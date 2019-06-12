Брестский мясокомбинат: Как делают любимые подушечки на любой вкус

В этом году Брестскому мясокомбинату исполняется 80 лет. Периоды его истории были самыми разными, но сегодня он признанный лидер мясной промышленности Беларуси, а его фирменные мясные подушечки стали своеобразной визитной карточкой, известной от Бреста до Владивостока. Пачки с этими пельменями разлетаются в больших количествах - каждый год в среднем в магазины отгружают по 600 тонн! Это целый железнодорожный состав из 13 вагонов-рефрижераторов. Кстати, брестские «квадратики» появились в 2008 году, когда специалисты комбината на одной из выставок в Германии закупили итальянское оборудование. И сегодня эти вкусные и оригинальные пельмени пользуются неизменным спросом у взрослых детей.

- Мы хотели сделать что-то оригинальное и непохожее на то, что лежит в холодильниках магазинов, что будет отличаться от ручной лепки. И у нас это получилось - мы получили оригинальный продукт, который ни с чем не спутаешь. К тому же благодаря квадратной форме их удобно есть, интересно раскрывается вкус, - рассказывает начальник отдела маркетинга Максим Бугаев.

Сейчас предприятие выпускает 10 видов мясных подушечек на любой вкус: классические с мясом, грибами, индейкой, телятиной, сыром и натуральные «Потешки» для детей без единой добавки и вдвое меньшего размера. Один из главных секретов популярности подушечек в том, что используется только охлажденное мясо и никогда - замороженное. Именно это позволяет мясным подушечкам быть такими вкусными и ароматными.

Только белорусское сырье и лучшее мясо

Как делают пельмени, согласилась показать и рассказать главный технолог Брестского мясокомбината Алина Романчук. Молодая и улыбчивая девушка знает ответы на все вопросы - от рецептов и подробностей технологии до уровня продаж. Глядя, как слаженно работает команда и какой результат получает на выходе, хочется рассказать о них как трудовом примере всем заводам страны.

Главный технолог предприятия ведет нас в мясожировой цех, где каждой полутуше присваивают специальный штрих-код, который содержит всю важную информацию. Затем оно охлаждается 16 часов до 4 градусов и по специальной конвейерной ленте направляется в колбасно-кулинарный цех, где мясо взвешивают, разделывают и разделяют по сортам. Практически все делается вручную - только так можно разделить его части, машины пока не научились разделывать мясо по частям и жирности. Каждый день за смену на предприятии обваливают 100 тонн свинины и 40 тонн говядины.

Специально для пельменей отделяют мясо с количеством жира не выше 30%. После того как охлажденное мясо разделали, его отправляют на контрольное взвешивание, а затем измельчают вместе с овощами, специями и солью. Все ингредиенты доводят до однородной консистенции в течение четырех минут. Для того чтобы сохранить полезные качества мяса в пельменном цеху постоянно поддерживается температура +12 градусов.

Затем готовый фарш отправляется в отделение формовки. Тесто для пельменей готовят так же тщательно, как и начинку. В его состав входит мука высшего сорта, вода и соль и оливковое масло. На вымешивание уходит 15 минут, затем тонкие пласты теста соединятся с начинкой.

После этого в скороморозильнике пельмени замораживают - 15 минут они движутся по спирали при температуре минус 28 градусов. Замороженная продукция отправляется в отделение фасовки, где в автоматическом режиме идет взвешивание и упаковка в пачки. Затем продукция укладывается в картонные коробки. Мясные подушечки готовы к путешествию в магазины!