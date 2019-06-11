Джазовые вечера у Ратуши: музыкальные пионеры, умеренно-громкие исландцы и джазовый органист

Так в столице началась эра бесплатных проектов под открытым небом в Верхнем городе. Каждый год в конце июня и начале июля по субботам тысячи любителей джазовой музыки собираются на площади Свободы, чтобы услышать игру музыкантов, которых знают во всем мире, и музыку, которую любят миллионы. Нынче три субботних джазовых вечера - 22, 29 июня и 6 июля - подарят нам новые встречи с музыкантами из Бельгии, Италии, Швеции, Исландии и США.

22 июня. Европейский джаз с африканской ноткой

Откроет джазовый фестиваль 2019 года исполнительница родом из ЮАР Tutu Puoane (Туту Пуоун). В 23 года она переехала на учебу в Нидерланды, да так и осела в Европе. Сейчас сорокалетняя певица живет и строит свою карьеру в Бельгии и с Belgian Quartet много и очень успешно гастролирует по всему миру. Туту - обладательница Южноафриканской музыкальной премии за лучший традиционный джазовый альбом 2011 года. Среди поклонников Туту - американская джазовая певица Диана Ривз. Белорусским зрителям представится возможность услышать уникальный голос Туту, почувствовать ее харизму и насладиться сочетанием джаза, соула и африканской музыки.

В тот же день компанию Туту составит итальянский гитарист, диджей, продюсер и руководитель группы Nicola Conte (Никола Конте), которого называют джазовым пионером. Его звезда взошла в начале 90-х. Получив классическое образование, Никола Конте все же выбрал эксперименты в джазовой музыке. Он страстный артист, который не боится новшеств. Его вдохновляют различные культуры и стили: босанова, свинг, саундтреки итальянских фильмов 60-х и 70-х, этническая музыка, джаз 70-х. А в последнее время музыкант тяготеет к латинскому джазу.

29 июня. Скандинавско-исландский джаз

Вряд ли шведский композитор и аранжировщик, саксофонист Magnus Lindgren (Магнус Линдгрен) является родственником известной писательницы Астрид Линдгрен, но роднит их талант и жажда творческих приключений. Магнус все время расширяет свои музыкальные рамки. Он с одинаковым воодушевлением сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с небольшими джазовыми группами, миксирует джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой, бразильскими ритмами и африканской музыкой. Но все у него получается по-своему, часто чуть прохладнее, чем в южном оригинале, но очень динамично и не менее душевно.

В этот же день выступят и музыканты группы Mezzoforte из Исландии. Поклонники шутят, что эти парни из холодной страны согреваются, играя горячий джаз и фанк-фьюжн. Группа Mezzoforte (в переводе с итальянского - умеренно громко), создана более 40 лет назад и является одним из старейших европейских джазовых коллективов. За эти годы музыканты выпустили 14 альбомов и 6 сборников.

6 июля. Американский семейный джаз

И под занавес джазового фестиваля в Минск приедет виртуозный американский джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию «Грэмми» Joey DeFrancesco (Джои ДеФранческо). 48-летний Джои - из музыкальной семьи итальянских эмигрантов. Его отец тоже был джазовым органистом, а дед - настоящим мультиинструменталистом. Джои научился играть на клавишных раньше, чем пошел в школу, а в 16 получил первую стипендию имени Маккоя Тайнера от Филадельфийского джазового общества. На родине он по праву считается лучшим джазовым органистом, а еще владеет фирмой, выпускающей орга ны.

Вместе с ним на сцену выйдет супружеский дуэт, что в джазе - явление редкое. Проект The Baylor Project, а ему шесть лет, - семейное дело вокалистки Джин Бейлор и ударника Маркуса Бейлора. До объединения в дуэт супруги были успешны в творчестве поодиночке и уже долгое время состояли в браке. Они выросли в похожих условиях, их отцы афроамериканские священники и поэтому им близок и джаз, и духовная музыка. Первый же альбом The Baylor Project был настолько удачным, что его номинировали сразу на две премии «Грэмми». В исполнении дуэта минчане услышат искренний и душевный джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.

Не пропустите!

Концерты «Джазовых вечеров у Ратуши» состоятся 22, 29 июня и 6 июля с 20.30 до 23.00. Вход свободный.