Июньские фестивали в Минске: много спорта, театр на улице, экомаркет, Бетховен в саду

Британский день и детская «Пешеходка»

В Минске в течение лета и в начале осени состоятся 15 Дней национальных культур. Праздники со шведским и русским колоритом уже состоялись. 15 июня – День культуры Польши, 22 июня - Британии. Вход на все Дни национальных культур, а каждый праздник тщательно готовится посольствами и диаспорами, проживающими в Беларуси, - свободный.

Еще один ставший популярным у минчан за последние несколько лет проект - музыкальная «Пешеходка» - прописку не поменял. Ищите его в Верхнем городе по субботам с 12.00 до 23.00. Театрализованные представления от клубов исторической реконструкции у Ратуши - с 12.00 до 13.00, а вот выступления уличных музыкантов, мастер-классы по танцам - в Музыкальном переулке, на Арт-террасе КЗ «Верхний город», в Каретном дворике, - с обеда и до позднего вечера. Интересные программы для семей с детьми «Пешеходка KIDS» будут проходить с 16.00 до 17.00 в Jam-дворике (ул. Герцена, 2а). Денег не возьмут.

«О спорт, ты мир»

Июнь в Минске пройдет под знаком большого спортивного состязания мирового уровня - II Европейских игр. 50 стран, 15 видов спорта, 23 дисциплины, более 4 тысяч спортсменов, а еще и болельщики! 17 июня в 20.00 на пл. Свободы будут встречать «Пламя мира», а вот три большие фан-зоны откроются чуть позже. Главная, на площадке у Дворца спорта, заработает 19 июня. Именно здесь каждый день будут проходить Дни национальных культур стран, принимающих участие в играх. Программы включают выступления музыкальных коллективов, презентации кухонь и традиций. Еще две фан-зоны - у «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» - примут гостей 21 июня. Все фан-зоны - это сценическая площадка с большим экраном, где будут транслироваться соревнования, фуд-корт, детская площадка.

Специальная фестивальная зона Европейских игр откроется 21 июня в парке «Дримлэнд», что по ул. Орловской. Концерты для молодежи с участием различных музыкантов будут проходить каждый день. На этой площадке выступят ЛСП, который недавно собрал «Минск-Арену», «Дай дорогу», «Без билета», Akute, Дядя Ваня и многие другие исполнители. Последний концерт состоится 2 июля.

Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестивальная зона будет интересна не только концертами, но и множеством активностей, среди которых - киберзона, креативная зона, зона национальных традиций, зона спорта и активных развлечений, детская, гастрономическая, а также зона мастер-классов. Цена билета на открытие, где выступит ЛСП, - 20 руб., в другие дни – 10 – 15 руб., а билет в фестивальную зону на 12 дней с 21 июня по 2 июля будет стоить 55 руб.

Джазовые вечера и художники на площади

Джазовые вечера у Ратуши невероятно популярны, послушать джаз в исполнении именитых музыкантов каждый год приходят тысячи зрителей. В этом году первый концерт состоится 22 июня (начало в 20.30). Выступит Николя Конте (Nicola Conte), которого во всем мире знают как стильного и тонкого музыканта нового поколения. Вход свободный.

Каждый год на площади Я. Коласа открывается долгоиграющая выставка репродукций картин хороших художников под открытым небом. В этом году проект «Художник и город» представлен произведениями известной белорусской художницы Зои Литвиновой (репродукции ее картин будут выставлены до середины июля). Приходить посмотреть можно в любое время дня и ночи.

Театр на улице и китайская амазонка

Открылся новый сезон проекта кинопоказов под открытым небом Open air Cinema. Приходите во дворик отеля «Монастырский» по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 6. Хорошие фильмы будут демонстрироваться при благоприятных погодных условиях каждую вторую и четвертую субботы месяца вплоть до 7 сентября (начало в 21.00).

Можно оценить и новый театральный проект No stage/«Без сцены». Актеры театров по субботам с 17.00 до 22.00 представляют свои мини-спектакли и мини-карнавалы в квартале на пересечении улиц Комсомольская и Революционная. Здесь же с 15.00 до 17.00 - «Оркестровая сиеста». Конечно, за просмотр денег не возьмут.

Балетный спектакль «Хуа Мулань», оригинальное произведение Гонконгского хореографического ансамбля можно будет увидеть в Белорусском музыкальном театре бесплатно. Представления состоятся 21 июня в 19.30 и 22 июня в 14.30. Спектакль поставлен на основе эпической поэмы времен периода Вэй-Цзинь и эпохи Северных и Южных Династий «Баллада о Мулань». По предварительным данным, билеты будут предоставлять зрителям за час до начала спектакля. Предварительно записаться можно по т.(029) 305-39-69.

Классика в Ботаническом саду

К Европейским играм Ботанический сад приурочил большой проект MuzzicLETO. Так, 14 июня с 19.30 до 21.30 здесь программа VIVA FLAMENCO! VIVA LATINA!, 15 июня с 14.00 до 21.30 - DRUM&JAZZ, 20 июня с 19.30 до 21.00 – программа «Бетховен 100%». 22 июня с 13.00 до 21.30 – «Манюшка-фэст i 5D-опера» (праздник национальной оперы, гастрономии, отдыха и забав в стиле XIX века. В программе этого праздника – экскурсии «Цюльпаны на дрэве», песни и танцы вместе с командой «Спеўнага схода», фестиваль белорусской еды). В 19.30 - опера Монюшко Verbum Nobile в формате 5D от Симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании, солистов Большого театра Беларуси и Музыкального театра. Билеты: 5 – 10 руб.

Экофестиваль и детский праздник

Экологический маркет «В гармонии с природой» - это ярмарка экологической и органической еды от белорусских фермеров, которая состоится 22 июня с 11.00 до 15.00 по адресу Куйбышева, 45, "Песочница". Можно купить на пробу зелень, овощи, ягоды, мед, крупы, молочные продукты и яйца, а понравится – договориться и на будущее, так как многие фермеры регулярно привозят в Минск свою продукцию несколько раз в месяц. Кроме того, детей и взрослых ждут интересные и познавательные занятия от «Детских эко- мастерских». Вход свободный.

Ставший традиционным фестиваль йоги состоится в парке им. Горького 22 июня с 9.00. Приходите со своими ковриками и приобщайтесь!

«Минск Веган Фест» - второй по счету фестиваль этики, экологии и здорового образа жизни. Он состоится 30 июня c 12.00 до 23.00 в Культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Участники фестиваля смогут узнать больше о здоровой еде из чисто растительных ингредиентов, поучаствовать в приготовлении на кулинарных мастер-классах и продегустировать веганскую кухню, познакомиться с этичной и экологической продукцией и насладиться чудесными звуками живой музыки. Вход свободный.