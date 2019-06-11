Это будет юбилейно: на A-Fest 2019 выступят «Бумбокс» и K-Maro!

Не зря говорят, что лето – это маленькая жизнь, которую потом вспоминаешь не один год. А какое же лето возможно без ярких впечатлений и отменного отдыха? 10 августа в Лошицком парке в четвертый раз пройдет фестиваль музыки, пива и еды A-Fest 2019. На главном бесплатном open-air лета выступят музыканты, песни которых вам точно знакомы: франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro, украинская группа «Бумбокс», Nizkiz и другие!

Каждый год A-Fest собирает около 150 тысяч человек. Только представьте: летнее небо, знакомая до мурашек музыка, вкусная еда и множество сортов пива от «Аливарии». А еще разнообразные зоны развлечений и креативные фотозоны: этот день запомнится надолго!

В этом году все гости A-Festа станут свидетелями юбилейного торжества, ведь в 2019 «Аливария» празднует свое 155-летие. "Это праздник всех, кто был с нами все эти годы. Именно поэтому мы предлагаем всем белорусам отпраздновать фестиваль юбилейно: с драйвом, позитивными эмоциями и незабываемыми впечатлениями", - говорит директор по маркетингу «Аливарии» Тарас Маципура.

Задавать ритм фестивалю будут белорусские и зарубежные музыканты:

- минская фанк-группа Groove Dealers – приготовьтесь к солнечным мелодиям и непринужденному вайбу.

Groove Dealers. Фото: организаторы

- зажигательные gipsy-музыканты PLUM BUM - здесь и рок-н-ролльные гитарные риффы, и цыганские и балканские мелодии, и танцевальные биты, срывающие с места, и безудержное веселье, и неподдельная грусть.

Plum Bum. Фото: организаторы

- авторский проект PALINA, ранее известный как Рэспубліка Паліна. В 2018 году Palina стала финалисткой популярного украинского телешоу «X-Factor». В новом альбоме живые инструменты уступили место электронной музыке, но это никак не повлияло на живость песен.

PALINA. Фото: организаторы

- впервые на белорусском open-air выступят O.Torvald – хедлайнеры украинской сцены, которые выступали на одной сцене с Garbage, Linkin Park, The Rasmus и Evanescence.

O.TORVALD. Фото: организаторы

Nizkiz - главная рок-группа Беларуси, которая только в прошлом году дала более 50 концертов в поддержку альбома "Синоптик". Их музыка завоевала ряд наград и признание в СМИ, в том числе «Сингл года» музыкальной премии Euroradio.fm и «Песня года» музыкальных наград Tuzin.fm, а также «Песня года» на телеканале ОНТ.

Nizkiz. Фото: организаторы

Свой микс из хип-хопа, рок-н-ролла, фанка, джаза и реггей подарит публике A-Fest украинская команда «Бумбокс», которые обязательно исполнят несколько хитов вместе с O.Torvald.

Бумбокс. Фото: организаторы

Завершит вечер исполнитель, который своим «френглишем» покорил Европу и чей дебютный альбом стал четырежды «золотым» – K-Maro.

K-Maro. Фото: организаторы

КОГДА? 10 августа, 12:00-23:00

ГДЕ: Минск, Лошицкий парк

ВХОД СВОБОДНЫЙ, а лицам до 18 лет - только в сопровождении взрослых

ИНФОЛИНИЯ: +375 (29) 500 49 54 (Ольга)