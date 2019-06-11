«Кто заслуживает по башке или по морде, - должен получить». О чем говорил Лукашенко, назначая новых министров

11 июня президент рассмотрел кадровые вопросы. И высказался по многим резонансным темам последнего времени.

Так, новому министру внутренних дел Юрию Караеву посоветовал быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. А назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения, президент попросил навести порядок в системе здравоохранения.

Так же рассказал о…

… ЦЫГАНАХ

«Не надо, как вот произошло с цыганами, - Наталья Ивановна (Кочанова, глава Администрации президента, - ред.) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться».

«Если вы где-то нарушали, есть список. У каждого отдела милиции есть список». «Переборщили. Увидели, что они (цыгане, - ред.) не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними». «И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось - извинись. Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека».

… ДИСЦИПЛИНЕ В МИЛИЦИИ

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну, а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы (Юрий Караев, - ред.) относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь».

... БАНДЮГАНАХ

«Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли - так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, — должен получить. Все должно быть честно и справедливо». «Это ваш принцип работы. И дисциплина. Единственное, я вас (Караева, нового главу МВД, - ред.) просто прошу: не засиживайтесь на месте здесь, в Минске. Больше бывайте в подразделениях. Обязательно надо побыть во всех областных управлениях внутренних дел. Ну и в городах - крупных, районных».

«Что у милиции осталось - фактически каждый день боевая работа - что общественный порядок, что борьба с бандюганами - криминальная милиция, что ОМОН и военная составляющая».

… КАВКАЗЦАХ

Александр Лукашенко отметил личные качества Юрия Караева

«Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю».

… ВЗЯТКАХ

Назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения, президент попросил навести порядок в системе здравоохранения.

«Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии)». (…) «До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать, в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы (новый министр, - ред.) это можете сделать».

… БЕЛОРУССКИХ ЛЕКАРСТВАХ

«Все-таки $500 млн, как мы тратили два года назад только на лекарства, это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя, развивать свои направления. Если не можем, ладно, на $100 млн будем закупать, раз нет возможности такие качественные лекарства произвести у себя. Закупим в Швейцарии, Америке, Германии что нужно для людей. Должны быть и импортные лекарства. Да, они будут дорогие. Кто захочет купить дороже - покупайте. Альтернативные - отечественные - должны быть. И они неплохие. Я в этом убедился сам, изучал эту проблему».

… БЫВШЕМ ГЛАВЕ МИНЗДРАВА

«У меня складывается впечатление, что министерство не совсем эффективно управляется самим министром (прежним руководителем Минздрава Валерием Малашко, - ред.). Человек он хороший, толковый, очень хороший специалист, опытный, работал заместителем председателя облисполкома, опыта у него предостаточно. Но бывает так, что не его это работа. Хороший врач, вроде бы на вторых ролях хорошо себя зарекомендовал. Ну а тут как-то не сориентировался. Мы найдем ему достойную работу».

… СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Согласовывая Виталия Вовка (он был помощником президента, инспектором по Витебской области, до этого занимал пост министра промышленности, - ред.) на должность генерального директора МТЗ, президент потребовал вывести МТЗ на рентабельную и эффективную работу.

«Не сомневаюсь, ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть… Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор - это человек жесткий, им технологии управляют».

«МТЗ, МАЗ, БелАЗ мы загубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить».

«Надо забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать». «Задача только одна - эффективная, рентабельная работа. Все. А дальше делай то, что считаешь нужным. Знаю, ты не хуже меня разбираешься и понимаешь, как и что делать».

… НЕДОВОЛЬСТВЕ БЕЛГИДРОМЕТОМ

Президент поручил Администрации президента разобраться с работой Белгидромета. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен». «Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться».

… ВЫБОРАХ

Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент потребовал на местах обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний.

«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах (выборы в парламент осенью 2019-го и президентские выборы в 2020 году, - ред.). Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали».

«И подойдя к этим кампаниям, их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать».

… ПОЕЗДКАХ КОЧАНОВОЙ

Лукашенко привел работу главы Администрации президента Натальи Кочановой в качестве положительного примера. Она часто встречается с людьми на местах.

«Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам… И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я так начинал работать. Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете». «Поэтому надо работать с людьми, надо ценить наших людей. Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка - что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние».

… СВОИХ ОВЕЧКАХ

«Мне правительство пишет - ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?».

«Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь - жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек». «Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь - и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару».

«Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока президент по голове не ударит».

По информации belta.by и president.gov.by

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