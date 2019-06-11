Ботанический сад запускает серию музыкальных вечеров: от фломенко до оперы Монюшко

Летом в Ботаническом саду можно будет не только прогуляться среди редких цветов и деревьев, но и послушать разных музыкантов: от фламенко до джаза классики. Там установят сцену для музыкантов, будут открыты точки с едой, танцпол. Программу разработали на месяц вперед. Серия релакс-вечеров MuzzicLETO начнется 14 июня.

В этот вечер прозвучат фламенко, самба, босса-нова, сальса и танго от белорусских гитаристов Ярослава Макарича и Михаила Филипени. Также перед гостями выступят певица Маргарита Левчук, Павел Орлов (бас-гитара) и Хведар Грувич (перкуссия). Пройдут мастер-классы от школы танцев фламенко. Начало в 19.30.

А 15 июня будет вечер джаза! Можно будет послушать хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга и Дорис Дэй в исполнении Маргариты Левчук и Александра Боброва. Помимо этого посетители смогут посетить выставку барабанов, отправиться на экскурсию «Пионы – «красота и магия», а также потанцевить свинг! Старт в 14.00.

Вечер 20 июня посвящен творчеству Бетховена. Композиции классика исполнят бельгийский дирижер Эрик Ледерхандлер, итальянская скрипачка Джулия Букарелла и Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. Начало в 19.30.

22 июня в Ботаническом саду пройдет вечер памяти великого композитора, основоположника белорусской и польской национальных опер Станислава Монюшко. Так, в программе – лекции про композитора, белорусские песни, танцы. Но самая главная фишка вечера - опера Монюшко в формате 5D. Среди ландшафтов сада ее исполнят артисты Большого театра Беларуси, Музыкального театра. А также при участии Симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании.

Попасть на любой из концертов можно по входному билету в Ботанический сад. Цена для взрослых - 8 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 4 рубля.