна (Кочанова, глава Администрации президента, - ред.) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться, - сказал президент, цитирует его belta.by.

Он отметил, что если зафиксировано какое-то правонарушение или преступление, то в первую очередь отрабатываются лица, которые ранее совершали подобное.

- Если вы где-то нарушали, есть список. У каждого отдела милиции есть список, - пояснил Александр Лукашенко. Более того, в случае со смертью сотрудника правоохранительных органов в Могилеве подозрение изначально по его же наводке пало на конкретную группу граждан.

- Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, - сказал Александр Лукашенко. - И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось - извинись. Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека.

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