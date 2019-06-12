«Я ухаживал за отцом-инвалидом и учился, а теперь должен государству 10 тысяч»

Управление по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома подало в суд на 38-летнего Веслава Соколовского, ухаживающего 14-й год за своим отцом-инвалидом. Судебное заседание состоялось в минувшую пятницу. И по решению суда с мужчины должны взыскать «необоснованно приобретенные денежные средства» - 8280 рублей 41 копейку. Плюс проценты - 2182 рубля 20 копеек. Речь идет о возвращении выплаченного пособия по уходу за инвалидом 1-й группы, которое Веслав получил с сентября 2014 года по сентябрь 2018-го.

Веслав уверен, что деньги он возвращать не должен, и пришел в редакцию «Комсомолки» за помощью и чтобы рассказать свою историю.

У 38-летнего мужчины непростая судьба. В 16 лет он перенес свою первую операцию, еще одну - в 19. Но и после этого Веслав не поправился - парень страдал от боли, врачи поставили ему два десятка диагнозов. Помочь молодому человеку согласились немецкие специалисты - об этом «Комсомолка» писала в 2007 году. Однако беда пришла в дом Веслава не одна - в 2006 году отец молодого человека слег от инсульта.

- Когда у отца случился инсульт, врачи не давали ни одного шанса, что он выживет. Позже состояние отца стабилизировалась, но за ним нужен постоянный уход. Я оформил пособие по уходу за отцом, а через некоторое время решил получить высшее образование. И поступил в БГУ на филологический факультет. Даже учась на дневном отделении, я продолжал ухаживать за отцом, ведь в деканате мне пошли навстречу и разрешили обучаться по индивидуальному графику с возможностью свободного посещения занятий, - рассказывает Веслав.

Мужчина принес с собой копии документов. Среди них - исковое заявление управления по соцзащите Барановичского горисполкома. Из него становится понятно, что по закону право на пособие по уходу за инвалидом 1-й группы имеют трудоспособные неработающие граждане, которые не обучаются в вузах на дневной форме обучения. А Веслав с 2014 года по 2018-й учился в БГУ на дневном отделении, что идет вразрез с законом. По закону же он должен был «в течение 5 дней сообщить органу, назначившему (выплачивающему) пособие, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия».

- Почему вы все-таки не уведомили соцслужбу, что учитесь в университете? - спросили мы Веслава.

- Я не считаю, что обучение по индивидуальному плану является обстоятельством, влекущим прекращение выплаты пособия. Другое дело - студент-очник, который не имеет права пропускать занятия, - объясняет Веслав. - У меня особый случай, не прописанный в законе. Мне ставят в вину то, что я не сообщил в органы по труду и соцзащите, что учусь на очном отделении. Но, формально числясь на дневном, я учился по индивидуальному графику в свободном режиме именно для того, чтобы ухаживать за отцом. За что и получал пособие по уходу. Единственное, что радует в этой ситуации, так это то, что меня освободили от уплаты госпошлины в доход государства на сумму в 523 рубля. Но откуда мне взять деньги на остальную сумму? Пенсия отца и матери - 700 рублей, пенсия тети, которая у нас проживает, - 300 рублей. А мое пособие по уходу за отцом - 223 рубля. На эти деньги и живем. При этом большая их часть идет на очень дорогие препараты для отца. Я буду обжаловать решение суда в Брестском областном суде.

Из вуза Веславу пришлось отчислиться - в августе прошлого года состояние отца ухудшилось, он сломал шейку бедра. Сейчас мужчина живет вместе с отцом-инвалидом, мамой, которая переболела онкологией, и недееспособной тетей, страдающей шизофренией.