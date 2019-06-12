«Засыпал с мыслью «скорей бы завтра, чтобы прийти в морг на работу!». Судмедэксперт о том, как отдал любимой работе 40 лет жизни

Владимир Кузьмичев 40 лет отдал судебной медицине, за плечами у специалиста - расследования запутанных убийств, авиакатастроф и военных преступлений. Последние 15 лет он руководит проведением экспертиз.

Наш собеседник рассказывает, что большинство людей считают судмедэкспертов кладезем жутких историй, а друзья всегда подшучивают над его работой.

- Конечно, в судмедэксперты идут люди с уравновешенной нервной системой. А некоторый цинизм и черный юмор помогает с такой работой. Если будешь зацикливаться на негативе, например, после общения со скорбящими, плачущими родственниками погибшего, долго ты не протянешь, - признается Владимир.

СПРАВКА «КП»

Кузьмичев Владимир Андреевич, 63 года. Окончил лечебный факультет Минского государственного мединститута, после чего 7 лет проработал судмедэкспертом Минского областного бюро СМЭ. Затем 6 лет провел в должности завотделом сложных экспертиз в бюро при Минздраве. С 1992 по 2013 год - заместитель главного государственного судмедэксперта Беларуси. Со дня образования Государственного комитета судебных экспертиз в 2013 году работает заместителем начальника главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата.

Игрушка-антистресс в форме мозга.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Пришел ночным санитаром и понял, что это работа мечты»

Кабинет эксперта находится на девятом этаже Госкомитета судебных экспертиз, внизу - оживленная Немига. А начиналась карьера Владимира в далеком 1979 году в Минском бюро судебно-медицинской экспертизы, где шестикурсник мединститута подрабатывал ночным санитаром. Тогда и понял, что судебная медицина - работа мечты. Говорит, морги по ночам его совершенно не пугали.

- Работа судмедэксперта предполагает, что ты каждый раз сталкиваешься с какой-то загадкой. Первые месяцы я засыпал с чувством «скорей бы завтра, чтобы прийти в морг на работу»! Смерть - это загадка, и задача эксперта - разгадать, от чего умер человек. Я понял, что это очень интересная профессия, и распределился в Минское областное бюро после окончания института.

Владимир рассказывает, что раньше стажерам давали больше самостоятельности, через неделю уже можно было проводить экспертизы. Сейчас такого нет. А вот процесс вскрытия за десятки лет не сильно изменился, разве что специальные приспособления появились. Например, благодаря вращающимся пилам больше не нужно пилить череп вручную. Ну и последующие лабораторные экспертизы благодаря новым технологиям стали проходить быстрее.

Не пугало молодого судмедэксперта и огромное количество работы. В те времена эксперты Минского областного бюро обслуживали не только Минский, но и другие районы вокруг столицы. Сначала их отправляли на более легкие, не криминальные случаи, потом - на более сложные.

- Нам сообщали, где какие трупы находятся, и мы туда выезжали. Самое неприятное было, если ты выезжал на один труп, а по пути в районе оказывалось еще 2 - 3! Их также приходилось вскрывать.

Судмедэксперта по-началу выручало хорошее знание теории и... интуиция.

- Помню, как был горд собой, когда, ни разу не вскрывая людей, умерших от переохлаждения, сумел правильно определить причину смерти. Теоретически я знал, как выглядят те же пятна Вишневского на слизистой, но на практике их не видел. Многое в работе эксперта зависит от интуиции, подкрепленной практикой. Например, на месте, где нельзя быстро провести химическую экспертизу отравления этиловым спиртом, я в 90% правильно его определял по косвенным признакам. Один из показателей ошибки эксперта - повторная экспертиза, которая меняет твои выводы. Я таких у себя не помню.

"Болезни сейчас молодеют. Бывало, у 18-летнего парня находились постинфарктные рубцы".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вызовы профессии: авиакатастрофа и две загадочные смерти американцев

Владимир Кузьмичев проводил экспертизы и по громким делам, которые бурно обсуждали в обществе. Например, авиакатастрофа самолета Минск - Ленинград, которая произошла в Минской области в феврале 1985 года из-за попадания льда в двигатель. Погибли 55 пассажиров и 3 члена экипажа, выжили 22 человека. Экспертам предстояло выяснить, от чего погибли люди на борту.

- Самолет садился на лес, сделал там просеку в полкилометра. Когда он приземлился, хвостовая часть отломилась и осталась в стороне, топливо вылилось из двигателя и воспламенилось. Люди так и остались сидеть пристегнутыми и умерли от отравления угарным газом, продуктами горения пластмассы. Еще 3 - 4 человека умерли от телесных повреждений: когда самолет скользил по верхушкам деревьев, обшивка разорвалась, и они выпали из самолета. Остальные тела были обуглены.

В 1995 году произошло не менее резонансное дело - в Беларуси при загадочных обстоятельствах погибли двое граждан США. Они прилетели на воздушном шаре из Швейцарии, где проходил турнир воздухоплавателей: за 72 часа нужно было улететь на самое отдаленное расстояние. Шар американцев пересек границу Беларуси, военные подняли тревогу. Людей на шаре видно не было, никто не реагировал на вертолет и предупредительные выстрелы. На двухкилометровой высоте у города Береза по оболочке шара решили выстрелить. На земле в корзине обнаружили два трупа. Как это произошло, выясняла команда экспертов из двух стран.

- На уши тогда поставили всех, на вертолете трупы были доставлены из Березы в Минск в сопровождении сотрудников американского посольства и военного эксперта из США. По пути в морг машина с ними ехала за машиной с трупами, чтобы, по их мнению, нельзя было сделать каких-либо манипуляций с телами. В морге их положили в холодильник и опечатали, на следующий день проверили печати и начали вскрытие вместе с американским судмедэкспертом. Огнестрельных ранений на трупах не было, но выявлено множество переломов костей и разрывов внутренних органов из-за падения с высоты. Они и привели к смерти. Следовательно, в корзине люди были еще живы. Но почему они не реагировали? Мы установили изменения структуры мышцы сердца, которые свидетельствовали о гипоксии (кислородном голодании). Очевидно, сыграли роль сразу несколько факторов. Воздухоплаватели были не первые сутки в воздухе, занимали вынужденные сидячие позы - корзина-то небольшая по размерам, нарастала усталость. Шар то снижался, то поднимался, поэтому давление иногда резко менялось. Кроме того, возраст: одному 55 лет, другому - за 70. Все это позволило предположить, что на момент выстрела они были живы, но без сознания.

Раньше на проведение многих химических экспертиз уходили дни, теперь это делается за пару часов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Идеального убийства не существует»

Владимир считает, что идеального убийства не существует - при вскрытии все становится ясно. Кажется, что человек умер своей смертью, а потом выясняется, что у него, например, имеются перелом основания черепа и множественные кровоизлияния в органах. Даже при удушении можно понять, было оно с помощью рук, подушки или произошло из-за болезни.

- Помню, предполагали, что женщина повесилась, но при вскрытии обнаружились переломы ребер и повреждения легких. Получается, ее убили, а потом повесили. А однажды в погребе полностью сгоревшего дома нашли труп хозяйки, обгоревший и засыпанный картошкой. Предположили, что она провалилась под пол во время пожара, но при вскрытии я обнаружил на грудной клетке проникающие колото-резаные раны. Это было убийство, которое хотели скрыть с помощью поджога.

В редких случаях причину смерти установить так и не удается. Но не из-за эксперта, а из-за того, что с момента смерти прошло много времени. Иногда и вовсе приходится проводить повторные исследования.

- Как-то в лесу Гродненской области животные раскопали труп, он пролежал в земле больше месяца. Вскрытие показало множество травм. Решили, что мужчину сбила машина, а водитель закопал труп и скрылся. Затем следователи выяснили, что погибший украл большую сумму денег у пьяного незнакомца, тот его нашел и вывез в лес, пытался узнать, где деньги, но не рассчитал силы и убил. Эксперты эксгумировали тело, более подробно изучили переломы костей и пришли к выводу, что смерть наступила в результате избиения.

Судмедэксперт считает, что идеального убийства не существует - при вскрытии все становится ясно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Гибель родного человека - трагедия. Среди родственников всегда есть кто-то недовольный…»

Сейчас огромная часть работы Владимира Кузьмичева - рассмотрение обращений родных умерших. Многие из них не согласны с причиной смерти.

- Гибель родного человека - это всегда трагедия. Особенно если смерть наступает внезапно, среди полного здоровья. От самоубийства, утопления, переохлаждения... Люди думают, что это может быть с кем угодно, но не с их родственником. И начинаются вопросы вроде «а может, его убили, а потом повесили?». Всегда есть кто-то недовольный результатами экспертизы…

Одно лишь известно - избежать смерти никто не сможет, как и быть к ней готовым.

- У человека может быть тысяча заболеваний, и найти то, которое стало причиной смерти, сложно. Болезни сейчас молодеют. Бывали случаи, когда у молодого парня находились постинфарктные рубцы. То есть он умер в 18 лет, а до этого пережил инфаркт. Ну а причина большинства смертей белорусов прозаична - это сердечно-сосудистые заболевания.

Последние 15 лет эксперт руководит проведением экспертиз и в шутку называет свою работу "перекладыванием бумажек".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Когда проводится судебно-медицинская экспертиза?

В случаях насильственной смерти, наступившей от внешних факторов (убийство, отравление, падение с высоты, ДТП, самоубийство, утопление и т. д.), и подозрения на нее.

Как проходит экспертиза?

Эксперт изучает постановление следователя о назначении экспертизы, медицинские документы (при их наличии), составляет план вскрытия и решает, какие образцы органов и тканей нужно изъять и передать для проведения других экспертиз (гистологической, химической и т. д.). Затем изучается и фотографируется одежда, трупные пятна, которые помогут оценить время наступления смерти и иногда указать на предположительную причину смерти (например, при отравлении угарным газом они ярко-красные, при переохлаждении - розовые), телесные повреждения. После этого происходит вскрытие. Эксперту необходимо вскрыть три полости: череп, грудную клетку и брюшную полость. Органы извлекают, осматривают снаружи и на разрезах, берут образцы тканей, а также кровь и мочу для выявления (уже с помощью судебно-химического исследования) этилового алкоголя. Кости свода черепа распиливают специальной пилой, аналогичным образом, что и внутренние органы, исследуют головной мозг. По окончании вскрытия устанавливается причина смерти и выдается окончательное врачебное свидетельство о смерти. Иногда она становится известной только после получения результатов дополнительных лабораторных экспертиз. В таком случае выдается предварительно свидетельство о смерти.

В чем разница между патологоанатомом и судмедэкспертом?

Даже врачи ее не всегда видят, но специалисты не любят, когда их путают. Если сильно обобщить, то патологоанатом, как правило, вскрывает тела пациентов, умерших в больницах от различных болезней. Может исследовать и трупы лиц, умерших вне стационаров, но только в тех случаях, если они перед смертью лечились в поликлинике, неоднократно обращались за медицинской помощью, состояли на учете. Цель патологоанатомического исследования - найти причину смерти и сопоставить ее с окончательным клиническим диагнозом.

А вот судебно-медицинский эксперт чаще проводит вскрытия трупов лиц, умерших насильственной смертью, и в своем заключении отвечает на вопросы, поставленные правоохранительными органами.

Еще один стереотип: оба работают исключительно с трупами. На самом деле они проводят экспертизы (исследования) и в отношении живых людей. Например, судмедэксперт определяет степень тяжести телесных повреждений и проводит экспертизу при изнасилованиях, а патологоанатом выясняет, нет ли раковых клеток во взятом от пациента биологическом материале (биопсийном или операционном). С присущим медикам чувством юмора, обоих называют лучшими диагностами.

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